Giả gái lên mạng chat sex, lấy ảnh nóng tống tiền

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/9, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phương Bắc (28 tuổi, ngụ Xuân Lộc) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Bắc. Ảnh: Công an Xuân Lộc

Trước đó vào ngày 14/9, Công an huyện Xuân Lộc nhận tin báo của anh T.M.H. (22 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ, Xuân Lộc) trình báo vừa bị đối tượng quen qua mạng xã hội dùng ảnh “nóng” của anh H. để tống tiền.

Anh H. khai, vào ngày 12/9, thông qua mạng xã hội Zalo, anh H. được một người có nick tên “Quỳnh” kết bạn nói chuyện. Quỳnh giới thiệu là nữ và cả hai thường xuyên gọi video, nhắn tin với nội dung khiêu dâm, kích dục.

Thấy đối phương nói chuyện thoải mái và chủ động chat sex rồi thường gọi video quay lại hình ảnh nhạy cảm nên anh H. cũng chat sex qua lại với người này. Nhưng chỉ ít ngày sau anh H. nhận được tin nhắn đe dọa yêu cầu phải chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng nếu không sẽ tung các hình ảnh nhạy cảm của H. khi chat sex.

Lúc này nghi đã trúng kế của kẻ xấu và sợ hình ảnh nhạy cảm của mình bị đưa lên mạng, anh H. đồng ý chuyển trước 700.000 đồng và hẹn thanh toán số còn lại sau.

Ngày 14/9, đối tượng trên tiếp tục yêu cầu anh H. chuyển số tiền còn lại. Anh H. đã đến công an trình báo sự việc.

Nhận tin báo từ anh H., công an vào cuộc xác minh, xác định đối tượng đang đe dọa anh H. là Bắc. Sau đó công an mời Bắc lên làm việc, qua đấu tranh, Bắc khai bản thân không có nghề nghiệp ổn định, lại nghiện ma túy.

Để kiếm tiền mua ma tuý, tiêu xài nên từ đầu năm 2022 đến nay, Bắc đã giả làm gái, kết bạn làm quen với một số nam giới (chủ yếu là thanh, thiếu niên) yêu cầu chat sex và gọi video để khai thác hình ảnh nhạy cảm của những người này rồi quay lại, tống tiền.

Bắc khai, ngoài tống tiền anh H., trước đó vào giữa tháng 8/2022, Bắc cũng đã gài bẫy và lừa anh C.M.L. (ngụ Xuân Lộc) rồi tống tiền lấy hơn 2 triệu đồng. Ngoài ra, một số nạn nhân khác cũng đã bị dính bẫy của Bắc.

Một cán bộ điều tra cho biết, nhằm thực hiện hành vi này, Bắc mua nhiều sim điện thoại rồi đăng ký các tài khoản Zalo khác nhau và đặt các nick name tên của nữ. Không những thế, Bắc còn sử dụng hình ảnh của các cô gái bắt mắt để làm hình ảnh đại diện nhằm thu hút bạn bè là nam giới kết bạn.

Từ tháng 1/2022 đến giữa tháng 9/2022, Bắc đã uy hiếp tinh thần của 18 nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Xét nghiệm ADN 28 người để chứng minh hành vi lừa đảo

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, một nguồn tin của Dân Việt từ Công an tỉnh Long An ngày 26/9 cho biết, hiện dư luận rất quan tâm đến việc xét nghiệm ADN 28 người ở đây. Vị cán bộ này giải thích, giám định ADN để làm rõ nội dung tố cáo trong đơn tố giác tội phạm của nhiều nguồn gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Long An.

Cụ thể, trong đơn tố giác nhiều nguồn gửi đến, họ cho rằng số người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có biểu hiện bất thường.

Nhiều người cho rằng, ở Tịnh thất Bồng Lai có nhiều điều bất thường cần được làm sáng tỏ. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo công an, dấu hiệu bất thường này xuất phát trong thời gian khá dài mà mạng xã hội đã lên tiếng. Đầu tiên là các cháu trong nhóm trẻ đi thi Thách thức danh hài 2 lần đạt thứ hạng cao. Nhiều người cho rằng, những đứa trẻ hiện sống và nuôi dưỡng ở Tịnh thất Bồng Lai là trẻ em cơ nhỡ, không cha, không mẹ được ông Lê Tùng Vân cưu mang đem về, sau đó sẽ dạy dỗ cho đến ngày trưởng thành.

Trong khi đó, rất nhiều nguồn dư luận lại đặt ngược vấn đề, các cháu đều có cha mẹ và cùng cùng sống chung trong một nhà tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Nơi đây dần dần khá nổi tiếng với tên gọi "Tịnh thất Bồng Lai", sau này là "Thiền am bên bờ vũ trụ" do ông Lê Tùng Vân khởi xướng.

