"Tú ông" nuôi thiếu nữ 16 tuổi bán dâm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/9, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, tối 23/9, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra một căn nhà 3 tầng tại tổ 8, phường Đồng Quang (TP.Thái Nguyên) thì phát hiện nhiều đôi nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm.

"Tú ông" để gái bán dâm "hành nghề" ngay tại nhà mình

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, 3 đôi nam nữ vừa mua bán dâm xong, 1 đôi nam nữ chuẩn bị có hành vi mua bán dâm.

Công an xác định Hoàng Văn Báu (SN 1957, trú tại xã Huống Thượng, TP.Thái Nguyên) là quản lý của cửa hàng nêu trên.

Tại công an, Báu khai nhận từ tháng 7/2022, đã thuê căn nhà nêu trên để cho gái bán dâm và khách mua dâm đến quan hoạt động. Để tránh sự phát hiện, Báu đã treo biển quảng cáo "Cà phê 194".

Tại đây, Báu đang nuôi 7 gái bán dâm, trong đó người ít tuổi nhất sinh năm 2006 (16 tuổi). Với mỗi lượt khách bán dâm, Báu thu 200.000 đồng và trả cho gái bán dâm 100.000 đồng.

Lời khai của người mẹ đạp gãy xương đùi con trai nhỏ

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ một bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi.

Bé trai bị gãy xương đùi. Nguồn: Dân Trí

Theo cơ quan chức năng, chiều 22/9, Công an huyện phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung, hình ảnh và video về vụ việc trên.

Qua xác minh, người phụ nữ trong video là B.T.N. (29 tuổi, ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn) còn bé trai là T.T.V. (3 tuổi, con trai của N.).

Tại trụ sở điều tra, N. tường trình, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 20/6. Lúc đó, con trai N. làm thất lạc đồ đạc trong nhà, quấy khóc nên cô ta không kiềm chế được cảm xúc, đã đẩy và dẫm, đạp vào người V. khiến bé trai bị gãy xương đùi.

Người mẹ 29 tuổi cũng cho biết, bản thân có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh, hiện đang phải nuôi 2 con nhỏ, chồng đi xuất khẩu lao động.

Sau vụ việc, N. đưa con trai đến cơ sở y tế để điều trị và hiện bé trai đã bình phục, có thể đi học và sinh hoạt bình thường trở lai.

Nhà riêng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị trúng đạn vỡ kính khu phòng gym

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 24/9, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân vụ việc khu phòng gym tại nhà mình bị vỡ kính do có người bắn đạn trúng.

Đàm Vĩnh Hưng cho rằng có người đã dùng súng hơi, đạn bi để bắn chim, nhưng do bắn không trúng khiến kính phòng gym bị vỡ. Ảnh: NVCC

Theo Đàm Vĩnh Hưng, xung quanh nhà anh có sân vườn, cây xanh nên chim sóc tụ lại khá nhiều. Anh cho rằng có người đã dùng súng hơi, đạn bi để bắn chim, nhưng do bắn không trúng khiến kính phòng gym bị vỡ.

"Nếu nhà bạn bị bắn như vậy bạn sẽ phản ứng thế nào? Bữa nay tôi đóng vai hoa hậu thân thiện, nói ít mong người nào đó đọc được và có ý thức xíu. Nếu nó trúng người thì sao đây?", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên mạng xã hội tối 24/9.

Sau vụ việc, Đàm Vĩnh Hưng đã trình báo công an giải quyết. Phía cơ quan chức năng cũng phản hồi, yêu cầu nam ca sĩ giữ nguyên tấm kính và viên đạn để họ đến khảo sát đo đạc hiện trường xác minh.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, hiện Công an TP.HCM đã có mặt tại nhà nam ca sĩ để điều tra vụ việc. Đàm Vĩnh Hưng hiện đã đi lưu diễn ở Hà Nội, anh cho biết sẽ thông báo kết quả làm việc với báo chí khi chuyến lưu diễn trở về.

6 đối tượng cầm hung khí lao vào bệnh viện truy sát bệnh nhân, đập hư hỏng nhiều thiết bị cấp cứu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/9, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, ông Huỳnh Minh Phúc cho biết, Công an TP.Tân An đang xác minh làm rõ nhóm thanh niên tự ý xông vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Long An truy sát bệnh nhân đang cấp cứu tại đây. Do không gặp bệnh nhân để truy sát, nhóm này đã có hành vi đập phá tài sản, thiết bị y tế tại bệnh viện làm hư hỏng nhiều thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân.

Sáu đối tượng cầm hung khí lao vào Bệnh viện Đa khoa Long An truy sát bệnh nhân, đập hư hỏng nhiều thiết bị cấp cứu. Ảnh: Thiên Long

Trước đó, khoảng 17 giờ 50 ngày 23/9 khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Ngọc Bình (29 tuổi, ngụ TP.Tân An) trong tình trạng trên cơ thể có một số vết thương ở đầu, vai, ngực và tay.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, trong lúc bác sĩ đang tiếp nhận kiểm tra bệnh nhân Bình tại phòng tiểu phẫu của khoa Cấp cứu thì bên ngoài cửa bệnh viện bất ngờ xuất hiện nhóm 6 thanh niên. Nhóm này đi chung trên 2 xe máy biển số 62K5-4197 và 81N1-004.58, giả chở bệnh nhân vô cấp cứu nên bảo vệ cổng số 1 cho 2 xe máy chạy vào.

Vào được trong khoa Cấp cứu, 3 trong số 6 đối tượng cầm hung khí xông vào tìm bệnh nhân Bình và người đưa bệnh nhân Bình đến bệnh viện. Người đi cùng bệnh nhân Bình đang chờ bệnh nhân Bình khâu vết thương, đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Thấy 6 đối tượng đang ráo riết đi tìm mình nên người này đã chạy vào buồng lưu cấp cứu và nấp dưới dàn máy thở. Ngay sau đó, 6 đối tượng này chạy vào tìm và dùng hung khí chém hư hỏng nhiều máy móc phục vụ cấp cứu cho bệnh nhân.

Lúc này bảo vệ bệnh viện truy đuổi, đóng tất cả cổng, 6 đối tượng chạy xe xuống khu vực nhà máy nước sinh hoạt, bỏ xe ở đó và trốn thoát.

Hiện 2 xe máy đã được Công an hình sự tỉnh Long An tiếp nhận xử lý. Về phần hư hoại tài sản của bệnh viện, qua kiểm tra có 2 máy trợ thở bị rớt khớp nối màn hình và thân máy cùng một số thiết bị khác bị hư hỏng. Công an đang truy xét sáu đối tượng côn đồ này.

Dùng chỉa cá đâm chết hàng xóm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tạm giữ đối tượng tên Mẫn (chưa rõ họ) để tiến hành điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 24/9 tại khu phố 5, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết đã xảy ra vụ việc khiến một người bị tử vong.

Vào thời gian trên, Mẫn đi nhậu về thì có lời qua tiếng lại với anh Nguyễn Minh V (34 tuổi, trú cùng địa phương) vì trước đó có mâu thuẫn từ việc đi biển.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, Mẫn đã dùng cây chỉa cá đâm 1 nhát vào người anh V. Ngay sau đó, anh V được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết đâm quá nặng anh V đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.