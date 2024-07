Nguyên nhân khiến cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong

Công an TP.Hà Nội cho biết, nếu ai biết thông tin về 2 đối tượng trên và ô tô Hyundai Accent màu trắng BKS: 90A-180.39 do các đối tượng sử dụng, đề nghị người dân cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội (đồng chí Hoàng Thế Hiển, Đội trưởng Đội Trọng án - SĐT: 0983.304.879) hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội; các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.