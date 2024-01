TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hack Facebook, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng; phát hiện bộ xương người trong rừng

Nhóm thanh niên dạy nhau hack Facebook, hỏi mượn tiền rồi chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 28/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP.Đồng Hới, Công an huyện Quảng Ninh (cùng Quảng Bình) đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 7 đối tượng chuyên hack tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ. Nguồn: CAND

7 đối tượng gồm bị bắt giữ gồm: Võ Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Văn Toại, Nguyễn Tùng Lâm (cùng SN 2006), Nguyễn Văn Sáng (SN 2004), Võ Văn Anh (SN 2003), cùng trú tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan công an, từ khoảng đầu năm 2023, nhóm đối tượng trên đã lên mạng tìm hiểu cách thức và chiếm đoạt tài khoản Facebook của nhiều người trên phạm vi cả nước. Sau đó, các đối tượng đổi mật khẩu, xâm nhập, sử dụng tài khoản Facebook chiếm được để nhắn tin hỏi mượn, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng.

Các đối tượng tìm hiểu về công nghệ thông tin, sau đó chia sẻ, chỉ dạy cho nhau cách thức thực hiện hành vi phạm tội. Để thực hiện hành vi, các đối tượng tạo lập khoảng 20 tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời mua thêm nhiều bộ tài khoản ngân hàng “rác” từ các đối tượng trên mạng nhằm che giấu hành vi nhận tiền lừa đảo từ các bị hại.

Phát hiện bộ xương người đã phân hủy trong rừng

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 28/1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ chết người chưa rõ nguyên nhân được phát hiện trong khu vực rừng tràm trên địa bàn huyện Châu Thành.

Khu vực rừng tràm nơi phát hiện bộ xương. Nguồn: CAND

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 27/1, một người dân đi vào khu vực rừng tràm ở ấp 7 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) đốn cây tràm, đã phát hiện có vật lạ giống như quần áo đã cũ.

Người này đã kiểm tra thì phát hiện một bộ xương có đầy đủ các bộ phận như sọ đầu, xương sườn, cánh tay, chân, nghi là xương người đã phân hủy mạnh.

Cơ quan công an nhận được tin báo đã khẩn trương đến hiện trường. Qua khám nghiệm ban đầu, mẫu xương nghi là của nam giới, đã tử vong khoảng hơn một năm.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra làm rõ. Nguồn: CAND

Khu rừng tràm trên do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang quản lý.

Cơ quan công an đã lấy mẫu giám định ADN và xác định danh tính của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Thanh niên dắt trâu ăn trộm đến cơ quan công an đầu thú

Ngày 28/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đinh Khắc Sáng, 25 tuổi, trú tại thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đinh Khắc Sáng cùng tang vật là một con trâu. Nguồn: PLO

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 21/1, Sáng đi lối sau ruộng để vào chuồng trâu nhà ông Lê Văn Cháp, 66 tuổi, trú tại khu Quang Trung, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà tháo dây buộc rồi dắt trâu đi.



Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Sáng dắt trâu đến buộc tại ngôi nhà hoang thuộc khu đường Thanh Niên, thôn Minh Tân, xã Quảng Minh (Hải Hà).



Tuy nhiên, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, Sáng thấy người nhà ông Cháp đi tìm trâu. Biết hành vi ăn trộm của mình đã bị lộ và hối hận về hành vi của mình nên Sáng đã dắt trâu đến Công an thị trấn Quảng Hà để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan công an, Sáng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, biết nhà ông Cháp có một con trâu cái thường nhốt ở chuồng trâu phía sau nhà, không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm trâu để bán kiếm tiền tiêu.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều tra vụ người đàn ông tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường

Như Dân Việt đã đưa tin: Nắm được thông tin về đám tang của một người đàn ông tử vong bất thường, xảy ra 2 ngày trước, Công an phường Hưng Long (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã trình báo sự việc lên cấp trên.

Trên thi thể ông T có một vết thương ở vùng ngực. Nguồn: PLO

Trước đó, vào ngày 27/1, qua công tác nắm bắt tình hình tại địa bàn, Công an phường Hưng Long, TP.Phan Thiết nắm được thông tin tại khu phố 6, phường Hưng Long đang tổ chức một đám tang. Điều bất thường là trên thi thể người đã mất có một vết thương ở ngực. Công an phường Hưng Long đã tiến hành các bước điều tra, xác minh ban đầu.

Sau khi xác định những gì mà dư luận đang đồn đoán là có căn cứ, Công an phường Hưng Long đã báo cáo vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Phan Thiết đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh.

Ngay trong đêm 27/1, lực lượng chức năng gồm: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh, Công an TP.Phan Thiết, Công an phường Hưng Long và các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó xác định người mất là ông T.V.T (SN 1982, trú khu phố 6, phường Hưng Long). Trên thi thể nạn nhân có một vết thương ở ngực.

Làm việc với cơ quan chức năng, người nhà cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 26/1. Tuy nhiên, khi vụ việc xảy ra người nhà đã không trình báo với cơ quan chức năng. Theo dự tính, sáng 28/1, người nhà sẽ đưa thi thể ông T đi hỏa thiêu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ 2 tàu cá chìm trên biển ở Quảng Bình: 1 thi thể đã tìm thấy, còn 2 ngư dân đang mất tích

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/1, lãnh đạo UBND xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết, 2 tàu cá của ngư dân địa phương chìm trên biển, đến nay đã tìm thấy 1 thi thể, hiện còn 2 người đang mất tích.

Chính quyền địa phương đến động viên gia đình ngư dân Đào Văn Thuần (ở xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang mất tích.

Theo đó, sự việc xảy ra trên vùng biển cách cửa Nhật Lệ khoảng 56 hải lý về phía Nam vào ngày 26/1. Hai tàu chìm trên biển có 11 thuyền viên, 8 người đã được các tàu cá khác cứu sống, 3 người còn lại mất tích.

Đến sáng 28/1, thi thể ngư dân Phạm Ngọc Lâm (SN 1974, ở xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã được tìm thấy.

Hiện còn 2 ngư dân: Đào Văn Bá (SN 1999, ở xã Bảo Ninh) và Đào Văn Thuần (ở xã Bảo Ninh) đang mất tích.

Lãnh đạo UBND xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ: "Chính quyền địa phương đã báo cáo cấp trên và hiện đang kêu gọi các tàu cá, ngư dân địa phương đánh bắt trên biển hỗ trợ công tác tìm kiếm. Bên cạnh đó, chính quyền xã này cử người đến động viên tinh thần đối với gia đình các thuyền viên tàu cá không may gặp nạn".