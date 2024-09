TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giết tài xế taxi, cướp tài sản; thanh niên chạy SH kéo lê CSGT nhiều mét

Bắt đối tượng giết tài xế taxi, cướp tài sản trong ngày bão đổ bộ vào Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/9, Công an TP.Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Phương (SN 1983, trú xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Sáng 7/9, anh P.Q.T. (SN 1982, làm nghề lái xe taxi) điều khiển xe ô tô đi chở khách. Sau đó, gia đình không liên lạc được với anh T. Do ảnh hưởng cơn bão số 3, sáng 8/9, gia đình anh T. mới tìm kiếm và phát hiện xe ô tô của anh T. tại địa bàn xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ (Hà Nội).

Nhận tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã triển khai lực lượng xuống hiện trường cùng gia đình anh T. tổ chức tìm kiếm khu vực xung quanh và phát hiện thi thể anh T. tại mép bờ sông Đáy (thôn Bảo Lộc 5, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ). Qua khám nghiệm, cảnh sát nghi vấn anh T. bị sát hại.

Đối tượng Nguyễn Duy Phương. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo điều tra, sáng 7/9, Phương đi bộ đến ngã ba thị trấn Quốc Oai thì gặp xe taxi của anh T. Phương thuê anh T. chở đến xã Phú Cường, huyện Ba Vì để gặp người thân. Khi gần đến gần cầu Văn Lang (huyện Ba Vì, Hà Nội), Phương ngồi sau lấy sợi dây dù vòng qua cổ anh T. siết mạnh. Thấy anh T. tử vong, Phương kéo thi thể nạn nhân đặt nằm trên ghế sau rồi điều khiển xe ô tô của anh T. đi lòng vòng, tìm địa điểm vắng để phi tang xác nạn nhân.

Khoảng 14h cùng ngày, đối tượng đến khu vực Dự án sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận thuộc địa phận xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ. Thấy khu vực này vắng vẻ, Phương rẽ vào khu đường đất thì xe bị sa lầy trong bùn, ắc quy xe hết điện. Phương xuống xe nhờ người dân địa phương tìm hộ xe cứu hộ. Trong lúc chờ xe, đối tượng lục lọi trên thi thể nạn nhân và lấy được khoảng 3 triệu đồng. Sau đó, Phương kéo thi thể nạn nhân xuống mép nước bờ sông Đáy và lấy cành lá khô trên bờ để che đậy nhằm tránh bị phát hiện.

Khoảng 30 phút sau, Phương nhờ được người kéo xe ô tô ra khỏi bãi lầy và giúp Phương nổ máy xe. Đối tượng lái xe đi lòng vòng để tìm chỗ giấu ô tô, nhưng khi đến đường liên xã Phụng Thượng - Long Xuyên, xe ô tô bị sạt bánh xuống mép ruộng. Do đang mưa bão lớn, không tìm được xe cứu hộ, đối tượng khóa xe lại rồi đi tìm nhà nghỉ gần đó để ngủ.

Khoảng 10h ngày 8/9, Phương thuê người kéo xe ô tô lên rồi lái xe đến thôn 14 xã Sen Phương và đỗ cạnh trụ sở cũ của UBND xã Phương Độ. Sau đó, Phương bỏ lại ô tô và đi về nhà. Ăn cơm xong, Phương mua 5 lít xăng và quay lại nơi để ô tô (xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ) để đốt xe ô tô phi tang. Khi gần đến nơi, Phương thấy nhiều người dân và lực lượng công an đứng xung quanh ô tô nên bỏ đi. Sau đó, Phương bắt xe khách đi Cao Bằng, khi đến Cao Bằng, Phương lại bắt xe đi ngược về Hà Nội rồi quay trở lại huyện Thạch Thất.

Rạng sáng 10/9, Phương bị lực lượng công an bắt giữ.

Bắt giam thanh niên chạy SH chống đối khi đo nồng độ cồn, kéo lê CSGT nhiều mét trên đường

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tuấn tại thời điểm bị công an đưa đến hiện trường. Ảnh: CACC.

Theo điều tra ban đầu, hơn 21h ngày 28/8, tổ công tác thuộc Đội CSGT – TT Công an quận 1 thực hiện kiểm tra nồng độ cồn trên đường Hoàng Sa, phường Tân Định theo kế hoạch.

2 cán bộ là Nguyễn Tấn Huy, Lê Đức Trọng thuộc Đội CSGT – TT Công an quận được phân công nhiệm vụ dừng xe để kiểm tra độ cồn với các phương tiện tham gia giao thông trên đường.

