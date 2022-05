TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Mẹ khai tử con đang sống; hỗn chiến vì cơn ghen vô cớ

Vụ mẹ khai tử con đang sống: Bố bàng hoàng tìm con khắp nơi

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 22/5, ông N.T.D. (41 tuổi - bố ruột của cháu N.H.L., 3 tuổi, bị mẹ khai tử khi đang sống) xác nhận ông đã làm đơn gửi cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm con và làm rõ hành động khai tử con của vợ cũ.

Người mẹ lên phường khai báo gian dối để khai tử con trai 3 tuổi còn sống. Nguồn: Dân Trí

Theo ông D., năm 2018, ông và bà T.T.N.P. (32 tuổi) kết hôn và sau đó ly hôn khi bà P. vừa sinh con. Sau đó, ông D. nhận chăm sóc con và đưa con qua tỉnh Kon Tum. Tại đây, ông D. ban ngày gửi con để đi làm thuê, chiều đến đón con về.

Vào dịp lễ 30/4 vừa qua, ông đã đưa cháu bé về nhà bà ngoại của cháu ở TP Buôn Ma Thuột chơi và chữa bệnh. Lúc này, bà ngoại nhận nuôi bé ít tháng và ông cũng muốn cho con trai có cơ hội gần gũi mẹ ruột nên đã đồng ý để con lại rồi quay về Kon Tum làm việc.

Hàng ngày, ông D. đều gọi điện thoại video để nhìn mặt con trai. Tuy nhiên, vào ngày 12/5, ông D. không còn nhìn thấy con nên gặng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Ngày 14/5, ông về Đắk Lắk và chở vợ cũ đi ăn sáng, cà phê rồi hỏi con đang ở đâu nhưng người vợ vẫn quyết không nói khiến ông rất tức giận.

"Tôi đã mắc võng trước nhà mẹ vợ để ngủ hòng chờ gặp bằng được con thì người vợ đưa ra giấy chứng tử và bảo rằng con mất rồi. Cầm tờ giấy tôi rất sốc và bàng hoàng nhưng thái độ của vợ khiến tôi nghi ngờ. Tôi có hỏi, nếu con mất rồi thì xác con đâu, mộ phần ở đâu thì cô ấy vẫn nhất quyết không nói", ông D. bức xúc.

Trước sự việc, ông D. đã làm đơn gửi đến công an phường và sau đó nhận được thông tin bà P. khai với công an là bé L. vẫn đang còn sống và đang ở huyện Đắk Mil (Đắk Nông).

Ông D. cũng đã chia sẻ hình ảnh và nội dung vụ việc lên mạng xã hội Facebook để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm lại con.

"Đến hiện tại, tôi vẫn chưa được gặp con nên rất nóng lòng, lần này gặp được con tôi sẽ không giao con về cho mẹ cháu chăm sóc nữa. Tôi cũng mong cơ quan chức năng làm rõ động cơ gì mà vợ cũ tôi lại khai tử con như vậy", ông D. nói thêm.

Trước đó, ngày 11/5, bà P. đến UBND phường Tân An đăng ký khai tử cho con trai của mình cháu N.H.L. Tại đây, bà P. khai bé L. bị viêm phổi nặng, chạy chữa không khỏi nên gia đình mang về nhà chăm sóc và đã tử vong lúc 18h30 ngày 4/5.

Thời điểm đi khai tử cho con, bà P. tỏ ra rất đau buồn nên cán bộ tư pháp phường này đã chủ quan tin tưởng mà không xác minh kỹ.

Sau khi vụ việc được phát giác, bà P. mới thừa nhận con trai bà vẫn còn sống và bà khai tử con vì bố cháu bé luôn tìm đến gây áp lực, phiền hà đến cuộc sống của bà.

UBND phường Tân An đã báo cáo Phòng Tư pháp UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định hủy trích lục khai tử đối với cháu bé; đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc này.

Hỗn chiến vì cơn ghen vô cớ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1996), Tống Tấn Đạt (SN 1995), Nguyễn Phúc Lộc (SN 2002) và Lê Nhật Châu (SN 1995) về hành vi "Cố ý gây thương tích", sau vụ hỗn chiến vì cơn ghen vô cớ.

Các bị can cùng trú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Hỗn chiến vì cơn ghen vô cớ. Nguồn: ANTV

Vụ dùng súng cao su, bom xăng hỗn chiến trên phố: Xác định hơn 40 đối tượng tham gia

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiếu quen biết và phát sinh tình cảm với Lê Thị Huỳnh Như, ngày 27/3, Hiếu phát hiện Như đi nhậu chung với Nguyễn Thanh Bình và Đoàn Trung Hậu. Nổi máu ghen, Hiếu điện thoại cho Châu đến đánh Bình và Hậu để dằn mặt. Lúc này, Châu chuẩn bị hung khí và rủ thêm Lộc, Đạt, Nguyễn Thái Trường Lam và Nguyễn Trọng (em ruột Hiếu) cùng đi đến đánh nhau.



Trong lúc xô xát, Hiếu đánh Như gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%; còn Trọng, Lộc, Lam, Châu và Đạt sử dụng dao chém Bình gây thương tích 26% và chém Hậu gây thương tích 2%, rồi cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường.

Ngoài 4 bị can bị bắt tạm giam, bị can Trọng được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra, còn bị can Lam đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đánh hàng xóm trọng thương vì... hát karaoke quá to

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thành Tài (SN 1991, ngụ xã Lê Chánh) về tội cố ý gây thương tích, vì hành vi đánh hàng xóm trọng thương vì... hát karaoke quá to.

