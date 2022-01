TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hải "bánh" ra tù sau 22 năm thụ án; khai trừ Đảng với cựu đại tá Phùng Anh Lê

Hải "bánh" ra tù sau 22 năm thụ án

Như Dân Việt đã thông tin: Hôm nay (27/1), giang hồ Hải "bánh" (tức Nguyễn Tuấn Hải, SN 1967 tại Hà Nội) ra tù sau 22 năm thụ án.

Hải "bánh" - tức Nguyễn Tuấn Hải ra tù sau 22 năm thụ án ở trại giam Xuân Lộc. Ảnh: MXH

Cụ thể, Nguyễn Tuấn Hải năm 2003 bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt án tù chung thân về tội "Giết người".

Hải "bánh"được xác định có liên quan đến vụ án giết bà trùm "Dung Hà" (tức Vũ Thị Hoàng Dung, TP.Hải Phòng).

Hôm nay, trước sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật, Hải "bánh" chính thức ra tù sau 22 năm thụ án. Được biết, Hải "bánh" thụ án tại trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an, địa chỉ tại tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, khi còn thụ án trong tù, Hải "bánh" từng chia sẻ rằng mình rất ân hận, day dứt vì những chuyện đã làm ngoài xã hội.

"Nằm ở trong xà lim, đối diện cái chết, tự nhiên tất cả những gì mình đã làm trước đây như cuộn phim tuần tự lại hết trong đầu mình. Lúc đấy sự ân hận day dứt trong tôi, rằng sao mình lại sống như vậy, lúc nào cũng ân hận, không bao giờ nghĩ ai có lỗi với mình mà chỉ nghĩ mình có lỗi với người ta.

Ngày tòa tuyên án Nguyễn Tuấn Hải chung thân là tôi mừng lắm. Tôi rất biết ơn chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước…

Rất nhiều người bây giờ đang muốn nổi tiếng giang hồ, đang muốn làm chuyện bậy bạ ngoài xã hội… hãy nhìn gương tôi và "anh Năm" (Năm Cam). Đến tầm cỡ như "anh Năm"… mà còn phải trả giá cho hành động sai trái của mình. Cứ nhìn gương bọn tôi mà sửa đổi, từ bỏ" – Hải "bánh" nói.

Khai trừ Đảng với cựu đại tá Phùng Anh Lê

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, ngày 5/1/2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã họp kỳ thứ 19, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 4 đảng viên liên quan đến vụ án hình sự "Không truy cứu trách nhiệm hình sự của người có tội" xảy ra tại Công an quận Tây Hồ.

Người đầu tiên bị Khai trừ là Phùng Anh Lê - Bí thư Đảng ủy, cựu Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an thành phố; cựu Trưởng Công an quận, nguyên Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ.

Người thứ hai là Nguyễn Đức Châu - đảng viên Chi bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ.

Người thứ ba là Vũ Công Ngọc - Phó Bí thư Chi bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ.

Cựu đại tá Phùng Anh Lê bị khai trừ Đảng. Ảnh: DV

Người thứ tư là Lê Đình Trung - đảng viên Chi bộ Công an, Đảng bộ xã Đồng Quang, nguyên Phó Trưởng Công an xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai; nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ.

Trước đó, cựu đại tá Phùng Anh Lê bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố và đề nghị truy tố tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", theo quy định tại Khoản 1, Điều 378, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phùng Anh Lê bị đề nghị truy tố trong vụ không xử lý hình sự một nhóm cướp tài sản, xảy ra tại quận Tây Hồ vào năm 2016.

Cùng bị khởi tố, đề nghị truy tố với tội danh giống như Phùng Anh Lê là các bị can: Nguyễn Đức Châu (SN 1973, chức vụ khi phạm tội là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra các tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ), Vũ Công Ngọc (SN 1980, chức vụ khi phạm tội là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra các tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ), Lê Đình Trung (SN 1977, chức vụ khi phạm tội là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ).

Về diễn biến vụ án, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23/9/2016, Phùng Anh Lê đã chỉ đạo Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung tha trái pháp luật người đang bị tạm giữ Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, Phúc Xá, Ba Đình, TP.Hà Nội) khỏi Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ.

Cụ thể, ngày 19/9/2016, anh N.C.T (SN 1990, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) đến trụ sở Công an phường Yên Phụ (Tây Hồ) trình báo, tố giác việc anh này bị một nhóm đối tượng bắt giữ trái pháp luật, đánh gây thương tích tại khu vực cửa khẩu An Dương (Yên Phụ).

Cán bộ trực ban Công an phường Yên Phụ đã tiếp nhận, vào sổ trực ban và báo cáo ông Dương Hồng Kết – Trưởng Công an phường Yên Phụ.

