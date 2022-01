TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thanh niên dũng cảm lao mình hạ gục tên cướp; tử vong sau khi xô xát với trưởng khối phố

Một thanh niên dũng cảm lao mình hạ gục tên cướp nhanh như chớp

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo thông tin từ cơ quan Công an TP.Hải Dương, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 25/1, tại số 216 đường Trường Chinh, đoạn trước cửa quán hải sản Vân Đồn phường Thanh Bình, TP.Hải Dương xảy ra vụ cướp giật trắng trợn.

Đối tượng cướp giật là Hoàng Xuân Hào, sinh năm 1972, trú tại khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, TP.Hải Dương. Nạn nhân là chị H.T.T.H, sinh năm 1984, trú tại 242 Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân, TP.Hải Dương.

Clip: Anh Quách Đình Thành hạ gục kẻ cướp trong phút chốc. Clip do cơ quan chức năng cung cấp

Theo đó, khi chị H.T.T.H rút tiền từ ngân hàng lên xe ô tô thì Hào cũng lên xe máy bám theo. Xe của chị H đi được một đoạn khoảng hơn 1km thì dừng lại. Hào liền phi xe máy xông đến và nhanh chóng mở cửa xe ô tô của chị H, giật túi tiền trên tay chị nhằm chiếm đoạt số tiền trên. Sau đó, đối tượng mang túi tiền trên ra xe máy định tẩu thoát.

Đối tượng cướp giật Hoàng Xuân Hào tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Nhưng hành động cướp giật của đối tượng Hào bị một thanh niên phát hiện kịp thời. Nhanh như chớp, thanh niên này từ trong ngân hàng lao ra nhảy thẳng vào tên cướp giật và ra đòn liên tiếp làm cho kẻ cướp không kịp trở tay. Túi tiền mà Hào vừa cướp của chị H bị văng ra. Sau đó, người dân kéo đến rất đông hỗ trợ anh thanh niên bắt gọn tên cướp. Nhờ đó, chị H lấy lại được số tiền của mình.

Được biết, số tiền trong túi chị H suýt bị mất là 22 triệu đồng. Số tiền này chị H vừa rút từ ngân hàng ra. Anh thanh niên dũng cảm và gan dạ đó là Quách Đình Thành, sinh năm 1989, trú tại thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Hoàng Xuân Hào đã từng có một tiền án về tội cướp giật.

Hiện, Hào đang bị lực lượng công an tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau khi xô xát với trưởng khối phố

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 26/1, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xác nhận, lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc người đàn ông tử vong sau khi xô xát với trưởng khối phố vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường xảy ra vụ xô xát. Ảnh: CTV/Dân Trí

Theo thông tin ban đầu: Khoảng 20h15 ngày 25/1, sau khi đã uống rượu bia, ông Trần Văn Thường (50 tuổi, khu phố 1, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) qua nhà trưởng khối phố là ông Phan Thiệt (66 tuổi) cách nhà mình khoảng 30m gây sự.



Hai cha con ông Thiệt có lời qua tiếng lại với ông Thường và xảy ra xô đẩy nhau. Sau đó, ông Thiệt có dùng tay đánh vào phía mang tai của ông Thường 1 cái khiến ông này ngã xuống đất. Sau khi bị đánh ngã, ông Thường cố gắng ngồi dậy rồi ngã gục, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Hiện công an đang tạm giữ ông Thiệt, đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bắt khẩn cấp nghi phạm quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái chưa đủ 13 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) vừa điều tra làm rõ vụ việc "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" tại xã Tân Lập, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

