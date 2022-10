Cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 10/10, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đang phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát xảy ra tại địa phương.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 9/10, anh Phạm Minh Trường (con trai riêng của vợ ông Toàn) đang đi trước sân thì bị cha dượng là ông Trần Quốc Toàn ở trong nhà dùng súng tự chế bắn 2 phát qua cửa sổ khiến anh Trường tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường liên quan vụ cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát ở Lâm Đồng. Ảnh: VL

Sau khi bắn chết anh Trường, ông Toàn đã khóa trái cửa rồi cố thủ trong nhà. Ngay sau đó, người dân địa phương đã trình báo vụ việc đến chính quyền địa phương cùng lực lượng công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bảo Lâm, Công an xã Lộc Bảo cùng chính quyền địa phương đã có mặt tiến hành thuyết phục, vận động ông Toàn buông vũ khí tự thú để được sự khoan hồng của pháp luật nhưng bất thành. Một tiếng sau vẫn không có động tĩnh từ phía bên trong nên lực lượng chức năng đã phá cửa vào trong thì phát hiện ông Toàn đã tử vong trong nhà bên khẩu súng tự chế.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc được cơ quan chức năng phong tỏa. Ảnh: CTV

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Phát hiện người phụ nữ tử vong có nhiều vết đâm

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 10/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng thuộc cơ quan này đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ bị sát hại tại nhà.

Nạn nhân là chị Lê Thị O (SN 1977, trú thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP.Huế).

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng đầu giờ chiều 10/10, chị O được người dân phát hiện tử vong tại nhà riêng của chị này ở thôn La Khê Bãi. Tại thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Theo người dân địa phương, chị O là người phụ nữ sống đơn thân và đã có 2 người con.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, ngay sau khi nhận thông tin, cơ quan này đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Hiện cơ quan công an đang truy tìm hung thủ gây án.

Thông tin mới vụ 2 bộ xương người trong rừng sâu ở Gia Lai

Ngày 10/10, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, sau khi có quả xét nghiệm ADN, Công an huyện Kbang (Gia Lai) đã xác định được lai lịch, thân nhân của hai bộ xương khô được phát hiện tại khu vực rừng xã Đak Rong.

Cụ thể, danh tính hai bộ xương khô được xác định là anh H.Q.B (37 tuổi) và cháu H.Q.K (11 tuổi, con trai anh B, trú tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Như vậy, kết quả này hoàn toàn trùng khớp với thông tin bà N.T.T.H (57 tuổi, người tự nhận là mẹ và bà nội của hai nạn nhân, trú tại tỉnh Đồng Nai) trình báo tại Công an tỉnh Gia Lai và cung cấp về thân nhân của bà bị mất tích, cũng như nhận dạng các đồ đạc kèm theo.

Cơ quan công an đã có kết quả giám định ADN 2 bộ xương trong rừng sâu ở huyện Kbang. Ảnh: CTV

Về nguyên nhân khiến hai người tử vong, do phần nội tạng đã bị phân hủy nên cơ quan công an vẫn chưa xác định được. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Sau đó, Công an huyện Kbang đã thông báo kết quả đến gia đình nạn nhân và gia đình có nguyện vọng xây dựng phần mộ tại nơi đã chôn cất các nạn nhân ở nghĩa trang huyện Kbang.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 22/8, một số người dân của huyện Kbang trong khi đi hái măng tại khu vực rừng giáp ranh xã Đak Rong (huyện Kbang) với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) thì phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô.

Tại hiện trường phát hiện có lán tạm được các nạn nhân che bằng áo mưa màu xanh có chữ Grab. Tại hiện trường có 1 chiếc va li màu xanh, bên trong không có đồ dùng, áo quần cá nhân mà chỉ có 1 chiếc kéo và dao; xung quanh có nồi nấu ăn, cưa tay,...

Do không xác định được danh tính nên các cơ quan chức năng đã bàn giao 2 bộ xương cho UBND xã Đak Rong tổ chức mai táng tại nghĩa trang nhân dân thị trấn Kbang.

Tư trang của 2 nạn nhân ở trong rừng sâu. Ảnh: CTV

Đến ngày 26/8, cơ quan chức năng đã phát hiện chiếc xe máy nghi của nạn nhân bỏ lại trong rừng, cách hiện trường khoảng hơn 3km. Từ manh mối này, cơ quan chức năng đã xác định chủ nhân chiếc xe máy là chị T.T.T.N (trú tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, chị N đã rời khỏi địa phương khoảng 3 năm nay.

