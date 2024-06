TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông đi xe máy bị đâm gục từ sau lưng; bắt giam nữ luật sư lừa đảo

Truy tìm đối tượng dùng hung khí bất ngờ đâm gục người đàn ông đang chạy xe máy trên đường phố

Ngày 30/6, Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông bị đâm khi đang chạy xe trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết.





Hiện trường vụ việc người đàn ông bị đâm khi đang chạy xe trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 29/6, anh C.L.L (SN 1988, trú xã Phước Khang, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển xe máy trên đường Trần Hưng Đạo. Khi đến trước nhà số 09 đường Trần Hưng Đạo, thuộc khu phố 14, phường Phú Thuỷ thì bị một đối tượng chạy từ phía sau lên dùng hung khí đâm một nhát vào vùng lưng. Bị đâm bất ngờ, anh C.L.L bị té xuống đường còn đối tượng kia nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay khi vụ việc xảy ra, người dân đã báo vụ việc lên Công an phường Phú Thủy và gọi xe cứu thương đưa nạn nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu.

Ngay khi nhận thông tin vụ việc, Công an phường Phú Thủy, các đội nghiệp vụ thuộc Công an TP.Phan Thiết đã triển khai lực lượng xuống hiện trường nắm thông tin vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Phan Thiết tích cực điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam 1 nữ luật sư lừa đảo

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga (SN 1988; ngụ TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Đối tượng Nguyễn Thị Nga. Nguồn: CAND

Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Nga làm nghề luật sư. Tháng 10/2022, Nga có ký hợp đồng dịch vụ thỏa thuận sẽ đại diện cho ông N.H.L tham gia giải quyết vụ án “tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất” với chi phí là 250 triệu đồng.

Trong quá trình làm đại diện theo ủy quyền, Nga nhiều lần đưa thông tin gian dối về việc cần phải đưa tiền để được tiếp cận hồ sơ, giải quyết vụ án cho ông N.H.L thắng kiện và đóng tiền tạm ứng án phí cho Tòa án. Do tin tưởng nên ông N.H.L đã giao tổng số tiền là 561 triệu đồng cho Nga. Tuy nhiên, Nga không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt số tiền trên.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt Nguyễn Thị Nga. Nguồn: CAND

Khi tòa đưa vụ án ra xét xử và có kết quả không như cam kết, ông L. yêu cầu bà Nga trả lại tiền nhưng bà Nga né tránh. Sau khi biết ông L. gửi đơn tố cáo mình đến cơ quan Công an, bà Nga chuyển khoản trả cho ông L. được 200 triệu đồng.

2 vợ chồng hành hạ cô gái 22 tuổi gãy 8 xương sườn

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Thanh Đức (SN 1983) và Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1989, vợ Đức, cùng quê Khánh Hòa, ngụ hẻm 40, đường Tam Phú, TP.Thủ Đức) để điều tra xử lý về tội “Hành hạ người khác”.



Căn nhà nơi H. bị vợ chồng Đức - Vân hành hạ. Nguồn: CAND

Nạn nhân của 2 vợ chồng Đức là P.T.T.H. (SN 2002, quê Phú Yên). Đức - Vân là người quen của cha H. Vì H. muốn vào TP.HCM học nghề nên cha H. đã gửi gắm H. cho vợ chồng Đức - Vân.

Khoảng giữa tháng 6/2024, H. về quê với thương tích đầy mình nên cha mẹ H. gặng hỏi, lúc này H. mới kể mình bị vợ chồng Đức - Vân hành hạ, đánh đập bắt nhốt trong nhà. Lợi dụng vợ chồng Đức - Vân đi công chuyện H. mới bỏ trốn được và xin tiền mọi người bắt xe về quê.

Cha mẹ H. đưa H. đi bệnh viện kiểm tra thì nhận được kết quả, H. bị đa chấn thương, bị gãy 8 xương sườn bên phải. Khi H. đã dần bình phục, cha mẹ H. đã đưa H. đến Công an phường Tam Phú, TP.Thủ Đức tố cáo vợ chồng Đức - Vân.

Quá trình điều tra, Công an TP.Thủ Đức xác định vợ chồng Đức - Vân có hành vi đánh đập, hành hạ và bắt nhốt H. trong nhà nhiều lần nên bắt giữ điều tra xử lý.

Phát hiện ô tô Land Cruiser VX biểu diễn "ảo thuật" biến biển trắng thành biển 80B

Ngày 30/6, Bộ Công an cho biết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2) Cục Cảnh sát giao thông vừa phát hiện, lật tẩy chiêu trò của chủ xe mang biển kiểm soát tư nhân "hóa trang" đội lốt thành xe biển xanh của cơ quan Trung ương.

Trước đó, Cục CSGT nhận được văn bản đề nghị của Cục Hành chính - Quản trị II ( Văn phòng Chính phủ) về việc kiểm tra, làm rõ xe ô tô biển xanh của đơn vị mang biển số 80B - 9189 không hoạt động, nhưng đã bị trừ tiền tài khoản thu phí đường bộ không dừng (VETC) vào lúc 22h23 ngày 22/6 tại địa điểm thu phí Cầu Bến Thuỷ I.