2 thanh niên hiếp dâm bé gái 12 tuổi làm nhân viên phục vụ quán karaoke

Cụ thể vụ việc quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái chưa đủ 13 tuổi, thông tin từ Cổng giao tiếp điện tử Công an tỉnh Vĩnh Phúc: Ngày 21/1, Công an huyện Sông Lô nhận được đơn trình báo của bà Vũ Thị K, sinh năm 1974, ở thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô) về việc con gái của bà là N.T.T.N, sinh ngày 27/03/2009 (chưa đủ 13 tuổi) ở thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô bỏ nhà đi, không rõ đi đâu, làm gì.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Sông Lô đã huy động lực lượng phối hợp với công an xã, thị trấn và gia đình bà K tiến hành tìm kiếm cháu N.T.T.N. Quá trình tìm kiếm, lực lượng Công an huyện Sông Lô đã xác định được cháu N.T.T.N đang ở nhà của N.T.H (sinh năm 2004, ở thôn Xy, xã Tân Lập, huyện Sông Lô).

Sau khi phát hiện N.T.T.N có mặt tại phòng ngủ của N.T.H, Công an huyện đã tiến hành đấu tranh với N.T.H và làm rõ sự việc: N.T.H có quen biết N.T.T.N qua mạng xã hội Facebook và thường xuyên nhắn tin tán tỉnh và gạ gẫm N.T.T.N quan hệ tình dục mặc dù biết N.T.T.N chưa đủ 13 tuổi. Sau đó, N.T.H đã rủ N.T.T.N đến nhà mình và quan hệ tình dục nhiều lần trong các ngày 12/1, 14/1 và 20/1.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Sông Lô đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với N.T.H về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Lô đã khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ Phùng Anh Lê tha người trái pháp luật: Ai nói "Quận này của sếp cả, muốn làm gì chả được"?

Như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phùng Anh Lê – cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) và 3 đồng phạm trong vụ tha người trái pháp luật, xảy ra vào năm 2016 tại Công an quận Tây Hồ.

4 người bị đề nghị truy tố với tội danh "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" gồm: Phùng Anh Lê; Nguyễn Đức Châu – cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ; Vũ Công Ngọc – cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra các tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ; Lê Đình Trung – cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ.

Phùng Anh Lê được xác định đã tha người trái pháp luật. Ảnh: DV

Ngoài 4 người bị đề nghị truy tố nêu trên, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao còn đề nghị xử lý hành chính với nhiều cán bộ trong vụ việc.

Theo đó, đối với ông Phạm Quý Hải – Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, ông này là người ký quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, người sau này bị Công an TP.Hà Nội khởi tố tội "Cướp tài sản", Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt 24 tháng tù).

Tuy nhiên khi Phùng Anh Lê chỉ đạo Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung thả đối tượng Nguyễn Hữu Tài thì ông Hải không có mặt tại Công an quận, không được báo cáo.

Ông Hải chỉ biết sự việc tha Tài vào ngày 23/9/2016 nên không đủ căn cứ để xác định ông Hải là đồng phạm trong vụ án. Tuy nhiên theo Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, với vai trò là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trực tiếp ký quyết định tạm giữ nhưng chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được quy định của pháp luật, dẫn đến sai phạm của nhiều cán bộ, chiến sĩ liên quan.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.

Đối với ông Lê Sinh Hùng – Phó Trưởng Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Tây Hồ, được phân công phụ trách đảm bảo an ninh, an toàn Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ, ông này đến 22/9/2016 không phải là ca trực, tuy nhiên vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23/9/2016, ông nhận được cuộc gọi của Trung báo cáo sự việc.

Theo đó, Trung báo cáo việc Đội Cảnh sát hình sự đến Nhà tạm giữ để nhận Tài theo chỉ đạo của Phùng Anh Lê. Khi đó ông Hùng có trao đổi với Trung việc nhận đối tượng vào và ra khỏi Nhà tạm giữ phải thực hiện theo quy định của pháp luật, phải có hồ sơ lưu theo quy định.

Ngoài lời khai của Trung, quá trình điều tra không thu giữ được tài liệu, chứng cứ nào khác thể hiện việc ông Hùng biết rõ Lê chỉ đạo bàn giao Tài cho Ngọc để tha trái pháp luật.

