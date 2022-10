TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giết bạn gái rồi đâm dao vào bụng tự tử; công an truy đuổi 10km bắt 2 kẻ cướp

Nam thanh niên giết bạn gái rồi đâm dao vào bụng tự tử

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 10/10, trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Tứ Kỳ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng gây chấn động dư luận, xảy ra trên địa bàn xã.

Hiện trường vụ nam thanh niên giết bạn gái rồi tự tử. Ảnh: CAHD

Theo nguồn tin riêng của PV, vào khoảng 19h tối 10/10, tại cơ sở làm đẹp (Anh Spa) địa chỉ tại ngã tư Quý Cao, thuộc địa bàn xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, người dân phát hiện một cô gái tử vong. Bên cạnh nạn nhân là một nam thanh niên trong tình trạng thương tích nặng, bụng bị đâm nhiều nhát, nội tạng lòi ra ngoài, nhưng vẫn còn tỉnh.

Người dân đã lập tức báo tin cho cơ quan công an để điều tra làm rõ, đồng thời đưa nam thanh niên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra án mạng. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nghi phạm giết cô gái là Phan Trung H. (SN 1996, trú tại Hà Nội). Nạn nhân tử vong là Lường Thị Ng. (SN 1996, trú tại tỉnh Sơn La).

Thông tin ban đầu cho biết, Phan Trung H. và Lường Thị Ng. đang có quan hệ yêu đương. Vào 19h tối 10/10, H. đến cơ sở làm đẹp Anh Spa tìm người yêu. Vừa tới nơi, hắn rút dao đâm nhiều nhát lên người Ng., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Sau khi gây án, Hoà đã dùng dao tự đâm nhiều nhát vào bụng để tự vẫn. Tuy nhiên, nghi phạm đã được công an và nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Công an truy đuổi 10km bắt 2 kẻ cướp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/10, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Thái Học (30 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Trương Ngọc Khoa (26 tuổi, ngụ Lâm Đồng) về hành vi cướp giật tài sản.

2 đối tượng cướp tại cơ quan công an.

Theo đó, chiều 10/10, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn, lực lượng Công an xã Phú An phát hiện Khoa và Học đang điều khiển xe máy rảo qua nhiều tuyến đường, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã âm thầm theo dõi.

Khi đến đường ĐT744 (trước cổng Làng tre Phú An), 2 đối tượng này đã ra tay cướp giật sợi dây chuyền của một người phụ nữ đi đường.

Lực lượng chức năng đã tăng ga truy đuổi và khống chế được đối tượng Học cùng tang vật, Khoa nhanh chân lên xe tẩu thoát.

Trong quá trình tẩu thoát, đối tượng điều khiển xe lưu thông với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường, có hành vi chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau hơn 10km truy đuổi gắt gao, đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận ngoài vụ cướp giật trên, do cần tiền tiêu xài nên cả hai đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác của người đi đường.

Được biết, Học là đối tượng đã có 1 tiền án cùng tội danh trên, ra tù vào năm 2018. Hiện vụ việc đang được Công an thị xã tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghi phạm đâm tử vong nam sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh ra đầu thú

Chiều 11/10, ông Nguyễn Hữu Đông - Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh, thông tin với PV Dân Việt, khoảng 11 giờ 30' cùng ngày, trên đường đi học về 2 em học sinh của 1 trường THPT trên địa bàn huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra xô xát khiến 1 em học sinh lớp 12 bị đâm tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình em học sinh lớp 12 bị đâm tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: XH

Nhận tin báo, Công an huyện Hương Sơn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11/10, em N.T.Th (trú tại thôn Sâm Cồn, xã An Hòa Thịnh) - học sinh lớp 12G Trường THPT Lý Chính Thắng, trên đường đi học về khi qua đoạn đường vắng thuộc địa bàn xã An Hòa Thịnh thì bị P.Q.M, học sinh lớp 11G cùng trường đâm trọng thương.



Sau khi bị đâm, Th. được người thân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã An Hòa Thịnh, sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để cấp cứu với biểu hiện ngưng tim, đồng tử giãn. Bệnh viện tiến hành cấp cứu nhưng xác định nạn nhân đã tử vong trước đó.

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến chiều nay, nghi phạm gây án đã đến cơ quan Công an huyện Hương Sơn đầu thú.

Khởi tố con rể chém chết mẹ vợ và làm 3 người khác trọng thương

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 11/10, tin từ Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Viện đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra đối với Phạm Thành (SN 1979, ngụ xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi giết người. Thành chính là kẻ đã đâm chết mẹ vợ và làm bị thương 3 người khác.

Đối tượng Thành bị bắt ngay sau khi gây án. Ảnh: Tuệ Mẫn

Bước đầu xác định Thành lấy vợ và sinh sống sát bên nhà bố mẹ vợ. Vào khoảng 14 giờ ngày 9/10, Thành cầm theo một cây rựa dài đi sang nhà bố mẹ vợ ở sát bên nhà rồi chém ông L.H (SN 1941, là bố vợ) một nhát vào cổ tay trái. Lúc này, bà P.T.L (SN 1945, là mẹ vợ), chị L.T.T (SN 1975, là chị vợ) và chị L.T.H (SN 1978, vợ của Thành) thấy ông H. bị chém nên đã cùng nhau can ngăn.

Tuy nhiên, cả 3 người này cũng lần lượt bị Thành chém, trong đó bà P.T.L bị 1 nhát rựa chí mạng ở cổ dẫn đến tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân và công an có mặt đưa 3 người bị thương vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Riêng Thành bị khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thành khai nguyên nhân hành xử sai với gia đình bên vợ là do mâu thuẫn đất đai của nhà vợ và hàng xóm kéo dài.

Được biết, Thành là người địa phương, trước đây sống khá hiền lành, chưa từng có tiền án, tiền sự. Mới đây, ngày 12/7, Thành bị đau đầu, có biểu hiện khác thường và đã được gia đình đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bác sĩ chẩn đoán Thành có hội chứng động mạch sống nền, phản ứng stress và rối loạn thích ứng, có dấu hiệu thiếu máu não, chóng mặt. Sau đó, Thành được cho thuốc, đưa về nhà điều trị và từ đó đến nay không tái khám ở bệnh viện này.

Và theo người nhà của Thành, sau khi biết Thành có bệnh, cuối tháng 7, Thành được đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai).

Ở bệnh viện tuyến trên, Thành được chẩn đoán thiếu máu não, rối loạn tiền đình, có dấu hiệu thần kinh và được cho toa thuốc uống trong một tháng rồi tái khám.

Tuy nhiên, khi hết thuốc, gia đình chỉ mua thuốc theo toa cũ uống, chưa đưa đi tái khám và đến nay xảy ra sự việc đau lòng.

Bắt khẩn cấp đối tượng có 4 tiền án, tiền sự ở Huế vác búa tạ đập phá loạt xe ô tô

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã bắt khẩn cấp đối tượng dùng búa tạ đập phá hàng loạt xe ô tô cùng 2 nhà dân ở TP.Huế. Đáng chú ý, đối tượng này đã từng có 4 tiền án, tiền sự.