Khi vụ án cùng 6 bị can bị khởi tố cùng tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", sau đó đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án ngày 21/7, dư luận một lần nữa yêu cầu công an xác định, có hay không một số cá nhân cùng chung huyết thống, cụ thể là các cháu có cha mẹ sống cùng tại đây hay không.

Cũng theo nguồn tin công an, việc tiến hành trưng cầu giám định ADN 28 cá nhân đã thực hiện được 23 trường hợp (có 10 trẻ em) vào trưa 24/9. Mục đích là để chứng minh làm rõ ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống tại tịnh Thất Bồng Lai có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay không.

"Hiện Công an tỉnh Long An đã lấy mẫu 23 trường hợp để giám định ADN, khi có kết quả chính thức sẽ thông tin cụ thể", một cán bộ Công an tỉnh Long An cho biết. Ảnh: Thiên Long

Theo vị này, nhiều thông tin trên mạng xã hội khẳng định những đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng Lai là trẻ em lang thang, cơ nhỡ được ông Lê Tùng Vân đưa về, sau đó các "mạnh thường quân" trong và ngoài nước đã chuyển tiền giúp đỡ từ nhiều năm qua.

"Kết quả giám định ADN của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An là cơ sở để làm rõ nội dung tố giác ông Lê Tùng Vân và những người khác ở Tịnh thất Bồng Lai có giả mạo nuôi trẻ mồ côi để nhận tài trợ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không?", nguồn tin cho hay.

"Hiện Công an tỉnh Long An đã lấy mẫu 23 trường hợp để giám định ADN, khi có kết quả chính thức sẽ thông tin cụ thể", vị này nói thêm.

Diễn biến bất ngờ vụ án người đàn ông bị tố lừa tình, tiền 9 phụ nữ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục làm rõ nội dung tố cáo của 9 phụ nữ, tố bị ông Tống Anh San (43 tuổi, quê tại Thanh Hóa; thường trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) lừa tình và tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng trong thời gian từ năm 2015 đến 2020.

Người đàn ông bị 9 phụ nữ tố lừa tình, tiền bị công an thông báo truy tìm hồi tháng 8/2020. Ảnh: CACC

Trao đổi với Dân Việt, chị Hạnh (tên nhân vật đã được thay đổi - PV) - một trong số các nạn nhân cho biết, chị bất ngờ nhận được nhiều tin nhắn từ người dùng số điện thoại 0936446xxx (số mà San từng sử dụng trước đây). Qua điện thoại, người này tự xưng là ông San, ngoài hỏi thăm còn chủ động xin số tài khoản cá nhân của chị Hạnh để trả lại số tiền đã vay từ mấy năm trước.

"Tôi đã lưu lại thông tin và trình báo vụ việc đến PC02. Ngoài ra, tôi cũng đã gửi tài liệu thể hiện vào tháng 3/2020, ông San nói bị lực lượng chức năng thu giữ hàng hóa rồi sau đó bảo tôi đưa tiền để lo công việc làm ăn" - chị Hạnh thông tin thêm.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án người đàn ông bị tố lừa tình, tiền 9 phụ nữ.

Tháng 8 vừa qua, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2015-2020 để điều tra, làm rõ nội dung đơn tố giác tội phạm của 9 phụ nữ tố bị ông Tống Anh S. lừa tình, tiền.

Theo nội dung trình báo của các nạn nhân, họ quen biết ông S. qua các trang mạng xã hội dành cho những người phụ nữ độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm và đang muốn tìm một nửa còn lại của cuộc đời mình.

Trong quá trình quen biết, San đã dụ dỗ, lợi dụng tình cảm để lấy đi số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Sau đó, các nạn nhân lần lượt phát hiện người đàn ông này đã có vợ con ở quê.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng xông vào bệnh viện truy sát bệnh nhân

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 26/9, Công an TP.Tân An cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự của TP.Tân An (Long An) đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Huỳnh Bá Đức (19 tuổi), Đặng Quốc Khánh (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi), cùng ngụ TP.Tân An và Lê Văn Thức (26 tuổi), ngụ huyện Tân Phước (Tiền Giang).

4 trong 6 đối tượng xông vào Bệnh viện Đa khoa Long An đập phá, truy sát bệnh nhân đã bị Công an TP.Tân An bắt giữ. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng này khai nhận, xuất phát từ chuyện mâu thuẫn với nhóm anh Nguyễn Ngọc Bình (ngụ TP.Tân An) nên đã xảy ra cự cãi, xô xát tại một quán karaoke.