Thực hiện thông báo ngày 3/1/2016 của Công an quận Tây Hồ về việc "Các đơn vị thuộc Công an quận trong vòng 60 phút phải nhắn tin gửi đồng chí Trưởng Công an quận biết (qua 1 số máy), gửi đến các đồng chí Phó Trưởng Công an quận phụ trách và gửi Đội TMTH để tổng hợp báo cáo Công an Thành phố. Đồng thời phải gọi ngay đối với những vụ việc nghiêm trọng", ông Kết đã gọi điện thoại báo cáo Phùng Anh Lê và ông Phạm Quý Hải – Phó Trưởng Công an quận về vụ việc.

Ông Hải gọi điện thoại báo cáo Phùng Anh Lê và được chỉ đạo giải quyết tố giác về tội phạm theo đơn của anh N.C.T, sau đó giao cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Đội Cảnh sát hình sự) Công an Tây Hồ phối hợp với Công an phường Yên Phụ giải quyết.

Ông Hải gọi điện cho Nguyễn Đức Châu, được Châu báo cáo đã biết vụ việc và chỉ đạo Ngọc để phân công cán bộ đến Công an phường Yên Phụ phối hợp giải quyết.

Thực hiện chỉ đạo của Châu, Ngọc đã phân công ông Phan Tất Hùng – Điều tra viên thuộc Tổ án chưa rõ thủ phạm do Ngọc phụ trách đến Công an phường Yên Phụ để phối hợp giải quyết.

Qua công tác điều tra, Đội Cảnh sát hình sự xác định, Tài cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 22/9/2016, Tài đến Công an quận Tây Hồ đầu thú, Ngọc điện thoại báo cáo Châu và được chỉ đạo tiếp nhận, giải quyết.

Khoảng 18 giờ ngày 22/9/2016, ông Hùng báo cáo Ngọc và đề xuất: "Nguyễn Hữu Tài và đồng bọn có dấu hiệu của nhiều hành vi phạm tội "Bắt giữ người trái pháp luật", "Cố ý gây thương tích", "Cưỡng đoạt tài sản" nhưng hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật" là rõ nhất nên cần thiết phải ra quyết định tạm giữ Tài về hành vi trên để tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ và bắt giữ các đối tượng liên quan".

Ngọc đồng ý đề xuất của Hùng, gọi điện thoại báo cáo Châu và được Châu đồng ý.

Khoảng 20 giờ ngày 22/9/2016, Ngọc và Hùng mang báo cáo đề xuất cùng hồ sơ đến nhà riêng của ông Hải. Ông Hải ký duyệt vào đề xuất.

Khoảng 21 giờ ngày 22/9/2016, Nguyễn Anh Tuấn – Đội Cảnh sát hình sự đưa Tài đến Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ gặp Nguyễn Văn Thuận - cán bộ quản giáo để thi hành quyết định tạm giữ.

Thuận đến phòng làm việc của Lê Đình Trung là chỉ huy ca trực để báo cáo.

Trung chỉ đạo Thuận tiếp nhận Tài và đưa vào buồng tạm giữ. Đến 21 giờ 10 phút cùng ngày, Tuấn lập biên bản bàn giao người bị tạm giữ đối với Tài cho Thuận cùng ký.

Khoảng 22 giờ ngày 22/9/2016, Phùng Anh Lê gọi điện cho Châu, yêu cầu chỉ đạo cán bộ mang hồ sơ vụ án của Tài đến cho Lê xem.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Ngọc mang hồ sơ vụ việc đến phòng của Lê. Sau khi nghe Ngọc báo cáo, Lê cho rằng chứng cứ tạm giữ Tài còn yếu. Ngọc đề xuất việc tạm giữ Tài là có căn cứ, Lê không đồng ý và gọi ông N.L.T – Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp đến để thẩm định hồ sơ.

Ông T báo cáo, đưa ra quan điểm cho rằng việc tạm giữ Tài "non", sau đó Phùng Anh Lê chỉ đạo Ngọc phải đưa Tài ra khỏi Nhà tạm giữ, cho viết cam kết và cho Tài về để tránh tự thương, tự sát.

Dù đã được Ngọc báo cáo là muốn cho Tài về thì phải có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ, hoặc quyết định trả tự do nhưng Phùng Anh Lê chỉ đạo Ngọc cứ xuống Nhà tạm giữ để nhận Tài, đồng thời Lê hỏi ai là người chỉ huy ca trực Nhà tạm giữ hôm đó.

Khi biết chỉ huy ca trực là Trung, Lê chỉ đạo Ngọc khi đến Nhà tạm giữ thì gọi điện thoại để Lê nói chuyện với Trung. Tài sau đó được làm cam đoan, cam kết và được cho về.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhận định Phùng Anh Lê là chủ mưu; Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung là đồng phạm giúp sức.

