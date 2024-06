TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thông tin mới nhất vụ bé mầm non bị bỏ quên trong xe ô tô đưa đón ở Thái Bình

Thông tin mới vụ bé mầm non bị bỏ quên trong xe ô tô đưa đón ở Thái Bình

Liên quan vụ bé mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón dẫn đến tử vong ở Thái Bình, nhà chức trách đã làm rõ, chiếc xe ô tô trong vụ việc là chiếc xe 29 chỗ, màu mận tím, mang biển kiểm soát của tỉnh Thái Bình (17F - 000.91).

Lái xe là ông Nguyễn Văn Lâm (SN 1965, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, được cấp giấy phép lái xe hạng D tháng 3/2022), hiện đã bị bắt trong vụ án. Chủ chiếc xe là P.V.Đ (TP.Thái Bình); xe đăng kiểm ngày 20/5/2024.

Chiếc xe trên thuộc Hợp tác xã vận tải Hồng Hà, được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quản lý, cấp phù hiệu "xe hợp đồng".

Ở diễn biến mới nhất, theo lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, chiếc xe ô tô đưa đón trong vụ bé mầm non bị bỏ quên mang biển kiểm soát 17F - 000.91 được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phù hiệu vào cuối năm 2020.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang tiến hành hậu kiểm đối với Hợp tác xã vận tải Hồng Hà, yêu cầu đơn vị này báo cáo, tiến hành rà soát thiết bị giám sát hành trình với phương tiện để kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của doanh nghiệp, cá nhân liên quan. Ảnh: TBTV

Thời điểm đó, Nghị định 10/2020/NĐCP ngày 17/1/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã có hiệu lực và quy trình cấp phù hiệu được thực hiện theo nghị định này.

Theo vị lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐCP, bất cứ đơn vị kinh doanh nào có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp nộp hồ sơ đúng quy định; phương tiện đảm bảo đúng điều kiện theo quy định đều được sở cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải, không phân biệt phương tiện mang biển kiểm soát của tỉnh nào.

Về chiếc xe ô tô này, chiếc xe là của một xã viên thuộc Hợp tác xã vận tải Hồng Hà. Hợp tác xã Hồng Hà đóng trên địa bàn TP.Hà Nội nên đơn vị này được cấp giấy phép kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Tuy vậy, lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng cho biết, quy định thể hiện xe ô tô muốn cấp phù hiệu ở tỉnh nào thì phương tiện phải có trên 70% thời gian hoạt động ở địa phương đó.

Nếu xe ô tô 17F - 000.91 mà hoạt động trên 70% thời gian trên địa bàn Thái Bình thì phải đăng ký cấp phù hiệu với đơn vị có trụ sở ở Thái Bình.

Cơ quan điều tra đến thời điểm này đã khởi tố 4 bị can trong vụ "Vô ý làm chết người", xảy ra tại Trường Mầm non Hồng Nhung 2, TP.Thái Bình. Ảnh: Bách Thuận

Cũng theo lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang tiến hành hậu kiểm đối với Hợp tác xã vận tải Hồng Hà, yêu cầu đơn vị này báo cáo, tiến hành rà soát thiết bị giám sát hành trình với phương tiện để kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của doanh nghiệp, cá nhân liên quan.

Về diễn biến vụ việc, khoảng 18 giờ ngày 29/5, Công an TP.Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh T.Đ.A (2004), trú tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư về việc cháu T.G.H (sinh ngày 20/9/2019), là học sinh lớp 4 tuổi Trường Mầm non Hồng Nhung, địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND thành phố, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Bước đầu xác định, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29/5, ông Nguyễn Văn Lâm điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng 1 giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung 2 đón cháu H và 9 học sinh khác đi học.

Khi đến trường, ông Lâm mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp, sau đó điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh T.Đ.A - cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ vụ án.

Nghi án mâu thuẫn gia đình, 2 vợ chồng thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Giàng A Phừ, Chủ tịch UBND xã Quan Hồ Thẩn (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Nghi án mâu thuẫn gia đình, 2 vợ chồng thương vong. Ảnh chụp màn hình.



Cụ thể vào khoảng 16 giờ chiều 7/6, tại thôn Chu Liền Chải, xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương nặng đã được đi bệnh viện cấp cứu, trên người có nhiều vết thương.

Nghi án trên liên quan đến cặp vợ, chồng là anh Gi.S.Th. (chưa rõ năm sinh) và chị D.Th.S. (SN 1997), trú tại xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai. Nguyên nhân ban đầu được xác định nghi do mâu thuẫn gia đình.

Vụ án được người dân thôn Chu Liền Chải, xã Quan Hồ Thẩn phát hiện và báo cáo lên chính quyền địa phương.