Tại đây, tổ công tác phát hiện Tuấn lái xe SH biển số 59P3-260.52 lưu thông trên đường có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Quá trình kiểm tra, Tuấn bất ngờ tăng ga bỏ chạy, kéo lê anh Trọng khoảng 7 mét thì bị ngã xuống đường khiến CSGT này bị thương.

Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Tuấn và bàn giao cho Công an phường Tân Định, quận 1 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ.

Làm việc với cơ quan công an, Tuấn không xuất trình được giấy phép lái xe. Tuấn khai trước đây từng bị xử phạt hành chính về hành vi điều khiển xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn và đã bị tước bằng lái xe.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Tuấn là 0,570mg/1 lít khí thở.

Sau khi bị kéo lê, anh Trọng được đồng đội đưa đi cấp cứu, kết quả kiểm tra bị nứt xương cổ tay, hiện đã được bó bột và tiếp tục điều trị, theo dõi.

Bị tòa xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cô đồng "đúng nhận sai cãi" ở Hải Dương cho rằng bị oan

Sáng 11/9, Hội đồng xét xử, Toà án Nhân dân thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối tượng Trương Thị Hương được biết đến là "cô đồng bổ cau đúng nhận sai cãi" với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát: Đầu năm 2022, Trương Thị Hương xây điện tại nhà ở khu dân cư Nam Hà, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để hoạt động xem bói mê tín dị đoan, lợi dụng sự mê tín của người dân để lấy tiền. Khoảng đầu tháng 2/2022, vợ chồng anh Phạm Sơn Tùng, sinh năm 1990 và chị Lê Lan Anh, sinh năm 1990, ở Lưu Thượng 1- Hiệp An - Kinh Môn - Hải Dương đến nhà Trương Thị Hương để xem bói.

Hương nói với vợ chồng anh Tùng là bố đẻ của anh Tùng có hạn nặng, anh Tùng cần phải làm lễ dâng sao giải hạn, phải tiễn mã, di cung đổi mệnh, mở cung tài, nếu không làm thì bố anh Tùng sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ ra đi hết. Hương nói số tiền làm lễ hết 22.500.000 đồng, vợ chồng anh Tùng tin lời Hương nói là thật nên đồng ý.

Bị cáo Trương Thị Hương có biệt danh "cô đồng bổ cau đúng nhận sai cãi" tại phiên toà. Ảnh: Nguyễn Việt.

Ngày 19/02/2022 anh Tùng chuyển khoản cho Hương số tiền 22.500.000 đồng. Đến ngày 20/02/2022 Hương làm lễ cho anh Tùng tại điện nhà Hương. Trong quá trình làm lễ, Hương yêu cầu anh Tùng phải đến đền Cô Chín tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá để làm lễ tiễn mã.

Tối ngày 21/02/2022, anh Tùng đến nhà Hương, tại đây anh Tùng kết nối điện thoại cho Hương nói chuyện với bà Trịnh Thị Hiền, sinh năm 1970, HKTT: thôn Lau Chảy, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (là mẹ vợ anh Tùng), Hương phán bà Hiền kinh doanh bất động sản tương lai sẽ mua nhiều đất, hướng nhà không tốt, người con gái thứ hai của bà Hiền (chị Lê Thị Tuyền, sinh năm 1992) có duyên âm nên chưa lấy được chồng, muốn lấy chồng thì phải cắt duyên âm và gửi cho Hương 01 chiếc áo của chị Tuyền để làm lễ cắt duyên âm.

Bà Hiền bảo anh Tùng đưa cho Hương số tiền 4.000.000 đồng nhờ Hương mua hương, hoa cúng ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng tại điện nhà Hương cho bà Hiền. Anh Tùng đồng ý và chuyển khoản cho Hương 4.000.000 đồng. Sau đó anh Tùng và bà Hiền hỏi chi phí đi lễ tại đền Cô Chín ở tỉnh Thanh Hoá thì Hương nói Hương lo hết rồi, chỉ thêm tiền trầu cau (BLS 140, 159, 160).

Đến ngày 23/02/2022 anh Tùng cùng Hương đi làm lễ tại đền Cô Chín, do bà Hiền không đi được nên có gửi một chiếc áo của chị Tuyền theo. Sau khi làm lễ xong thì Hương bảo với anh Tùng chi phí làm lễ phần của anh Tùng hết 40.000.000 đồng, còn của bà Hiền hết 80.000.000 đồng. Anh Tùng không đồng ý, Hương yêu cầu anh Tùng phải trả tiền để Hương thanh toán cho người phục vụ làm lễ. Anh Tùng đã chuyển khoản cho Hương số tiền 40.000.000 đồng.

