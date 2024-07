TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi vấn cha ôm con gái 1 tuổi nhảy cầu; tin mới vụ cô gái bị bắn tử vong

Nghi vấn cha ôm con gái 1 tuổi nhảy cầu

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 5/7, lãnh đạo UBND phường Cẩm Thanh, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận, cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm vụ việc nghi vấn cha ôm con gái nhảy xuống sông Thu Bồn mất tích.

Theo đó, lúc 1h cùng ngày, chính quyền phường Cẩm Thanh nhận được thông tin có vụ nhảy cầu Cửa Đại nghi tự vẫn, đoạn giáp ranh giữa TP.Hội An và huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Thanh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc.

Chiếc xe tại hiện trường nghi là của nạn nhân. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, lực lượng công an đã lấy lời khai người dân chứng kiến kể lại, theo đó vào lúc 1h cùng ngày, anh H.K.C (28 tuổi, ở xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bồng theo con gái 1 tuổi đứng trên cầu Cửa Đại nhảy xuống Thu Bồn nghi tự vẫn.

"Tại hiện trường lực lượng công an phát hiện 1 xe máy BKS: 92H1-65… và 1 điện thoại. Hiện Công an xã Cẩm Thanh đã lập hồ sơ ban đầu vụ việc, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích", lãnh đạo UBND phường Cẩm Thanh nói.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm.

Thông tin mới vụ cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 5/7, Công an TP.Hà Nội cho biết, sau 2 ngày bỏ trốn, lúc 18h cùng ngày, nghi phạm Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991, trú Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tới Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đầu thú.

Cơ quan công an đang truy bắt nghi phạm còn lại là Đinh Xuân Sáng (SN 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam).

Đối tượng Đinh Xuân Sáng (trái) đang bỏ trốn, Nguyễn Xuân Đạt (phải) đã tới cơ quan công an đầu thú. Ảnh: CAHN

Cảnh sát yêu cầu Đinh Xuân Sáng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an đề nghị người dân nếu biết thông tin về nghi phạm Sáng và ô tô Hyundai Accent màu trắng BKS: 90A-180.39 thì cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chị T.Q.H. bị nhóm của Sáng dùng súng bắn tử vong. Ảnh: Đ.X

Theo Công an Hà Nội, khoảng 19h30 ngày 2/7, chị T.Q.H (22 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội).

Đến khoảng 1h ngày 3/7, cả nhóm di chuyển về nhà 1 người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên (Hà Nội). Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang (SN 1994; trú Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đinh Xuân Sáng (SN 1984; trú Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam) cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang, Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng.

Về đến nhà, Sáng và Quang bực tức rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991; trú Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) rủ đi đánh nhau với nhóm của chị H. Cả 3 người đi ô tô, mang theo súng (kiểu súng bắn đạn bi) quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị H, Sáng bảo dừng lại nói chuyện thì nhóm chị H bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị H.

Sáng dùng súng bắn về phía nhóm chị H. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Nạn nhân trúng đạn, được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 18h ngày 3/7, các lực lượng Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào TP.HCM.

Một Chủ tịch xã trình báo bị lừa hơn 4,6 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Theo trình báo của ông N.H.L (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum), vào cuối tháng 5/2024 thông qua một trang mạng xã hội, ông làm quen một người tên Nguyễn Yến ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Yến tự nhận đang là du học sinh tại Nhật Bản và rủ ông N.H.L làm thành viên phân phối cho các sản phẩm điện tử của Gum (Trung tâm thương mại ở Nga).

Nơi làm việc của ông N.H.L, Chủ tịch UBND xã Diên Bình (huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). Ảnh: K.Đ

Ngày 20/5, ông N.H.L nộp 500USD vào tài khoản cá nhân tên Tran Van Khanh để đăng ký làm thành viên phân phối. Sau đó, "đối tác" gửi tài khoản cá nhân ông N.H.L các sản phẩm để phân phối (có phần mềm riêng). Một ngày sau, ông N.H.L được trả 1.550.000 đồng tiền chiết khấu.

