TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dùng hung khí đánh bố mẹ đẻ tử vong; nữ sinh mất tích bí ẩn khi đi thi lớp 10

Dùng hung khí đánh bố mẹ đẻ tử vong ở Hưng Yên

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Quỳnh (sinh năm 1975 ở thôn Đồng Mỹ, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi sát hại bố mẹ đẻ.

Khoảng 5h30 cùng ngày, Quỳnh đến nhà của ông Nguyễn Đình N. (sinh năm 1939) và bà Hoàng Thị N. (sinh năm 1939, là bố mẹ đẻ của Quỳnh và ở phía sau nhà Quỳnh) sử dụng hung khí là một gậy sắt đánh 2 người này tử vong.

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Duy Linh

Ngay sau đó, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp Công an xã Lý Thường Kiệt đã khống chế bắt giữ được đối tượng Quỳnh.

Cảnh sát cho biết, Quỳnh là đối tượng thần kinh, năm 2013 đến tháng 1/2024 điều trị tại Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên, đang trong danh sách người tâm thần kinh có nguy cơ phạm tội của địa phương.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Nữ sinh mất tích bí ẩn khi đi thi lớp 10: Khoanh vùng, tìm kiếm 2 khu vực

Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 8/6, trao đổi với phóng viên, gia đình em học sinh bị mất tích bí ẩn khi đi thi lớp 10 ở TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) cho biết vẫn chưa có thông tin gì về con của mình.

Nữ sinh mất tích bí ẩn khi đi thi lớp 10. Ảnh do gia đình đăng tải trên mạng xã hội để kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm con mình. Nguồn: NLĐO

Một lãnh đạo Công an TP.Châu Đốc xác nhận hiện vẫn chưa có thông tin gì về nữ sinh này. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương rà soát và tìm kiếm thông tin liên quan.

Bên cạnh đó, gia đình nữ sinh cũng cho biết đã cùng với các ngành chức năng xác định, khoanh vùng một số khu vực nghi vấn. Trong đó, khu vực gần nhà và một khu vực gần biên giới giáp với Campuchia là 2 nơi mà gia đình và cơ quan chức năng đang khoanh vùng, tập trung tìm kiếm.

"Hiện tại, gia đình đã nhờ tới sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng để tìm kiếm thông tin về cháu" - mẹ của nữ sinh lo lắng.

Theo báo cáo ngày 5/6 của Trường THCS Nguyễn Trãi (TP.Châu Đốc), một học sinh của trường sau khi thi xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại hội đồng thi Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa từ ngày 4/6 thì không về nhà.

Ngay sau đó, UBND tỉnh An Giang đã đề nghị công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, UBND TP.Châu Đốc và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý học sinh, có biện pháp ngăn ngừa, không để xảy ra sự việc tương tự.

Giải cứu cô gái 20 tuổi bị giam giữ trong căn nhà hoang ở Lào, đưa về Việt Nam

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 8/6, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết vừa giải cứu thành công một cô gái bị lừa bán sang nước ngoài.

Trước đó, lúc 6 giờ cùng ngày, lực lượng trinh sát BĐBP Quảng Trị nhận được tin cầu cứu từ một cô gái Việt Nam đang ở Lào. Cô gái này cho hay đang bị một số đối tượng giam giữ trong ngôi nhà sát biên giới, gần Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để tống tiền.

Cô gái được giải cứu, đưa về Việt Nam an toàn. Nguồn: NLĐO

Lực lượng biên phòng xác định người cầu cứu giúp đỡ là N.T.N.N (20 tuổi; ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Sau khi hướng dẫn nạn nhân gửi định vị, lực lượng biên phòng đã xác định được vị trí giam giữ. Đó là một căn nhà hoang nằm sâu trong rừng thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet - Lào.

Trong ngày, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Trinh sát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với Công an huyện Sê Pôn triển khai lực lượng giải cứu.

Đến 16 giờ cùng ngày, các lực lượng đã tiếp cận vị trí giam giữ nạn nhân. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở chạy trốn. Nạn nhân sau đó được giải cứu và đưa về Việt Nam an toàn.

Làm việc với cơ quan chức năng, N.T.N.N cho biết vào đầu tháng 12/2023, cô được một người bạn giới thiệu qua Lào làm các công việc phổ thông với thu nhập cao.

