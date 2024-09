TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 phụ nữ đánh, tạt nước sôi công an; con rể chém chết mẹ vợ

Bắt khẩn cấp 2 phụ nữ đánh, tạt nước sôi công an

Ngày 10/9, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Thị Điệp (58 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Tươi (57 tuổi, ngụ xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn) để điều tra về về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Bà Bùi Thị Điệp và Nguyễn Thị Hồng Tươi bị bắt khẩn cấp vì đánh và tạt nước sôi công an. Nguồn: PLO

Thông tin ban đầu, sáng 9/9, bà Điệp và Tươi cùng hai người phụ nữ khác đi ghe gỗ từ bờ xã Lục Sĩ Thành ra sà lan đang khai thác tại mỏ VT2 ngăn cản doanh nghiệp khai thác cát phục vụ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.



Nhận tin báo, Công an huyện Trà Ôn chỉ đạo hai tổ công tác đến vận động, đưa vào bờ. Tuy nhiên, nhóm của bà Tươi và Điệp không chấp hành.

Chưa dừng ở đó, bà Điệp và Tươi dùng cây gỗ đánh lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một thành viên trong tổ công tác bị thương. Tiếp đó, Tươi còn dùng bình thủy chứa nước sôi chuẩn bị sẵn tạt nước sôi vào lực lượng làm nhiệm vụ làm hai thành viên trong tổ công tác bị bỏng.

Bắt giữ nghi phạm con rể chém chết mẹ vợ

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 10/9, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết phối hợp đang điều tra vụ án có dấu hiệu giết người xảy ra tại ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Căn nhà của bà D., nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Nguồn: VOV

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, ngày 9/9, bà Nguyễn Thị D. (SN 1945, thường trú tổ 7, ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) ngồi trên ghế đá của nhà trọ M.S. thì bị con rể là Ngô Thanh Sơn (SN 1979, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) cầm dao từ nhà đi ra chém nhiều nhát vào người bà D.

Sau khi chém mẹ vợ, đối tượng Ngô Thanh Sơn vứt bỏ con dao sau nhà. Lúc này, người dân phát hiện và đưa bà D. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, đồng thời bắt đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, Sơn đã khai nhận hành vi dùng dao chém bà D.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Dùng dao đâm chết người tình do ghen tuông

Ngày 10/9, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đỗ Hoàng Thanh (43 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội Giết người.

Bị cáo Thanh tại phiên tòa xét xử. Nguồn: Báo Long An

Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát, năm 2016, Thanh quen biết và chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị N. (44 tuổi) nhưng không đăng ký kết hôn.



Đến tháng 7/2023, N. đến huyện Bình Chánh, TP.HCM làm công nhân. Một tháng sau, Thanh lên thăm người tình thì phát hiện N. có tình cảm với người đàn ông khác. Sau đó, N. hứa chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông này và hẹn đến Tết Nguyên đán sẽ về sống với Thanh.

Khi gần đến Tết, Thanh nhiều lần điện thoại cho N. về tỉnh An Giang nhưng N. không về. Đến ngày 10/02/2024, Thanh tiếp tục gọi điện thoại cho N. nhiều lần nhưng không được. Do nghi ngờ N. vẫn còn quan hệ tình cảm với người khác nên Thanh nảy sinh ý định giết N. rồi tự tử.

Sau đó, Thanh lấy xe môtô từ tỉnh An Giang lên chỗ N. làm việc. Khi đi, Thanh chuẩn bị sẵn 1 con dao nhọn, 1 bịch thuốc diệt chuột để giết N.

Khi tới nơi, do điện thoại cho N. không được nên Thanh đến nhà con của N. tại xã Đức Hòa Hạ để nhờ con N. hẹn N. nói chuyện tại khu vực bến xe Miền Tây.

