4/6 đối tượng từ TP.HCM xuống Long An để cướp tài sản. Ảnh: CACC

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng: Nguyễn Tấn Khải (16 tuổi, ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú), Trần Quang Duy (17 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú: phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Anh (16 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM), Nguyễn Văn Hiếu (18 tuổi, ngụ ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An), Vũ Quang Đại (16 tuổi, ngụ phường 14, quận 6, TP.HCM) để điều tra làm rõ tội cướp tài sản.

Riêng Lê Tấn Quang Vinh (chưa đủ 14 tuổi, ngụ phường 2, quận 5, TP.HCM) giao cho gia đình bảo lãnh chờ xử lý.

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 26/4, em P.H.T (15 tuổi, ngụ ấp Long Khánh, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc) đi bộ sang nhà bạn chơi. Khi qua khu vực vắng thuộc ấp Long Khánh, xã Phước Hậu thì bị nhóm đối tượng lạ mặt xuất hiện chặn đường đe dọa, sau đó khống chế đánh té xuống bờ ruộng cướp 1 điện thoại di động hiệu Samsung J8 trị giá hơn 5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Tiến hành xác minh, vài ngày trước đó một số vùng lân cận xã Phước Hậu liên tục xảy ra nhiều vụ chặn đường cướp điện thoại di động, tiền và tài sản khác của nạn nhân đi một mình.

Hầu hết các trường hợp nạn nhân đều là thiếu niên ở vùng nông thôn. Khi cướp tài sản, nhóm này đều tấn công họ rất dã man.

Gần một tuần sau điều tra truy xét, trinh sát hình sự huyện lần lượt bắt giữ 5 nghi phạm.