Đến ngày 22/5, ông N.H.L tiếp tục được trả 1.550.000 đồng. Sau đó, ông N.H.L đã nộp 52.000.000 đồng để nâng cấp lên làm thành viên vàng và được phân phối các sản phẩm có giá trị lớn nhưng kèm nhiều loại phí khác nhau.

Được biết, khi ông N.H.L phân phối hết sản phẩm thì được trả tiền chiết khấu ngay. Sau này các sản phẩm có giá trị lớn, kèm thưởng phát sinh nhiều loại phí phải nộp nên ông N.H.L đã nộp gần 10 lần vào tài khoản mang tên Tran Van Khanh với số tiền tổng cộng hơn 4,6 tỷ đồng.

Khi ông N.H.L muốn thu hồi lại số tiền mình đã nộp thì "đối tác" yêu cầu ông nộp thêm 30.000USD phí xác minh thông tin rửa tiền thì mới rút được tiền, nhưng ông L không còn tiền để đóng.

Nhận thấy mình có dấu hiệu bị lừa đảo, ông N.H.L đã làm đơn trình báo với lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum.

Khởi tố nữ bị can đầu độc người thân bằng chất độc xyanua

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 5/7, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (sinh năm 1986, không có việc làm ổn định, trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) liên quan đến vụ giết người bằng chất độc xyanua tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an. Ảnh: HAC. Nguồn: Lao Động

Theo điều tra, tháng 6/2024, anh N.H.B.T (18 tuổi, cháu kêu Thanh bằng cô) bất ngờ bị hôn mê nên được đưa lên điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Qua chẩn đoán, bệnh viện nghi vấn bệnh nhân này bị nhiễm độc xyanua (một chất kịch độc) nên thông báo gia đình và yêu cầu trình báo công an.

Công an huyện Nhơn Trạch đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra, tiến hành mời Nguyễn Thị Hồng Bích lên làm việc và người phụ nữ này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Căn nhà nơi xảy ra vụ việc tại xã Vĩnh Thanh huyện Nhơn Trạch. Ảnh: HAC. Nguồn: Lao Động

Công an xác định, do mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình nên Bích đã mua xyanua đầu độc cháu ruột là anh T.

Đáng nói trong vòng 8 tháng qua, nhà Bích liên tiếp có 5 người chết bất thường (có chồng và con của Bích). Các nạn nhân trước khi chết đều bị nôn ói, chóng mặt, nhức đầu.

Theo đó, khoảng tháng 10/2023 đến nay lần lượt ông N.V.H (chủ nhà), 1 người con rể, 1 cháu nội và 2 người cháu ngoại lần lượt qua đời.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân có thông tin liên quan hành vi, dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích cung cấp qua điều tra viên Trần Văn Nghi - số điện thoại: 0903624479.

Hi hữu vụ lấy nhầm ô tô của người khác

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 5/7, Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang giải quyết vụ việc người đàn ông đến Công an trình báo sau khi lấy nhầm xe ô tô.

Chiếc xe ô tô của anh D. và chiếc xe của người đàn ông đi nhầm cùng có màu đỏ. Nguồn: BVPL

Theo thông tin ban đầu, tối 3/7, anh N.T.D. điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 mang BKS: 47A-410.xx đến đậu trước trụ sở UBND phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, sau đó đi vào nhà.

Do bất cẩn, anh D. để quên chìa khóa trên xe. Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, một người đàn ông đã đến mở cửa xe, nổ máy rồi lái đi.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã phát đi thông báo truy tìm chiếc xe ô tô của anh D.

Đến trưa 4/7, người đàn ông nói trên mới nhận ra mình đi nhầm xe của anh D nên đã điều khiển ô tô đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Theo thông tin từ anh D, người lấy nhầm xe cũng đỗ ô tô cùng màu ngay bên cạnh nên đã nhầm.