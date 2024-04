TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tông trung tá CSGT nhập viện; tin mới vụ thi thể cô gái "khô" trên ghế sofa ở Hà Nội

Trung tá CSGT bị xe vi phạm tốc độ tông ngã, phải nhập viện cấp cứu

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 28/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, một cán bộ thuộc cơ quan này vừa bị người điều khiển xe máy tông ngã xuống đường, phải nhập viện cấp cứu.

Cụ thể, vào lúc 13h53 ngày 28/4, tại km800+500 quốc lộ 1, đoạn đi qua thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện xe mô tô biển số 75H1-750.60 lưu thông hướng Bắc Nam vi phạm tốc độ.

Cơ quan công an làm việc với người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ tông ngã trung tá Hoàng Anh Công Minh. Ảnh: Trần Hồng

Lúc này, trung tá Hoàng Anh Công Minh ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng Phạm Ngọc An (SN 2001, trú tại Vinh Hà, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) điều khiển phương tiện, phía sau chở Trương Ngọc Thảo Nhi (SN 2009) tông thẳng vào người. Cú tông khiến trung tá Minh ngã xuống đường, bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, trung tá Minh được đồng đội nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.

Phương tiện vi phạm. Ảnh: Trần Hồng

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024, lực lượng CSGT ở tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ chở quá khổ, quá tải… với phương châm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Thông tin mới vụ thi thể cô gái "khô" trên ghế sofa ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ phát hiện thi thể cô gái đã tử vong trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội, ngày 28/4, lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Vị này thông tin thêm vụ việc được phát hiện từ tin báo tìm người thân của gia đình nạn nhân. Sau đó, công an TP.Hà Nội cùng chính quyền địa phương đã vào cuộc rà soát, tìm kiếm.

Ngày 26/4, lực lượng chức năng nghi vấn người được thông báo mất tích ở trong căn hộ tại một khu đô thị ở phường Tây Mỗ. Khi tiếp cận vào trong căn hộ, nhà chức trách tìm thấy thi thể trên.

Thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng đã "khô". Ảnh: Đ.X

Lực lượng chức năng xác định căn hộ đã bị cắt điện, nước và các dịch vụ khác từ cuối năm 2022, do không có ai thanh toán chi phí.



Thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.

Theo lãnh đạo địa phương, tòa chung cư trên có hàng chục nghìn căn hộ, nhiều căn không có ai ở. Vì vậy, việc có căn hộ không có người qua lại hoặc chậm đóng tiền dịch vụ là bình thường.

Đồng thời, khi không có yếu tố gì bất thường, bảo vệ tòa nhà hay ban quản lý chung cư không được phép tự ý vào trong căn hộ của cư dân.

Trước đó, chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở khu đô thị này cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng tử thi này đã "khô".

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp từ một số đoạn trao đổi trong nhóm cư dân của tòa nhà cho biết khoảng tháng 5/2022, hàng xóm đã nghe thấy tiếng cãi vã, mâu thuẫn phát ra từ căn hộ trên.

Hơn 300 công an đột kích nhiều quán bar, vũ trường ở Đồng Nai

Ngày 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý hàng loạt cơ sở ăn uống, giải trí trá hình có nhiều sai phạm ở TP.Biên Hòa và huyện Long Thành. Hầu hết cơ sở đều kinh doanh hoạt động giải trí ban đêm, kinh doanh các loại thức uống có cồn, nhạc DJ, vũ công biểu diễn...

Rạng sáng cùng ngày, hơn 300 trinh sát hình sự, phòng chống tội phạm ma túy, cơ động được chia làm 9 tổ công tác đồng loạt ập vào kiểm tra 8 cơ sở kinh doanh ăn uống, giải trí trên địa bàn TP.Biên Hòa và một cơ sở ở huyện Long Thành.

Công an lập biên bản một quán bar tại TP.Biên Hòa với nhiều lỗi vi phạm. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Tại thời điểm kiểm tra bất ngờ, cơ quan chức năng phát hiện tất cả các cơ sở đều vi phạm quy định trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy. Nhiều quán kinh doanh các loại rượu không có hóa đơn chứng từ, hút shisha, bóng cười, sử dụng vũ công ăn mặc gợi cảm, khiêu dâm.