Sau khi gặp được N., cả hai thuê nhà nghỉ để nghỉ. Tại đây, N. phát hiện trong túi của Thanh có bịch thuốc diệt chuột nên đổ đi. Đồng thời, N. hứa sẽ trả phòng trọ về lại An Giang chung sống với Thanh.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Thanh và N. đến nhà nghỉ trên địa bàn xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa thuê phòng nghỉ. Trong lúc N. đi tắm, Thanh lấy con dao nhọn đem giấu dưới gầm giường.

Trong lúc nằm nói chuyện Thanh và N. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc N. có tình cảm với người đàn ông khác. Cơn ghen nổi lên, Thanh lấy con dao nhọn đâm liên tiếp vào bụng người tình, sau đó Thanh lấy dao cứa cổ nạn nhân. N. cố vùng vẫy bỏ ra đến cửa mở cửa kêu cứu rồi nằm bất động.

Riêng Thanh, sau đó mặc quần áo, bỏ chạy khỏi nhà nghỉ nhưng bị người dân truy đuổi, bắt giữ giao cho Công an xã Đức Hòa Đông. N. dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại phiên tòa, nhiều lời khai của Thanh trước Hội đồng xét xử khác với cáo trạng truy tố. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tạm ngưng phiên tòa để Viện Kiểm sát làm rõ một số lời khai của Thanh.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh ấn định mở lại phiên tòa vào ngày 16/9 tới.

Nữ sinh 16 tuổi tháo chạy khỏi sự khống chế của tên cướp

Chiều 10/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Gia Hưng (SN 2008, ngụ huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng gây án. Nguồn: CAND

Tại cơ quan công an, Hưng bước đầu khai nhận: Trước đó, Hưng có quen biết với cháu M. (SN 2008, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu). Hưng yêu cầu cháu M. đưa 7 triệu đồng để mình tiêu xài.

Khoảng 7h ngày 6/9, cháu M. điều khiển xe mô tô đến nhà trọ (thuộc thị trấn Dương Minh Châu) gặp Hưng. Tại đây, cháu M. không đưa tiền nên bị Hưng đánh vào người. Chưa dừng lại, Hưng còn dùng dao tự chế dọa đâm nạn nhân.

Thấy trên tay cháu M. đeo lắc vàng, Hưng khống chế, cướp tài sản. Sau đó, Hưng điều khiển xe mô tô chở cháu M. về nhà của mình ở ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.

Trên đường đi, lợi dụng lúc Hưng sơ hở, cháu M. đã nhảy xuống xe, kêu cứu người dân xung quanh. Do vậy, Hưng đành phải bỏ chạy thoát thân. Qua truy xét, các trinh sát Công an huyện Dương Minh Châu đã bắt giữ Hưng về hành vi trên.

Phó Chánh án bị bắt vì nhận hối lộ

Chiều 9/9, ông Nguyễn Văn Linh, Chánh Văn phòng TAND tỉnh Gia Lai xác nhận vụ việc ông Bùi Viết Minh Quân, Phó Chánh án TAND huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) bị bắt về hành vi nhận hối lộ.

Theo đó, trong sáng cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Bùi Viết Minh Quân để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ ông Quân tại trụ sở TAND huyện Đăk Đoa và đã khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Trụ sở TAND huyện Đăk Đoa - nơi ông Quân làm việc.

Thông tin ban đầu, trong quá trình giải quyết vụ án "Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản", ông Bùi Viết Minh Quân đã nhận 70 triệu đồng của một đương sự để giúp giải quyết vụ án có lợi cho đương sự này.

Thời điểm diễn ra hành vi này, ông Quân đang giữ chức Phó Chánh án TAND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Đến tháng 5/2023, ông Quân được điều động về giữ chức Phó Chánh án TAND huyện Đăk Đoa cho đến khi bị bắt.

"Sắp tới, TAND tỉnh Gia Lai sẽ báo cáo lên TAND Tối cao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết, xử lý", ông Linh thông tin thêm.