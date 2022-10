Hỗn chiến kinh hoàng làm 2 người tử vong ở Bình Dương

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến làm 2 người tử vong trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Camera an ninh ghi lại vụ hỗn chiến.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Văn Mến (SN sinh 1993, quê tỉnh Đồng Tháp), Huỳnh Hoàng Liệt (SN 2001, quê tỉnh Cà Mau), Lê Văn Nhớ (SN 1997, quê tỉnh Đồng Tháp), Lê Văn Thương (SN 1995, quê tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nhanh (SN 1989, quê tỉnh Trà Vinh), Trần Mộng Cầm (SN 1987, quê tỉnh Cà Mau), Lâm Thị Kiều (SN 1989, quê tỉnh Kiên Giang) và đối tượng tên Thuận (chưa rõ lai lịch, bạn của Mến).

8 đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Nạn nhân được xác định là: Ng.H.L. (SN 2004) và Ph.G.H. (SN 2002, cùng ngụ tỉnh Bình Dương).

Hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: BT

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương có mặt chỉ đạo điều tra. Ảnh: BT

Theo điều tra, chiều 14/10, nhóm đối tượng Mến, Thương, Nhớ, Liệt, Nhanh, Hoàng, Cầm, Kiều rủ nhau đến một quán nhậu trên đường Võ Thị Sáu, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

Cùng lúc này, nhóm của L., H. cũng đang ngồi uống bia tại đây.

Trong lúc ngồi uống bia, giữa hai nhóm xảy ra cự cãi, đánh nhau. Hậu quả làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Nhận tin báo, ngay trong đêm đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tử thi và tổ chức xác minh, truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Nữ sinh lớp 8 mang thai, bắt tạm giam 6 nghi phạm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/10, Công an tỉnh Bắc Kạn cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 nghi phạm để làm rõ hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Công an làm việc với một trong 6 nghi phạm. Nguồn: Zing

Cuối tháng 9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của gia đình về việc cháu N. (học sinh lớp 8 bị khuyết tật về trí tuệ) mang thai 21 tuần tuổi, nghi bị ai đó xâm hại.

Theo lời kể của nạn nhân, cuối năm 2021, N. có quan hệ tình dục với nhiều thanh niên tại một số nhà nghỉ ở thành phố Bắc Kạn, huyện Bạch Thông và huyện Chợ Đồn.

Đến cuối tháng 9, gia đình đưa N. đi thăm khám thì phát hiện nữ sinh mang thai.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn làm rõ 6 nghi phạm xâm hại tình dục cháu N. Họ gồm: Đ.V.L. (sinh năm 1998), T.V.C. (sinh năm 1999), D.Đ.H. (sinh năm 1995), T.T.L. (sinh năm 1991), L.V.S. (sinh năm 1999, cùng ở Bắc Kạn.) Nghi phạm còn lại là L.K.V. (sinh năm 1995, quê Cao Bằng).

Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Xử phạt cô giáo mầm non 15 triệu đồng vì dùng tay đánh vào mặt trẻ

Ngày 15/10, nguồn tin của Dân Việt, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô N.T.N, giáo viên Trường Mầm non Hoa Mặt Trời, với số tiền 15 triệu đồng, về việc dùng tay đánh vào mặt trẻ.

Cô giáo mầm non N.T.N đã bị phạt 15 triệu đồng vì dùng tay đánh vào mặt trẻ. Ảnh cắt từ video

Theo quyết định của UBND huyện nêu rõ, giáo viên N.T.N đã dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. Cụ thể, cô N. đã dùng tay đánh vào đùi, mặt bé N.T.A. (2 tuổi).

UBND huyện Phú Ninh yêu cầu cô N. chấp hành nghiêm quyết định xử phạt trong vòng 10 ngày, nếu quá thời gian sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Cơ sở mầm non Hoa Mặt Trời, nơi xảy ra vụ giáo viên mầm non đánh trẻ. Ảnh: T.H

Trước đó, ngày 7/8, một video dài gần 2 phút được tài khoản Facebook T.L. đăng tải với nội dung ghi lại cảnh một cô giáo ở trường mầm non tư thục dùng cùi chỏ và tay tác động vào vùng mặt bé trai khiến cháu bé bật khóc. Ngoài ra, người này còn tác động vào vùng tai của em bé.

Chị T.L. xác nhận sự việc đăng tải trên Facebook xảy ra khoảng 15h15 ngày 6/8, tại Trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời. Ngày 8/8, gia đình cùng cô giáo đã đến Công an thị trấn Phú Thịnh để làm việc.

Cô N.T.N. thừa nhận có đánh bé trai, hất cùi chỏ vào mặt nhưng không gây thương tích. Sáng 7/8, cô N. đã đến gia đình cháu bé xin lỗi.