Sau đó anh Tùng gọi điện thông báo cho bà Hiền số tiền phải trả cho Hương thì bà Hiền không đồng ý trả. Sau khi làm lễ, anh Tùng thấy cuộc sống và công việc vẫn gặp khó khăn như trước, bố đẻ anh còn bị tai biến. Ngày 13/02/2023 anh Tùng làm đơn trình báo gửi Công an thị xã Kinh Môn.

Ngày 06/12/2022, anh Trần Thế Xuân, sinh năm 1990, địa chỉ số nhà 156/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng đi cùng mẹ là bà Vũ Thị Hằng, sinh năm 1967 đến nhà Hương để xem bói, xem phong thuỷ và những khó khăn trong cuộc sống của gia đình anh Xuân và xem có bán được nhà không. Hương nói với anh Xuân và bà Hằng là nhà anh Xuân đang ở bị yểm bùa, trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá…gia đình có vận hạn.

Hương nói với anh Xuân muốn giải vận hạn và bán được nhà thì phải làm lễ giải tiến hình, di cung hoán số cho cả nhà và làm lễ để phù hợp hướng nhà và cúng bái bát hương, chi phí hết 270.000.000 đồng. Anh Xuân nói không lo được số tiền 270.000.000 đồng thì Hương giảm xuống còn 180.000.000 đồng và Hương nói sẽ cho anh Xuân làm chủ đài, đến ngày 28/12/2022 anh Xuân sẽ bán được nhà, nếu nói sai thì Hương sẽ bị mù mồm.

Quang cảnh phiên toà xét xử cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" ở Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Việt.

Nghe Hương hứa như vậy nên anh Xuân tin tưởng và đồng ý. Hương yêu cầu anh Xuân đặt cọc 15.000.000 đồng. Anh Xuân đồng ý và nhờ bà Hằng chuyển khoản từ tài khoản của bà Hằng đến tài khoản của Hương số tiền 10.000.000 đồng và anh Xuân đưa trực tiếp cho Hương số tiền 5.000.000 đồng.

Đến chiều ngày 07/12/2022, anh Xuân cùng với vợ là chị Nguyễn Thị Minh Khánh đến nhà đưa cho Hương số tiền 165.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Hương hẹn anh Xuân đến chiều ngày 09/12/2022 đến nhà Hương để cùng Hương đi đến đền Chầu Lục ở xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cúng lễ.

Chiều ngày 09/12/2022, anh Xuân đi cùng Hương đến đền Chầu Lục để cúng lễ, hầu đồng. Hương có thuê Trần Văn Hợp, Phan Văn Cuối, Trương Văn Chính, Nguyễn Thị Nhung, Lưu Văn Toàn, Đoàn Thị Nụ, Nguyễn Khắc Phúc, Trần Minh Đức làm tay khăn, trang điểm, thầy cúng giúp Hương. Sau khi làm lễ xong thì vợ chồng anh Xuân chờ đến hết tháng 12/2022 vẫn không bán được nhà, công việc không thuận lợi. Ngày 12/02/2023 anh Xuân có đơn tố giác hành vi của Hương đến Công an thị xã Kinh Môn và giao nộp 01 USB chứa file ghi âm nội dung trao đổi giữa anh Xuân, bà Hằng với Hương ngày 06/12/2022 tại nhà Hương.

Tại kết luận giám định số 1546/KL-KTHS ngày 16/3/2023 của Viện khoa học hình sự- Bộ công an kết luận: Không phát hiện thấy dấu vết cắt ghép chỉnh sửa nội dung trong các file trong USB (ký hiệu A1 đến A7 và A9 đến A12) mẫu cần giám định. Tiếng nói của người phụ nữ trong file (ký hiệu A12) mẫu cần giám định (ký hiệu "Hương" trong bản dịch nội dung mẫu cần giám định) và tiếng nói của Trương Thị Hương trong mẫu so sánh là của cùng một người. Không tiến hành giám định file (ký hiệu A8) mẫu cần giám định, do là ảnh chụp màn hình điện thoại. Kèm theo kết luận giám định là bản dịch nội dung ghi âm mẫu cần giám định gồm 09 trang giấy A4.

Trong vụ án này, bị can đã tác động người thân bồi thường cho vợ chồng anh Phạm Sơn Tùng số tiền 66.500.000 đồng, bồi thường cho vợ chồng anh Trần Thế Xuân số tiền 10.000.000 đồng. Vợ chồng anh Phạm Sơn Tùng xin giảm nhẹ hình phạt cho Hương, là những tình tiết giảm nhẹ "Người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả" và tình tiết giảm nhẹ khác. Bị can 02 lần thực hiện hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đều cấu thành tội phạm là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội 02 lần trở lên".

Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên toà bị can Trương Thị Hương không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thậm chí có lúc bị cáo Trương Hương còn khóc, kêu không có tội, bị cáo coi đó là việc làm phúc giúp dân.