Sau đó, N. được các đối tượng đưa đến Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (Lào) và bị cưỡng ép bán dâm. Tiền có được khi bán dâm đều bị chủ cơ sở nơi nạn nhân làm việc tịch thu để trừ vào các khoản chi phí trước đó đã môi giới đưa cô từ Việt Nam sang Lào.

Khi phát hiện N. có thai, các đối tượng đã đẩy đuổi cô ra khỏi nơi làm việc.

Thông qua mạng xã hội, N. liên hệ một người Việt Nam đang sinh sống tại Lào nhận đưa về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Densavan (Lào) - Lao Bảo (Việt Nam) với chi phí 35 triệu đồng.

Khi đến khu vực Densavan, các đối tượng đưa N. vào giấu trong một ngôi nhà hoang và yêu cầu người nhà của cô chuyển đủ tiền qua một tài khoản mà chúng cung cấp thì mới thả người.

Do hoàn cảnh éo le, bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, không còn người thân để liên lạc và tiền chi trả nên nạn nhân đã gọi điện thoại đến lực lượng BĐBP Quảng Trị nhờ giải cứu.

Vụ người nước ngoài bị đâm tử vong: Gây án do thấy giống sếp cũ?

Ngày 8/6, liên quan đến vụ "điều tra vụ một người nước ngoài bị đâm tử vong trên đường" đã thông tin, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, cho biết Công an quận 1 (TP.HCM) đã bắt giữ đối tượng Phùng Minh Trung (SN 1996, ngụ tỉnh Bình Thuận; trú quận 7, TP.HCM).

Đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM). Nguồn: CAND



Trước đó, khoảng 10h45 ngày 4/6, Công an phường Bến Nghé (quận 1) nhận được tin báo có một người đàn ông quốc tịch Nhật Bản bị tấn công bằng dao dẫn tới tử vong tại số 9 Thái Văn Lung. Qua xác minh, Công an quận 1 đã bắt giữ đối tượng Phùng Minh Trung (SN 1996, quê tỉnh Bình Thuận; tạm trú tại phường Phú Mỹ, quận 7).

Bước đầu, đối tượng Phùng Minh Trung đã thừa nhận hành vi giết người và khai nhận không quen biết với người đàn ông mang quốc tịch Nhật Bản là nạn nhân của vụ án. Tuy nhiên, Trung từng có thời gian làm việc ở một công ty có sếp là người nước ngoài.

Quá trình làm việc, Trung nhiều lần bị sếp la chửi nên nghỉ việc, sinh lòng thù hận. Từ đây, Trung mua hung khí chờ thời cơ ra tay với người nước ngoài.

Trưa 4/6, Trung mang theo hung khí đi qua đường Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, quận 1) thì thấy hai người đàn ông mang quốc tịch Nhật Bản nhìn giống sếp cũ. Trung lại gần và cự cãi lớn tiếng với hai người này. Bất ngờ, Trung rút hung khí đâm vào phần ngực của một trong hai người đàn ông rồi bỏ chạy từ đường Thái Văn Lung sang đường Cao Bá Quát, định tẩu thoát nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong…

Theo cơ quan công an, hiện lời khai của đối tượng chỉ là lời khai ban đầu và còn nhiều mâu thuẫn nên chưa xác định chính xác nguyên nhân gây án của đối tượng. Hiện Công an quận 1 đang phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra, làm rõ lời khai của đối tượng để xác định chính xác nguyên nhân gây án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai nhóm ẩu đả trong đêm, 1 thanh niên bị đâm tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 8/6, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) vừa kịp thời bắt giữ một đối tượng đâm chết người do mâu thuẫn cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đạt khi bị bắt giữ. Nguồn: VOV

Trước đó, vào 20h30 ngày 6/6, Nguyễn Hữu Đạt (SN 1994, trú tại xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào) cùng một số người khác tìm gặp nhóm của Kiều Văn T (SN 1992) và Nguyễn Minh H (SN 2001, cùng trú tại xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Hai nhóm đối tượng gặp nhau tại khu vực đường phía trước cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dương Quang thuộc thôn Dương Xá, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào.

Trong lúc hai bên đánh nhau thì Đạt rút dao đâm vào vùng đùi của Nguyễn Minh H làm H mất máu nhiều phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Do vết thương quá nặng nên H đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Mỹ Hào đã kịp thời có mặt tại hiện trường, điều tra, bắt giữ đối tượng Đạt. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan điều tra đã bắt giam Nguyễn Hữu Đạt về tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.