Nhận thấy sự việc trên có dấu hiệu lái xe dùng biển xanh giả; quá trình hoạt động đã chiếm đoạt một số tiền để qua các trạm thu phí (đối với ETC của xe mang biển kiểm soát thật 80B-9189).

Tài xế đã dùng biển xanh giả cơ quan Trung ương để lắp cho xe cá nhân. Ảnh: Chụp từ clip của Bộ Công an.

Khoảng 10h cùng ngày, tại Trạm thu phí Vân Đồn, thuộc cao tốc Hạ Long - Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác của Đội 2 (Cục Cảnh sát giao thông) đã dừng và kiểm tra xe Land Cruiser VX mang biển kiểm soát (BKS) 80B-9189 do có nhiều dấu hiệu bất minh.

Lúc này, trên xe có 5 người gồm 1 nam và 4 nữ. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe là anh Nguyễn Đình H. (SN 1974, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội).

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện ôtô sử dụng biển số 80B-9189 không đúng với đăng ký xe do Công an TP Hà Nội cấp; đồng thời phát hiện xe có sử dụng thiết bị lật biển số xe với BKS 29A-45.565.

Kiểm tra trên hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe của Cục Cảnh sát giao thông xác định BKS 80B-9189 được cấp cho phương tiện thuộc quản lý của Cục Quản trị - Văn phòng Chính phủ.

Qua làm việc, tài xế Nguyễn Đình H đã thừa nhận thực chất ôtô Land Cruiser VX đang điều khiển mang BKS 29A-45.565 và đã tự ý lắp đặt thiết bị lật biển số xe vào phương tiện của mình với một mặt là biển số đúng của phương tiện, còn một mặt là biển số 80B-9189.

Tài xế này cũng đã xuất trình được giấy đăng ký, đăng kiểm của xe mang BKS 29A-45.565 do mình làm chủ phương tiện.

Đội 2 cũng đang tiến hành xác minh dấu hiệu trục lợi của ông Nguyễn Đình H. khi lái xe biển xanh giả đã qua các trạm thu phí, chiếm đoạt số tiền phí đường bộ của phương tiện 80B-9189.

Được biết, ông Nguyễn Đình H đang công tác tại một cơ quan Trung ương.

Vụ việc đang được Đội 2 phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Đồn xử lý theo quy định.

Hiện nay, biển số xe đã được định danh để quản lý chặt chẽ, do vậy Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo đối với mọi hành vi sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, các thiết bị thay đổi biển số xe hoặc làm giả giấy tờ phương tiện, người thực hiện sẽ có nguy cơ bị truy tố hoặc xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Cán bộ xã cầm cốc bia đánh vào đầu người khác tại quán nhậu

Ngày 27/6, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết đang yêu cầu UBND xã Kim Liên báo cáo việc một cán bộ xã này có hành vi đánh người trong lúc ăn uống tại quán nhậu trên địa bàn.

Hình ảnh anh V. dùng cốc bia đánh ông H. được camera ghi lại. Nguồn: NLĐO

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào trưa 25/6, ông L.V.H. (60 tuổi, trú xóm Liên Minh, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) đến một quán nhậu trên địa bàn xã Kim Liên để ăn uống.



Đến khoảng 12 giờ 30, ông H. sang bàn của anh T.K.V. (cán bộ xã Kim Liên) mời bia nhưng anh V. từ chối. Đến 13 giờ, ông H. đi ra thấy anh V. ngồi uống bia cùng bạn.

Lúc này ông H. chỉ tay nói anh V. không tôn trọng lời mời thì bất ngờ anh V. đứng dậy cầm cốc bia đánh vào đầu ông H.. Khi ông H. ngã xuống, anh V. vẫn tiếp tục lao vào dùng chân đạp vào người ông H..

Hình ảnh anh V. đánh người được camera ghi lại. Nguồn: NLĐO

Sự việc chỉ dừng lại khi mọi người trong quán lao vào can ngăn. Ông H. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn.

Tại Trung tâm Y tế, ông H. được băng bó vết thương và khâu 5 mũi.

Sau khi ông H. ngã xuống, anh V. còn lao vào dùng chân đạp vào người. Nguồn: NLĐO

Được biết, anh T.K.V. là công chức xã Kim Liên và hiện đang là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Kim Liên. Riêng ông H. sau khi đi băng bó và khâu vết thương đã được cho về nhà để chăm sóc.

"Công an đã tiếp nhận đơn của công dân và hiện đang xác minh làm rõ sự việc. Sau sự việc, xã cũng đã giao cho anh V. làm bản tường trình, báo cáo sự việc. Tuy nhiên, nguyên nhân, thông tin phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an", Chủ tịch xã Kim Liên nói và cho biết, hai người này là hàng xóm của nhau. Sau sự việc, anh V. đã đến nhà xin lỗi, thăm hỏi và chăm sóc ông H..