Băng nhóm sản xuất, lưu hành tiền giả mệnh giá 100.000 - 500.000 đồng sa lưới

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/10, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để đề nghị truy tố 3 bị can gồm Nguyễn Thế Thuận (27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi) và Trần Trọng Thủy (37 tuổi) về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Đây là những đối tượng nằm trong đường dây làm giả và tàng trữ tiền giả lớn trên địa bàn.

Tang vật là số lượng lớn tiền giả nhóm tự sản xuất. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo điều tra, trước đó vào đầu tháng 5, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Tuấn đang có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả tại phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa).

Làm việc với cơ quan công an, Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi và từ lời khai của Tuấn, cơ quan công an tiến hành khám xét, bắt khẩn cấp Thuận tại nhà trọ ở phường Phước Tân (TP.Biên Hòa), thu giữ các công cụ, phương tiện làm tiền giả.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp Thủy tại phường Hố Nai (TP.Biên Hòa) về hành vi lưu hành tiền giả cùng với Tuấn.

Theo hồ sơ, các đối tượng khai, vào tháng 2/2022, Thuận vào một trang mạng xã hội xem bài viết về tiền Việt Nam có số series đẹp, rồi tải hình ảnh những tờ tiền có mệnh giá từ 100.000 đồng-500.000 đồng lưu vào máy vi tính cá nhân. Tiếp đó, Thuận tìm hiểu cách làm tiền giả của một số đối tượng trên mạng xã hội rồi bắt chước làm theo.

Để tiền giả giống như thật, Thuận dùng các dụng cụ đo, vẽ, căn chỉnh theo đúng kích thước tờ tiền thật rồi in ra giấy A4, cắt phần giấy dư xung quanh, phủ màng ni lông lên 2 mặt tiền rồi đưa vào máy ép nhiệt, sau đó cắt phần ni lông còn dư.

Với thủ đoạn này, Thuận đã làm được rất nhiều tờ tiền giả các mệnh giá 100.000, 200.000 và 500.000 đồng.

Thuận móc nối với Tuấn và Thủy rủ rê tham gia vào đường dây của mình và cả 3 đã cùng sản xuất, lưu hành số lượng lớn tiền giả.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận một số lần Tuấn và Thủy đã phụ giúp Thuận làm tiền giả tại phòng trọ và cùng nhau dùng tiền giả đi mua bán, lưu hành nhiều nơi.

Được biết, năm 2013, Thuận đã bị TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt 18 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Vợ 4 ngày liên tục bỏ thuốc diệt chuột vào canh cho chồng ăn

Như Dân Việt đã thông tin: Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mới đây đã xét xử một nữ bị cáo về tội "Giết người", quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Người này là Nguyễn Thị Nga (SN 1962, Liên Hoa, Đông Hưng). Đáng chú ý, bị cáo Hoa được xác định đã liên tục bỏ thuốc diệt chuột vào canh cho chồng ăn.

Về diễn biến vụ án, nhà chức trách xác định, quan hệ vợ chồng giữa Nguyễn Thị Nga và ông Bùi Đình D thường xảy ra mâu thuẫn, xô xát, cãi chửi nhau vì Nga nghi ngờ ông D có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác.

Hàng ngày Nga nấu cơm và ăn trước, ông D đi làm về ăn sau. Do bực tức ông D nên Nga nảy sinh ý định dùng thuốc diệt chuột pha vào canh cho ông D ăn để đầu độc.

Nguyễn Thị Nga đã mua thuốc chuột, pha vào nước rồi bỏ vào lọ thuốc nhỏ mắt và nhỏ vào canh cho chồng ăn. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Khoảng 13 giờ 30 phút một ngày đầu tháng 11/2021, Nga mua 1 gói thuốc diệt chuột mang về nhà hoà tan vào nước rồi cho lọ thuốc nhỏ mắt.

Liên tục trong 4 ngày sau đó, Nga lấy lọ thuốc nhỏ mắt chứa dung dịch thuốc diệt chuột nhỏ một ít vào nồi canh để phần ông D về ăn. Hậu quả, ông D bị ngộ độc thuốc diệt chuột, phải đi Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, điều trị.

Do bị ngộ độc nặng nên tối ngày 9/11/2021, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình chuyển ông D đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội. Ông D được cấp cứu, điều trị đến ngày 29/11/2021 thì xuất viện.

Kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận, trong mẫu máu và nước tiểu ghi thu của ông Bùi Đình D gửi giám định đều tìm thấy Brodifacoum.

Brodifacoum là chất có tác dụng chống đông máu, thuốc nhóm độc I, trong nông nghiệp được sử dụng làm thuốc diệt chuột. Khi con người bị ngộ độc Brodifacoum gây rối loạn đông máu và xuất huyết nội tạng do ức chế hoạt động vitamin K trong cơ thể, có liều gây chết đối với người là 0,25mg/kg thể trọng.

Vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử công khai. Căn cứ chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định, tuyên Nguyễn Thị Nga phạm tội "Giết người".

Về hình phạt, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga 7 năm tù.