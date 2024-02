TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lời khai nghi phạm giết người phụ nữ, phân xác; con trai đâm cha tử vong

Lời khai nghi phạm giết người phụ nữ, phân xác ở Vĩnh Long

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 9/2, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, nghi phạm giết người, phân xác xảy ra tại xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã có lời khai ban đầu.

Trương Văn Út - nghi phạm giết người, phân xác ở Vĩnh Long. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, nghi phạm khai giết vợ do mâu thuẫn tình cảm. Trong lúc ẩu đả, nghi phạm đã dùng kéo đâm nạn nhân tử vong sau đó dùng dao bầu phân xác và ném xuống sông sau nhà cùng cây kéo.

Nghi phạm được xác định là Trương Văn Út (46 tuổi, quê Cà Mau), còn nạn nhân là bà T.T.D. (62 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM).

Trước đó, Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) phát hiện một phần cơ thể người trên tuyến sông Kênh Xáng ở xã Mỹ Thạnh Trung. Sau đó, công an đã phát động người dân truy tìm các phần còn lại của cơ thể người.

Thời điểm này, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Công an huyện Tam Bình phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt nóng thủ phạm.

Sau đó, trong chiều 7 và ngày 8/2, từ tin báo của người dân và qua công tác điều tra, Công an huyện Tam Bình phát hiện thêm nhiều phần cơ thể của nạn nhân tại các tuyến sông, bờ kè trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phía Công an cũng đã xác định nghi phạm là Trương Văn Út. Do đó, đã truy vết và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bến Tre.

Tại cơ quan công an, Trương Văn Út cho biết cùng với bà D. đăng ký kết hôn vào năm 2023. Cách nay khoảng 3 tháng, hai người đã đến xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình thuê trọ chung sống.

Liên quan đến giết người phân xác ở Vĩnh Long, trong ngày hôm nay 9/2, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng đối với các đơn vị tham gia phá án thuộc Công an các tỉnh Vĩnh Long và Công an tỉnh Bến Tre.

Con trai đâm cha tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 8/2, Công an huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) tạm giữ hình sự N.V.C (39 tuổi, ngụ thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thông tin ban đầu: Trước đó, vào chiều 7/2, sau khi uống rượu, ông Nông Văn Hiến (64 tuổi) cầm theo con dao sang nhà vợ chồng con trai là N.V.C để đòi nợ. Nhà của hai cha con sát cạnh nhau.

Khu vực xảy ra án mạng. Nguồn: Tiền Phong

Cuộc nói chuyện giữa ông Hiến và con dâu là N.T.M.H (49 tuổi) biến thành cuộc cãi vã, dẫn đến xô xát.



Chứng kiến cảnh vợ bị cha tát vào mặt, N.V.C tức tối vơ lấy con dao đâm nhiều nhát khiến cha bị thương nặng. Ông Hiến được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

N.V.C bị tạm giữ hình sự. Nguồn: Tiền Phong

Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh đã phong tỏa khu vực xảy ra án mạng, phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vợ chồng N.V.C và N.T.M.H có mượn 10 triệu đồng của ông Nông Văn Hiến. Gần đây, ông Hiến thường xuyên đến nhà con trai để đòi nợ.

Đang trong cảnh túng thiếu vì vừa đầu tư toàn bộ tiền bạc để xây nhà nên vợ chồng C chưa có tiền để trả nợ. Cũng vì vậy mà giữa ông Hiến và vợ chồng con trai xảy ra nhiều cuộc cãi vã.

Công an huyện Đạ Tẻh đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý.

Án mạng trong cuộc nhậu cuối năm

Chiều 9/2, lãnh đạo UBND xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Công an huyện Lộc Hà đang phối hợp Công an tỉnh và cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thôn Hồng Thịnh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 8/2, trong cuộc nhậu cuối năm, do mâu thuẫn cá nhân, Phan Đình Song Pha (sinh năm 1992, thôn Hồng Thịnh) đã dùng hung khí tấn công anh N.V.N. (sinh năm 1988, thôn Hồng Thịnh) khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Mặc dù anh N. nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong ngay trong đêm.

Lực lượng chức năng bắt tạm giữ Phan Đình Song Pha và khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ sự việc.

Phan Đình Song Pha làm công nhân ngoài Bắc, về quê ăn Tết cách đây khoảng 2 đến 3 ngày, còn nạn nhân N.V.N. đi xuất khẩu lao động từ Đài Loan về nước cách đây khoảng 2 tháng.

Trước cuộc nhậu cuối năm này, Phan Đình Song Pha đã đi uống rượu ở nhiều nơi khác.

2 đối tượng truy nã "sa lưới" khi vừa xuống sân bay Đà Nẵng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/2, Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, vừa bàn giao 2 bị can trốn truy nã cho Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) để thụ lý theo thẩm quyền.

Theo đó, bị can Lê Đức Huy (19 tuổi, trú TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị Công an TP.Biên Hòa khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Huy bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 12/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định truy nã Huy.



Sau khi gây án, Huy lẩn trốn nhiều nơi, liên tục thay đổi chỗ ở để tránh sự truy xét của lực lượng chức năng.

Qua công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện Huy có mặt trên chuyến bay đến TP.Đà Nẵng trong chiều 7/2.

Từ đó, lực lượng phối hợp đã bố trí, bắt giữ Lê Đức Huy ngay khi Huy vừa rời máy bay.

2 bị can trốn truy nã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CACC

Cùng thời gian, Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng bắt giữ bị can Mai Tiến Phúc (23 tuổi, trú huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Trước đó, Phúc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc khởi tố và truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Phúc từ Malaysia nhập cảnh về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, ngay khi xuống máy bay thì bị bắt giữ.

Hiện Công an quận Hải Châu đang tạm giữ Lê Đức Huy và Mai Tiến Phúc, đồng thời thông báo cho Công an TP.Biên Hòa để phối hợp, thực hiện di lý Huy và Phúc về TP.Biên Hòa để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Xử phạt đối tượng vi phạm giao thông còn lên mạng xúc phạm công an

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 9/2, thông từ Công an huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang), vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Lực (37 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây) do vi phạm lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Nội dung đối tượng Nguyễn Văn Lực (37 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) đăng trên Facebook cá nhân. Ảnh: CACC

Khoảng 20 giờ ngày 3/2, Công an huyện Gò Công Tây làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Lực điều khiển xe máy tại khu vực xã Bình Phú có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Đối tượng Nguyễn Văn Lực (37 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) nhận quyết định xử phạt hành chính. Ảnh: CACC

Khi công an yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe, đối tượng thừa nhận không có, nhưng có thái độ không hợp tác, không ký vào biên bản vụ việc nên bị tạm giữ phương tiện.

Lúc này, Lực cùng em ruột chạy xe máy đuổi theo đề nghị cung cấp biên bản về lỗi vi phạm. Thời điểm đang làm việc, đối tượng dùng điện thoại cá nhân ghi hình, sau đó đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân và chia sẻ cho nhóm khác với nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an huyện Gò Công Tây ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.