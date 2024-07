TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cô gái trẻ ở Hà Nội nghi bị bắn chết; bắt kẻ đâm 3 người thương vong

Điều tra nghi vấn cô gái trẻ ở Hà Nội bị bắn tử vong

Chiều 4/7, theo nguồn tin của PV Dân Việt cho biết: Công an quận Long Biên (TP.Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP.Hà Nội điều tra vụ án mạng xảy ra tại quận Long Biên.

Theo thông tin ban đầu, chị H. (22 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị sát hại vào tối 2/7 - rạng sáng 3/7. Nghi vấn nạn nhân bị bắn dẫn đến tử vong.

Cô gái 22 tuổi ở Hà Nội nghi bị bắn tử vong. Ảnh: Đ.X.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền thông tin tối 2/7, chị H. cùng người tình mâu thuẫn với một nhóm đối tượng. Sau đó, nhóm này dùng súng bắn để trả đũa khiến nạn nhân tử vong.

Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho hay các lực lượng chức năng đang truy bắt nghi phạm gây án.

Bắt gã đàn ông đâm chết bé trai 14 tuổi và 2 người khác bị thương

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 4/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Trần Thanh Sang (sinh năm 1983, ngụ khóm 3, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Trần Thanh Sang tại cơ quan điều tra. Nguồn: CAND



Theo kết quả điều tra, Sang và chị D.T.T. (SN 1979) chung sống như vợ chồng và không đăng ký kết hôn. Cả hai có với nhau một con trai 6 tuổi. Quá trình chung sống, Sang hay cự cãi với chị T. do ghen tuông.

Tối 3/7, Sang mang theo dao đến phòng trọ chị T. đang thuê ở phường 1 (thị xã Duyên Hải). Cả hai xảy ra cự cãi, Sang dùng tay đánh chị T. và được mọi can ngăn.

Sau đó, Sang điều khiển xe định ra về, nhưng khi đến cổng nhà trọ thì gặp chị N.T.T.G. (chủ nhà trọ) đóng cửa. Sang phát sinh mâu thuẫn, cự cãi với chủ nhà trọ.

Sang bất ngờ cầm dao đâm gây thương tích nữ chủ nhà trọ. Chưa dừng lại, Sang tiếp tục đâm cháu N.H.K. (SN 2010, con chị G.). Một người đang thuê trọ tại đây phát hiện sự việc nên can ngăn cũng bị đối tượng đâm gây thương tích.

Em K. tử vong trên đường đi cấp cứu, còn chị G. bị thương tích nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Người còn lại bị thương ở tay, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Sau khi gây án, Sang cầm hung khí cố thủ trong phòng trọ. Công an thị xã Duyên Hải nhanh chóng đến hiện trường, bắt giữ đối tượng và thu giữ hung khí gây án.

Vụ việc được Công an thị xã Duyên Hải bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

2 thanh niên thương vong nghi sau vụ mang hung khí rượt đuổi nhau

Chiều 4/7, xác nhận tới Dân Việt, ông Vũ Quang Ngọc - Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết: "Đêm 3/7, trên địa bàn có xảy ra vụ việc khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương (quê xã Ninh Hòa)".

Hiện trường xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong tại xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình.

"Tôi được biết, nhóm thanh niên đi xe máy cầm theo hung khí lùa, ép và chém nhau. Còn nguyên nhân người đàn ông tử vong cụ thể do tai nạn giao thông hay bị các đối tượng đánh thì đang đợi cơ quan chức năng điều tra", ông Ngọc thông tin thêm.

Trước đó, đêm 3/7, gần khu vực Núi Lớ, đường Tràng An, thuộc địa bàn xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình xảy ra vụ việc khiến 1 người bị thương, 1 người tử vong.

Hiện, Công an thành phố Ninh Bình đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành rà soát, truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 4/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết do Công ty CP Rạng Đông làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 3/7, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 cá nhân về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Nguyễn Ngọc (trái) và Lê Quang Vinh. Ảnh: Bộ Công an

Những người này gồm: Nguyễn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận; Lê Quang Vinh, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quý; Huỳnh Lương Thiện, chuyên viên Phòng Đầu tư và Quy hoạch xây dựng thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam và Trương Văn Ri, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam kiêm Giám đốc Chi nhánh công ty tại Bình Thuận.

Sau khi được Vụ 5 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành lệnh, quyết định tố tụng hình sự nêu trên theo quy định pháp luật.

Xử phạt 2 người đăng tải lên mạng thông tin "xuất hiện tảng đá có hình người giống ông Thích Minh Tuệ"

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 4/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 đối tượng về hành vi "đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng".

Theo thông tin, trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội YouTube do H.V.T (SN 1992, trú tại tỉnh Kiên Giang) và T.T.H (SN 1984, trú tại tỉnh An Giang) đăng ký và sử dụng, đã đăng tải các video bịa đặt, sai sự thật về việc xuất hiện tảng đá có hình người, giống hiện thân của ông Thích Minh Tuệ tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, gây hoang mang trong dư luận.

T.T.H khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cơ quan công an đã mời T và H làm việc thì T và H đã thừa nhận việc đăng tải "tảng đá có hình người, giống hiện thân của ông Thích Minh Tuệ" là thông tin tự suy diễn, bịa đặt, không đúng thực tế. Đồng thời, T và H đã tự nguyện tháo gỡ các nội dung có liên quan đã đăng tải và viết cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ nội dung đăng tải, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Hành vi lợi dụng mạng xã hội đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân… là hành vi vi phạm pháp luật, tại khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử" với mức phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với tổ chức và mức phạt đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt so với tổ chức.

H.V.T khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua làm việc, T và H có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như: Vi phạm lần đầu, thành khẩn khai báo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T và H mỗi người 5 triệu đồng.