Qua xét nghiệm nhanh hơn 600 nhân viên và khách của 9 cơ sở kinh doanh ăn uống, cảnh sát phát hiện 19 trường hợp dương tính với chất ma túy. Trong đó một số quán ở TP.Biên Hòa quán ADM Night Lounge có 2 người; TIPSY có 2 người; Vip Lounge có 7 người; 39 Kosho có 1 người; M.I.X có một người; Roxxy Lounge có 2 người và cơ sở B&B ở huyện Long Thành có 4 người.

Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 165 chai rượu mang nhãn mác chữ nước ngoài, 21 bình khí N2O, 42 hộp nguyên liệu để pha chế shisha và hàng trăm bóng cao su (bóng cười) chưa qua sử dụng.

Bị bắt sau 22 năm trốn truy nã, là giám đốc 3 doanh nghiệp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/4, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã bắt giữ được Phạm Văn Bộ (62 tuổi, quê quán xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Phạm Văn Bộ là bị bắt theo quyết định truy nã số 4 ngày 8/5/2002 của Công an huyện Bảo Lâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào năm 1998, ông Phạm Văn Bộ bị vỡ nợ, nên bỏ trốn từ xã Nghĩa Hòa (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) vào huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) sinh sống. Tại huyện Bảo Lâm, ông Bộ ở nhờ trong nhà của ông Hoàng Văn Ba (sinh năm 1962, ngụ thôn 4, xã Lộc Phú, Bảo Lâm).

Phạm Văn Bộ tại cơ quan công an.

Trong thời gian ở nhờ nhà ông Hoàng Văn Ba, ông Bộ đã giả mạo ông Hoàng Văn Ba để đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 7 (xã Lộc Quảng, Bảo Lâm) với tên là Hoàng Văn Ba. Sau đó, năm 2000 Phạm Văn Bộ (tên giả thời điểm này là Hoàng Văn Ba) đã mua 1 lô đất và mở xưởng mộc.

Từ năm 2000 đến ngày 3/6/2003, Phạm Văn Bộ đã bán thửa đất của mình cho nhiều người và vay tiền của nhiều người rồi bỏ trốn. Công an huyện Bảo Lâm xác định, thời điểm đó, Phạm Văn Bộ chiếm đoạt của nhiều người dân số tiền khoảng 300 triệu đồng và 1.300 USD.

Sau đó, Phạm Văn Bộ đưa vợ con đến thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bỏ trốn. Tại đây, Phạm Văn Bộ đã được cấp giấy chứng minh nhân dân và đăng ký hộ khẩu thường trú. Sau đó, Phạm Văn Bộ tiếp tục mở nhiều công ty gồm: Công ty TNHH Thanh Mai Đắk Nông, DNTN Thanh Mai, Công ty cổ phần khoáng sản Bazan Tây Nguyên để kinh doanh.

Phạt du khách tiểu bậy xuống biển Vũng Tàu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/4, Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mời ông Nguyễn Văn N. (SN 1990, quê tỉnh Hà Tĩnh) đến làm việc liên quan đến việc tiểu bậy xuống biển Vũng Tàu.

Công an cũng mời ông Đặng Hữu V. (SN 1987, trú huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) làm việc khi người này dừng ô tô ngược chiều.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc. Ảnh: MXH

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh có hai người đàn ông đứng trên bờ kè biển đường Trần Phú, phường 5, một người có hành vi tiểu bậy xuống biển. Người đi đường đã chụp ảnh và đăng tải trên mạng xã hội.

Đáng nói, sát bên hai người này là chiếc ô tô mang biển số tỉnh Tây Ninh dừng ngược chiều trên đường.

Vào cuộc xác minh, Công an TP.Vũng Tàu đã xác định được ông N. là người đã tiểu bậy xuống biển.

Tại buổi làm việc, ông N. cho biết thời điểm trên, mình và người tên M. (bạn của tài xế V.) đi ô tô, trên đường đi thì ông N. đề nghị tấp ô tô vào để đi vệ sinh.

UBND phường 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt ông N. về hành vi vi phạm trên.