Mở rộng điều tra, cơ quan phát hiện 2 nạn nhân trên có thuê trọ tại TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Qua kiểm tra phòng trọ thì phát hiện có nhiều đồ vật tương đồng với các chứng cứ tại hiện trường 2 nạn nhân tử vong.

Thượng úy quân đội dùng võ quật ngã tên cướp xe SH, trả lại tài sản cho dân

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/10, đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết đã đề nghị UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 khen thưởng thượng úy Nguyễn Thành Trì, công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh vì đã khống chế cướp, trả lại tài sản cho người dân.

Tên cướp bị thượng úy quân đội khống chế. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trưa 8/10, người phụ nữ dựng chiếc SH Mode trước một cửa hàng trên đường Võ Trứ, phường Tân Lập, TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Khi thấy chị vào bên trong tiệm tạp hóa, nam thanh niên liền bẻ khóa xe phóng đi. Nghe tiếng hô hoán, thượng úy Trì đang đi xe máy liền đuổi theo, tung thế võ quật ngã rồi cùng người dân khống chế tên cướp, thu tang vật.

Thượng úy đang được đề nghị khen thưởng. Ảnh nhân vật cung cấp

Được biết, trước khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2019, thượng úy Trì từng học Đại học Thể dục Thể thao tại TP.HCM, chuyên ngành Taekwondo, giữ đai đen tam đẳng.

Tại cơ quan điều tra, thanh niên khai tên Nguyễn Tấn Toàn, 27 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước. Chiếc xe cũng được trả lại cho chủ nhân. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xét xử sơ thẩm sai phạm tại 2 dự án khu dân cư Phước Kiển, Ven Sông liên quan ông Tất Thành Cang

Như Dân Việt đã thông tin: Hôm nay (10/10), TAND TP.HCM diễn ra phiên xét xử sơ thẩm sai phạm tại 2 dự án khu dân cư Phước Kiển, Ven Sông (huyện Nhà Bè) liên quan cựu Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cùng 9 bị can liên quan.

Hơn 6h30, xe của lực lượng chức năng TP.HCM áp giải ông Tất Thành Cang cùng 9 bị can còn lại đến phiên tòa. Ông Tất Thành Cang mặc áo màu xám cùng các bị can còn lại được công an áp giải vào phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 14/10 do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa. Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập Công ty CP Quốc Cường Gia Lai và 6 cá nhân, tổ chức khác với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, tòa triệu tập các giám định viên thuộc Sở Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đến tòa.

Các bị cáo liên quan đến sai phạm tại 2 dự án khu dân cư Phước Kiển, Ven Sông trong đó có ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM). Ảnh: Chinh Hoàng

Liên quan đến vụ án, các bị cáo gồm: Ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM), ông Phạm Văn Thông (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy), ông Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy), ông Phan Thanh Tân (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy) và 6 bị can khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10 - 20 năm tù.



Theo cáo trạng, Công ty Tân Thuận là công ty có vốn Nhà nước. Tháng 11/2000, công ty này được UBND huyện Nhà Bè giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển, xã Phước Kiển và được Văn phòng Thành ủy chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tháng 8/2016, Công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư với tỉ lệ 75:25, hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án.

Lúc này, ông Trần Công Thiện (Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận) chỉ đạo cấp dưới thuê Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM ban hành chứng thư thẩm định giá xác định diện tích 32ha đất tại dự án trên có giá bình quân là 1,05 triệu đồng/m2.

Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh của Công ty Tân Thuận họp và chỉ căn cứ duy nhất vào giá trong chứng thư thẩm định giá để xây dựng đơn giá chuyển nhượng là 1,25 triệu đồng/m2.

Tháng 6/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng 32ha đất Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2, và đã nhận của Công ty Quốc Cường Gia Lai 374 tỷ đồng cùng tiền thuế VAT là 23 tỷ đồng.

Sau đó, hợp đồng bị hủy bỏ, Công ty Tân Thuận đã trả lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai cả tiền chuyển nhượng, tiền thuế VAT, thêm tiền lãi suất là 21 tỷ đồng. Cáo trạng xác định số tiền Nhà nước thiệt hại ở dự án này là 202,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, đối với 32.967m2 đất thuộc khu 4 dự án khu dân cư Ven Sông tại phường Tân Phong, quận 7, Công ty Tân Thuận cũng căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của Công ty Thương Tín, xác định giá trị bình quân khu đất này là hơn 17,6 triệu đồng/m².

Đến tháng 11/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng toàn bộ khu đất này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng/m2, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 532,6 tỷ đồng. Như vậy tổng thiệt hại cho Nhà nước hơn 735 tỷ đồng.