Nhóm này và nhóm anh Bình hát ở hai phòng cạnh nhau, khi đi ra ngoài hành lang mời bia rồi xảy ra đánh nhau. Anh Bình bị một người trong trong nhóm kia dùng ly ném vào đầu, đánh trúng vai, tay chấn thương được bạn đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, nơi xảy ra sự việc 6 đối tượng xông vào đập phá, truy sát bệnh nhân. Ảnh: Thiên Long

Khi anh Bình được đưa vào bệnh viện, nhóm này còn đuổi đánh vào tận Bệnh viện Đa khoa Long An, đập phá hư hỏng nhiều tài sản thiết bị y tế.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17h50 ngày 23/9, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Ngọc Bình (29 tuổi, ngụ TP.Tân An) trong tình trạng trên cơ thể có một số vết thương ở đầu, vai, ngực và tay.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, trong lúc bác sĩ đang tiếp nhận kiểm tra bệnh nhân Bình tại phòng tiểu phẫu của khoa Cấp cứu thì bên ngoài cửa bệnh viện bất ngờ xuất hiện nhóm 6 thanh niên. Nhóm này đi chung trên 2 xe máy biển số 62K5-4197 và 81N1-004.58, giả chở bệnh nhân vào cấp cứu nên bảo vệ cổng số 1 cho 2 xe máy chạy vào.

Vào được trong khoa Cấp cứu, 3 trong số 6 đối tượng cầm hung khí xông vào tìm bệnh nhân Bình và người đưa bệnh nhân Bình đến bệnh viện.

Không tìm được anh Bình, nhóm này đập phá tài sản trong bệnh viện khiến 2 máy trợ thở bị rớt khớp nối màn hình và thân máy cùng một số thiết bị khác bị hư hỏng. Hiện 4 đối tượng đã bị bắt, còn 2 đối tượng đang lẩn trốn.

Công an TP.Tân An cho biết, đơn vị đang tích cực truy bắt những đối tượng còn lại.

Mua bán thiếu nữ dưới 16 tuổi làm tiếp viên karaoke, 3 người bị khởi tố

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung (SN 1975, trú ở Tuyên Quang), Trần Văn Cẩn (SN 1971, trú ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Trần Trường Oanh (SN 1989, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Ba bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Nhung làm nghề quản lý, nuôi ăn ở nhân viên nữ phục vụ các quán hát karaoke trên địa bàn TP.Tuyên Quang từ nhiều năm nay.

Vào tháng 7/2022, thông qua các mối quan hệ, Nhung tuyển 3 nhân viên là N.T.M.L (13 tuổi), N.T.B. và B.T.T.H (đều 14 tuổi) ở tỉnh Bắc Ninh đến TP.Tuyên Quang làm việc cho Nhung.

Để có được các nhân viên này, Nhung đã chi trả hơn 20 triệu đồng cho cơ sở karaoke nơi các nhân viên làm việc trước đó. Số tiền được tính là các khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày và tiền xe taxi đưa đón.

Các cháu L., H., B. phải làm việc ở các quán karaoke để trừ nợ, kể cả tiền khách "bo" cũng phải nộp lại cho Nhung. Do không chịu nổi áp lực nên cháu L. đã bỏ trốn khiến Nhung phải thuê người đi tìm và sau đó yêu cầu L. phải ghi nợ thêm 15 triệu đồng.

Đầu tháng 8/2022, thông qua các mối quan hệ, Trần Trường Oanh biết việc 3 cháu L., H., B. không muốn làm việc cho Nhung nữa nên đã liên hệ với Trần Văn Cẩn - chủ quán karaoke DJ Club ở Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

Cẩn đã chuyển cho Oanh số tiền 74 triệu đồng thanh toán cho Nhung để đón các nhân viên về làm việc cho quán karaoke của mình. Tại đây, Cẩn thông báo số tiền chuộc đối với cháu N.T.M.L là 37 triệu đồng, N.T.B là 22 triệu đồng và B.T.T.H là 15 triệu đồng; mỗi nhân viên cũng phải chịu thêm 2 triệu đồng tiền xe đưa đón. Số tiền này được Cẩn ghi sổ theo dõi.

Đến giữa tháng 8/2022, sau một thời gian đi tìm, biết con gái N.T.M.L bị lừa bán, đang làm nhân viên tại quán karaoke DJ Club nên gia đình cháu L. đã làm đơn trình báo gửi tới Công an huyện Bình Xuyên.

Ngay lập tức, Công an huyện Bình Xuyên tiến hành kiểm tra quán karaoke do Trần Văn Cẩn làm chủ phát hiện có 9 nhân viên nữ, trong đó có N.T.M.L.

Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung, Trần Văn Cẩn và Trần Trường Oanh để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước tình trạng mua bán người dưới 16 tuổi phục vụ trong các quán karaoke xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố, với thủ đoạn phạm tội đa dạng, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm này. Đồng thời, tuyên truyền đến người thân trong gia đình, bạn bè biết và cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi, đối tượng nghi vấn phạm tội mua, bán người.