Đối tượng Đỗ Thành Tài - bị can đánh hàng xóm trọng thương vì... hát karaoke quá to. Nguồn: congan.com.vn

Theo điều tra vụ đánh hàng xóm trọng thương vì... hát karaoke quá to, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5/1, Nguyễn Văn Mãi (SN 1993) là hàng xóm cạnh nhà Tài tổ chức nhậu tại nhà với một số người bạn, trong lúc nhậu thì có sử dụng loa di động để hát karaoke.

Thấy hàng xóm hát karaoke với âm thanh quá lớn, trong lúc con gái của Tài đang học online nên Tài đề nghị anh Mãi tắt loa. Lúc này, Mãi không hát nữa mà mở nhạc lớn tiếng.

Tức giận, Tài lấy cây búa trong nhà cầm trên tay đi qua nhà của Mãi, rồi đi thẳng vào nơi đang nhậu dùng búa đánh vào vùng đầu của hàng xóm gây thương tích nặng trước khi đi về nhà.

Anh Mãi được mọi người đưa đi cấp cứu và qua giám định tỉ lệ thương tích là 35%.

Vụ Giám đốc doanh nghiệp tự tử tại tòa: Bị đơn đề nghị báo chí hỗ trợ thông tin

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/5, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng khu đất vàng ven biển Đà Nẵng trị giá gần 1.810 tỷ đồng giữa 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Land Hà Hải (Đà Nẵng, bị đơn) và Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO, nguyên đơn).

Đại diện Công ty TNHH MTV Land Hà Hải cho biết, trước ngày diễn ra phiên xét xử, doanh nghiệp đã có đơn đề nghị đến các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin liên quan đến vụ việc.

Phiên tòa phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng khu đất vàng ven biển Đà Nẵng trị giá gần 1.810 tỷ đồng giữa Công ty TNHH MTV Land Hà Hải và Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà. Ảnh: D.B

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Land Hà Hải, vụ tranh chấp giữa Land Hà Hải và SUDICO là vụ tranh chấp điển hình, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến với người dân, thị trường bất động sản tại Đà Nẵng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

"Doanh nghiệp kính đề nghị các quý cơ quan cử phóng viên đến tác nghiệp tại phiên tòa, đưa tin diễn biến của phiên tòa xét xử để mọi người, công luận được nắm rõ vụ việc, biết được những mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp giữa các bên", vị đại diện này cho hay.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 8/12/2021, Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đã tuyên án phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng" giữa Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO, trụ sở tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Công ty TNHH MTV Land Hà Hải (trụ sở tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Khu đất vàng ven biển Đà Nẵng diện tích 12,04ha với giá gần 1.810 tỷ đồng. Ảnh: D.B

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của SUDICO, đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất giữa 2 công ty đối với 2 lô đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 645082 và BA 645083 do UBND TP.Đà Nẵng cấp tại khu đô thị mới Hòa Hải 1-3 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), tổng diện tích là 12,04ha với giá gần 1.810 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên bác yêu cầu khởi kiện, đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 2 lô đất nêu trên của Land Hà Hải, đồng thời tuyên bác các yêu cầu đòi Sudico bồi thường thiệt hại cho Land Hà Hải vì quá trình chuyển nhượng kéo dài.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải uống thuốc diệt côn trùng tự tử tại Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn sáng 8/12/2021. Ảnh: PV

Ngay sau khi nghe chủ tọa tuyên án, ông Võ Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải đứng dậy bày tỏ bức xúc. Ông Cường cho rằng HĐXX thiếu công tâm, không xem xét nhiều giấy tờ quan trọng mà Hà Hải Land cung cấp.

Lúc này, ông Cường bất ngờ lấy một chai thuốc, nghi là thuốc diệt côn trùng, trong túi áo ra và uống ngay tại tòa. Tiếp đó, vợ ông Cường cũng lấy một chai thuốc tương tự ra để uống nhưng may mắn người thân đứng gần đó hất đổ. Lực lượng công an bảo vệ phiên tòa ngay lập tức đã cùng người nhà đưa ông Cường đi bệnh viện cấp cứu.

Bị truy đuổi, kẻ trộm chó dùng súng tự chế bắn lực lượng công an

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/5, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ 2 thanh niên trộm chó dùng súng bắn điện tự chế bắn trả lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 50 phút ngày 21/5 Công an xã Phước Lập làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Đối tượng trộm chó Đinh Văn Sơn và tang vật. Nguồn: plo.vn

Khi lực lượng công an tuần tra trên Tỉnh lộ 867, đoạn thuộc ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân Phước thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66S1-326.05 có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu chặn dừng kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, 2 thanh niên tăng ga xe bỏ chạy, nam thanh niên ngồi phía sau dùng súng bắn điện tự chế quay lại bắn lực lượng làm nhiệm vụ.

Lực lượng công an truy đuổi và bắt được một đối tượng là Đinh Văn Sơn (sinh năm 1997, ngụ ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), đối tượng còn lại nhảy xuống kênh Nguyễn Tấn Thành tẩu thoát.

Qua làm việc, Đinh Văn Sơn, thừa nhận cùng với đối tượng CuLi (không biết tên họ) ngụ thị trấn Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp dùng súng điện tự chế thường đi trộm chó vào ban đêm trên các đường liên tỉnh để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Công an thu giữ tang vật gồm: 1 con chó (14kg) đã chết trên mình có dấu bị trúng mũi tên của súng điện, 1 súng bắn điện tự chế, 2 thanh kim loại mũi nhọn, 10m dây điện kết nối vào bình ắc quy; 1 bình ắc quy…

Hiện công an đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Đinh Văn Sơn theo quy định, đồng thời truy bắt đối tượng còn lại.