Được biết, vợ chồng anh Th. hiện đã có 2 con. Thời điểm xảy ra sự việc, 2 vợ chồng đang sang nhà ngoại (thôn Chu Liền Chải, xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai) để làm ruộng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai điều tra làm rõ.

Nam sinh tử vong sau khi xô xát với bố đẻ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 7/6, lãnh đạo xã Vĩnh Hoà, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương thông tin về vụ xô xát xảy ra vào tối 5/6 giữa 2 bố con trong một gia đình là công dân của địa phương dẫn đến người con trai tử vong sau đó.

Theo đó, trưa 6/6, lãnh đạo xã nhận được tin báo có em T.Đ.P.S. (SN 2006, trú tại đội 12, thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hoà) được Bệnh viện Việt Đức (TP.Hà Nội) trả về trong tình trạng nguy kịch không rõ nguyên nhân. Lãnh đạo xã đã cử công an xã, cán bộ UBND xã đến gia đình em S. nắm bắt tình hình.



Gia đình lo làm tang lễ cho cháu S.

Qua nắm bắt, nguyên nhân khiến em T.Đ.P.S xảy ra thương tích nặng, dẫn đến nguy kịch là do trước đó tối 5/6 giữa S. với bố đẻ là T.Đ.K (sinh năm 1983) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Đến tầm 23 giờ cùng ngày, em S. bị thương tích nặng phải đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu.

Sau đó, S. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Do sức khỏe nguy kịch, em S. được gia đình chuyển lên Bệnh viện Việt Đức và được bệnh viện trả về. Trưa 6/6, S. được đưa về gia đình trong tình trạng nguy kịch. Đến 0 giờ 15 phút ngày 7/6, em S. đã tử vong.

Em S. vừa học xong lớp 12 và chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT.

Lãnh đạo xã Vĩnh Hoà cũng thông tin, bố đẻ em S. là anh T.Đ.K. cũng đã bị cơ quan công an triệu tập để làm rõ vụ việc, nguyên nhân khiến em S. tử vong.

Bắt kẻ đâm 2 công an bị thương

Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 14h ngày 7/6, tại khu vực thôn 2 (xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), hai cán bộ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai gồm trung tá Trương Công Cường và thiếu tá Nguyễn Văn Hưng trong lúc truy bắt Hồ Văn Tình (SN 2002) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thì bất ngờ bị đối tượng dùng dao thủ sẵn trong người đâm khiến hai cán bộ công an bị thương.

Đối tượng Hồ Văn Tình bị cơ quan công an bắt giữ sau hơn 2 giờ lẩn trốn. Nguồn: CAND

Thiếu tá Hưng bị thương nặng được phẫu thuật hiện đã qua cơn nguy kịch, còn trung tá Cường sức khỏe đã tạm ổn định.

Nhận được tin báo, đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh và Công an TP.Pleiku tập trung triển khai lực lượng, truy bắt đối tượng.

Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên hai cán bộ công an. Nguồn: CAND

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Hồ Văn Tình khi đang lẩn trốn tại khu vực rẫy cà phê của người dân; thu giữ 2 gói nhỏ nylon bên trong có chứa chất rắn màu trắng (nghi là ma túy).

Được biết, Hồ Văn Tình từng có một tiền án về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản và Chống người thi hành công vụ”.

Bắt nhóm đối tượng gây ra loạt vụ cướp giật khiến người truy đuổi tử vong

Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thành Đạt, Nguyễn Văn Quốc Trọng (cùng 22 tuổi) và Nguyễn Dương Anh (18 tuổi, cùng trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để làm rõ hành vi "cướp giật tài sản".

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2024, trên địa bàn các huyện giáp ranh huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) và huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản do cùng một nhóm thực hiện. Nhóm này thường nhắm tới phụ nữ để cướp giật dây chuyền.

Cụ thể, đêm 27/5, tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, 2 thanh niên đi xe máy giật sợi dây chuyền của bà Nguyễn Thị C. (58 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

Sau khi bị cướp giật, bà C. phóng xe máy đuổi theo nhưng tông vào cây ven đường và tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận thông tin, xác định tính manh động của nhóm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Hòa Vang, Công an huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn khẩn trương vào cuộc điều tra.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Thành Đạt, Nguyễn Văn Quốc Trọng, Nguyễn Dương Anh là nghi can thực hiện vụ cướp giật của bà C. và loạt vụ khác trên địa bàn.

Tiếp tục truy xét, đến tối 6/6, lực lượng công an bắt giữ 3 nghi can này khi đang lẩn trốn tại Đại Lộc.

Đấu tranh bước đầu, nhóm này thừa nhận gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Hòa Vang, huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn, trong đó có vụ cướp khiến bà C. tử vong khi truy đuổi.

Trong nhóm này, Nguyễn Văn Thành Đạt từng có tiền án 4 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.