Tuy nhiên căn cứ vào lời khai của những người bị hại, lời khai của người làm chứng, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Kinh Môn đã thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Trương Thị Hương.



Clip: Bị cáo Trương Thị Hương nói lời sau cùng tại phiên toà. T/h: PV.

Buổi chiều, sau khi kết thúc phần tranh tụng, Hội đồng xét xử đã cho bị cáo Trương Thị Hương nói lời sau cùng.

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Trương Thị Hương cho rằng mình bị oan. "Hãy trả lại công bằng cho tôi, hãy trả tự do cho tôi", bị cáo cho hay.

Cuối ngày xét xử, Chủ toạ phiên toà cho rằng vụ việc phức tạp, cần có thời gian nghị án nên phiên toà sẽ kết thúc ngày hôm này. Hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào 9 giờ 30 phút sáng 12/9.

Điều tra vụ thiếu niên 14 tuổi bị đâm tử vong khi hai nhóm hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra vào tối 10/9. Vụ án mạng khiến một thiếu niên 14 tuổi bị đâm tử vong.

Theo điều tra ban đầu, tối 10/9, do mâu thuẫn tình cảm trai gái nên nhóm thanh thiếu niên có tổng cộng 6 người (mỗi bên 3 người) đã lên mạng xã hội Facebook hẹn gặp nhau để giải quyết.

Hiện trường vụ án mạng khiến một thiếu niên 14 tuổi bị đâm tử vong.

Theo đó, một nhóm gồm Dương Thái Huy (21 tuổi, ngụ tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), Trần Văn Th. (15 tuổi, ngụ tại thôn 12, xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Nguyễn Ngọc Linh Ng. (15 tuổi, ngụ thôn 5, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) và một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch đã dùng facebook cá nhân của Ng. hẹn gặp Nguyễn Minh H. (13 tuổi) tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Công Trứ (phường 2, TP.Bảo Lộc) để hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Sau đó, Nguyễn Minh H. rủ thêm 2 thanh thiếu niên khác là Lê Gia B. (16 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc) và Trương Quang H. (14 tuổi, ngụ tại thôn 5, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm) đi đến đường Nguyễn Công Trứ để gặp nhóm của Huy nói chuyện.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10/9, nhóm của Nguyễn Minh H. gặp nhóm của Huy tại điểm hẹn. Sau đó, nhóm của Nguyễn Minh H., Lê Gia B. và Trương Quang H. mỗi người cầm trên tay mũ bảo hiểm đuổi theo đánh Huy và Th. đang đi bộ phía trước.

Lực lượng chức năng giăng dây, bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Thấy bị đuổi đánh, Huy sử dụng con dao Thái Lan mang theo đâm vào vùng bụng của Trương Quang H. gây thương tích nặng. Nạn nhân được hai người bạn đi cùng đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong. Nhóm của Huy cũng rời khỏi hiện trường sau vụ việc.

Hiện, cơ quan công an đã triệu tập những người liên quan để điều tra vụ án.

Dùng clip nhạy cảm để tống tiền bạn gái cũ

Ngày 11/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa vừa điều tra, xác minh, làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Ngọc ở thị trấn Hậu Hiền về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".



Trước đó, ngày 9/9, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của gia đình chị T.T.A ở xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa tố cáo Phạm Văn Ngọc (SN 2005) đã dùng clip "nóng" để nhiều lần đe dọa, cưỡng đoạt tiền. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thiệu Hóa đã tập trung điều tra, xác minh làm rõ hành vi của Phạm Văn Ngọc.

Phạm Văn Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Ngọc đã khai nhận: Khoảng tháng 1/2023, Ngọc quen chị T.T.A qua mạng xã hội, sau đó cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương. Quá trình yêu nhau, Ngọc và T.A đã nhiều lần quan hệ tình dục, mỗi lần như thế Ngọc đều dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái của hai người.

Sau đó, mỗi khi cần tiền tiêu xài, Ngọc lại dùng chính những clip "nóng" để đe dọa bạn gái sẽ công khai những clip này trên mạng xã hội buộc T.A phải đưa tiền cho Ngọc. Chỉ tính từ tháng 12/2023 đến khi bị bắt, Ngọc liên tục sử dụng những clip "nóng", nhạy cảm của 2 người gửi cho người thân trong gia đình T.A. Đến ngày 9/9, T.T.A còn phát hiện trên một tài khoản Facebook cũ của mình có đăng các hình nhạy cảm giữa T.A và Ngọc. Nghi ngờ Ngọc là người đã đăng tải những hình ảnh "nóng" lên Facebook nên T.A đã đến cơ quan công an để tố cáo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng của huyện Thiệu Hóa tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.