Do vậy không có căn cứ để xác định ông Hùng là đồng phạm trong vụ án. Tuy nhiên ông này cũng đã không thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ dưới quyền dẫn đến xảy ra sai phạm. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý về hành chính theo quy định.

Đối với ông Phan Tất Hùng – Điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ là người hướng dẫn Tài viết bản cam kết theo yêu cầu của Ngọc, là người đưa Tài xuống sảnh tầng 1 Công an quận để Tài về không trình tự, thủ tục theo quy định có dấu hiệu của tội phạm: "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù".

Xét tính chất, mức độ, vai trò thấy không cần thiết phải xử lý hình sự đối với Phan Tất Hùng về hành vi này. Tuy nhiên, trong vụ án hình sự "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", Cơ quan điều tra đã tách vụ án để điều tra và sẽ xem xét xử lý đối với Phan Tất Hùng sau, khi có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Theo kết luận điều tra, đối với ông Nguyễn Quang Huy – Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Tây Hồ, được phân công chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ.

Ngày 22/9/2016 không phải là ngày trực chỉ huy của ông Huy, tuy nhiên vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23/9/2016, ông Huy nhận được cuộc gọi điện thoại của Lê Đình Trung báo cáo về việc Đội Cảnh sát hình sự đến Nhà tạm giữ để nhận người theo chỉ đạo của Phùng Anh Lê.

Tài liệu thể hiện, khi đó ông Huy chỉ nói với Trung: "Sếp đã chỉ đạo thì phải nghe thôi, quận này của sếp cả, muốn làm gì chả được" và không có yêu cầu Trung phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lời khai của ông Hùng phù hợp với lời khai của Lê Đình Trung. Quá trình điều tra không thu giữ được tài liệu, chứng cứ nào khác thể hiện việc ông Huy biết rõ Lê chỉ đạo bàn giao Tài cho Ngọc để tha trái pháp luật, do vậy không có căn cứ để xác định ông Huy là đồng phạm trong vụ án.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhận định, ông Huy cũng đã không thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ chiến sĩ dưới quyền đảm bảo an ninh, an toàn Nhà tạm giữ dẫn đến sai phạm. Đơn vị này sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý về hành chính theo quy định.

Đối với ông Nguyễn Văn Thuận – cán bộ quản giáo trực Nhà tạm giữ từ 21 giờ ngày 22/9/2016 đến 2 giờ ngày 23/9/2016, là người trực tiếp bàn giao Tài cho Ngọc vào 0 giờ 30 phút ngày 23/9/2016 nhưng giữa Thuận và Ngọc không cùng ý chí, Thuận không biết mục đích Ngọc nhận Tài ra khỏi Nhà tạm giữ làm gì.

Cơ quan điều tra cũng xét thấy không cần thiết phải xử lý hình sự với Nguyễn Văn Thuận, tuy nhiên sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý về hành chính với ông này.

Còn đối với vụ án hình sự "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", theo quy định tại Điều 369 Bộ luật Hình sự, quá trình điều tra đến nay, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thấy:

Theo nội dung trình bày và tài liệu là 4 file ghi âm cuộc nói chuyện giữa Phùng Anh Lê và Nguyễn Lê Tuân do Lê cung cấp, thể hiện một số tài liệu quan trọng đã được giao cho lãnh đạo Công an TP.Hà Nội để báo cáo về vụ việc.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định trưng cầu giám định nhưng chưa có kết quả. Lời khai của Phùng Anh Lê và kết quả giám định các tài liệu này không ảnh hưởng đến hành vi "Tha trái pháp luật người đang bị tạm giữ", vì vậy Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao quyết định tách vụ án hình sự về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" để điều tra thành vụ án khác.

Người trình báo công an về nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng là ai?

Như Dân Việt đã đưa tin: Nghi phạm cướp ngân hàng Nguyễn Văn Nam đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP.Hải Phòng khởi tố bị can để điều tra về hai hành vi: Cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Bạn gái của Nam là Trần Thị Thu Thủy cũng đang đối mặt với hai tội danh, tiêu thụ, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và không tố giác tội phạm.