Nam nghi phạm trẻ sát hại mẹ ruột ngày giáp Tết

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Đươnl (23 tuổi), cư trú tại tổ 2, ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Chau Đươnl. Nguồn: Đại Đoàn Kết

Theo điều tra, Chau Đươnl là con ruột của bà Nèang Béch (SN 1979). Trong thời gian sinh sống chung nhà tại tổ 7, ấp Phú Cường, xã An Nông, Đươnl thường xuyên bị mẹ la mắng vì cho rằng không lo làm ăn mà tụ tập ăn chơi.

Tối 25/1, Đươnl và mẹ tiếp tục xảy ra cãi nhau. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Đươnl từ trên nhà đi xuống chòi trước nhà, nơi bà Béch đang ngủ cùng cháu, lấy cây kéo rồi đến vén mùng đâm 2 nhát.

Bị đâm, bà Béch liền chui xuống gầm giường trốn. Một lúc sau, bà bỏ chạy ra ngoài thì bị vấp ngã, Đươnl lao đến tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát vào người mẹ ruột.

Không dừng lại, Đươnl còn nhặt một khúc gỗ gần đó đánh vào người bà Béch một cái. Lúc này, người dân xung quanh phát hiện sự việc nên trình báo công an.



Bà Béch tử vong ngay tại hiện trường.

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và hàng loạt cán bộ bị khai trừ khỏi Đảng, cảnh cáo

Như Dân Việt đã thông tin: Trong các ngày 21, 24/1/2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã họp kỳ thứ 21. Ông Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.



Trong đó, xem xét, xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ 9 Bệnh viện (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Bệnh viện Tim Hà Nội) có khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo số 153-TB/UBKTTƯ ngày 12/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa, xem xét, xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức Đảng, đảng viên tại Đảng bộ 9 Bệnh viện; đồng thời quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với 8 cán bộ. Trong ảnh: Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Hoàng Thành

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhận thấy: Các tổ chức Đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc mua sắm trang thiết bị y tế, liên danh liên kết máy móc thiết bị y tế và mua sắm thuốc. Riêng tại Bệnh viện Tâm thần trung ương I đã để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật hình sự, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Tâm thần trung ương I nhiệm kỳ 2020-2025.

Khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Nhi trung ương và Bệnh viện Mắt trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với 8 cán bộ, gồm: Bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, đảng viên, nguyên Phó Giám đốc; bà Nguyễn Thị Dung Hạnh, nguyên Phó Bí thư Chi bộ 1, nguyên Kế toán trưởng; ông Nghiêm Tuấn Linh và ông Đoàn Trọng Bình, đảng viên, nguyên Phó Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế Bệnh viện Tim Hà Nội;

Bà Trịnh Thị Thuận, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Kế toán trưởng; bà Lý Thị Ngọc Thủy, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Bệnh viện Bạch Mai;

Bà Đỗ Thị Lưu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền và bà Nguyễn Thị Minh Huệ, đảng viên, điều dưỡng viên Bệnh viện Tâm thần trung ương I.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định khiển trách đối với ông Nguyễn Xuân Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương và ông Nguyễn Văn Kính, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy: Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương; nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K nghiêm khắc kiểm điểm trước những vi phạm, khuyết điểm, xây dựng kế hoạch, giải pháp kịp thời khắc phục và chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

3 phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc khủng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/1, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc quy mô lớn, bắt giữ 15 đối tượng, làm rõ số tiền đánh bạc gần 200 tỷ đồng chỉ trong 4 tháng gần nhất.

3 phụ nữ cầm đầu đường dây. Nguồn: Dân Trí

Cụ thể, vào đầu tháng 12/2021, Công an thị xã Hoàng Mai đã phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với lượng giao dịch hàng ngày lên đến cả tỷ đồng.

Qua điều tra cho thấy, đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, hoạt động kín kẽ, tinh vi với nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội, sử dụng công nghệ cao.

Sau quá trình điều tra, theo dõi, ngày 24/1, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Hoàng Mai chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt bắt giữ 15 đối tượng tại 11 điểm đánh bạc trên địa bàn.

Trong số các đối tượng bị bắt có 3 phụ nữ cầm đầu gồm: Nguyễn Thị Tâm (SN 1966), Nguyễn Thị Thủy (SN 1979), cùng trú tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai và Vũ Thị Lan (SN 1972, trú tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai).

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành làm rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề của 15 đối tượng, thu giữ 2 máy tính, 18 điện thoại di động, 15 sổ sách, 20 cáp đề và 1,65 tỷ đồng tiền mặt.

Công an xác định, số tiền đánh bạc trong ngày 24/1 là trên 1 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc từ tháng 8/2021 đến thời điểm bị bắt giữ là gần 200 tỷ đồng.

Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án này.