Từ đây, số tiền 3,5 tỷ đồng cướp từ ngân hàng nghi phạm đã tiêu xài như thế nào cũng được phơi bày.

Sau khi cất giấu, đưa bạn gái... một lượng tiền lớn, số còn lại nghi phạm mang theo để sắm xe máy phân khối lớn, điện thoại... (Ảnh: CTV)

Theo tài liệu điều tra, sau khi thực hiện cướp xong số tiền hơn 3,5 tỷ đồng tại ngân hàng, Nguyễn Văn Nam cho toàn bộ số tiền này vào ba lô mang theo từ trước rồi cướp xe máy của bảo vệ ngân hàng chạy về hướng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện. Sau đó, Nam bỏ xe máy tại đây, lên ô tô của một người bạn tên N.M.H. (SN 1998, cùng ở Hải Phòng) trở về nhà tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải.

Khi đến nhà, Nam chôn 400 triệu đồng dưới một gốc cây, đưa cho bạn gái là Trần Thị Thu Thủy hơn 1,4 tỷ đồng gồm: 3 cọc mệnh giá 500.000 đồng, 2 cọc mệnh giá 200.000 đồng, 10 cọc mệnh giá 100.000 đồng và hai cọc mệnh giá 50.000 đồng. Ngoài ra, Nam còn vào phòng em ruột giấu 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Số còn lại Nam mang theo.

Sau đó, Nam ra xe ô tô kêu H. chạy thẳng lên TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên đường đi, Nam lấy 100 triệu đồng mệnh giá 500.000 đồng và 36 triệu mệnh giá 100.000 đồng đưa cho H. nói là tiền buôn bán kim cương mà có.

Ngày 8/1, Nam từ Vĩnh Phúc đi Hà Nội mua một xe mô tô phân khối lớn trị giá 700 triệu đồng, mua điện thoại, quần áo… rồi quay lại phòng trọ lấy đồ di chuyển đến Thái Nguyên để tránh sự truy bắt của công an.

Đến 23 h cùng ngày, Nam bị lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.Hải Phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở tổ dân phố số 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khám xét tại đây cơ quan công an thu giữ 800 triệu đồng tiền mặt.

Cũng theo tài liệu điều tra, tài xế N.M.H. sau khi đọc được tin tức về việc Nam gây ra vụ cướp ngân hàng đã đến trình báo cơ quan công an và giao nộp toàn bộ số tiền Nam đã đưa.

Riêng Trần Thị Thu Thủy, sau khi nhận số tiền hơn 1, 4 tỷ đồng Nam đưa đã sử dụng 100 triệu để mua điện thoại iPhone 13 Pro max; máy tính Macbook Air cùng nhiều trang sức, mỹ phẩm. Số còn lại Thủy gửi vào tài khoản cá nhân và gửi bạn.

Đặc biệt, tối 7/1, thông qua mạng xã hội, Thủy đã nắm được vụ cướp ngân hàng và nhận ra tên cướp chính là Nam nhưng Thủy vẫn không trình báo cơ quan công an.

Như đã thông tin, vào khoảng hơn 15h chiều 7/1, một đối tượng nam giới bất ngờ ập vào phòng giao dịch ngân hàng tại đường Đình Vũ (quận Hải An, TP.Hải Phòng), dùng súng uy hiếp nhân viên và lấy đi hơn 3 tỷ đồng (cơ quan chức năng xác định khoảng 3,5 tỷ đồng).

Sau đó, đối tượng cướp xe máy của một nhân viên bảo vệ ngân hàng tẩu thoát và để lại chiếc xe tại khu vực đê biển trên tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện thuộc địa phận phường Tràng Cát (quận Hải An).

Một số nhân chứng cho biết, đối tượng rất manh động, thậm chí còn nổ súng uy hiếp nhân viên.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hải Phòng đã vào cuộc điều tra, xác định nghi phạm gây ra vụ cướp chính là Nguyễn Văn Nam.