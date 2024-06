TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chém nhiều người thương vong nghi do ghen tuông; phá đường dây cá độ bóng đá

Chém nhiều người thương vong nghi do ghen tuông

Như Dân Việt đã thông tin: Theo điều tra của cơ quan chức năng, nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng ở khu dân cư Tống Buồng (phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) trưa 29/6 được xác định là Trần Văn Dương (sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Sơn Khê, phường Thái Thịnh).

Nơi xảy ra án mạng ở khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. (Ảnh người dân chụp)

Cơ quan điều tra cũng xác định, trước đó Trần Văn Dương nghi ngờ vợ mình là chị D.T.H. (ở tỉnh Thái Nguyên) có quan hệ bất chính với anh N.P.D. và anh N.V.H. (cùng sinh năm 1985, đều trú tại thôn Tống Buồng, phường Thái Thịnh).



Theo đó, sáng 29/6, khi phát hiện chị H. - vợ Dương có mặt tại một khách sạn ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, Dương đã mang theo hung khí đến gặp vợ. Tại đây, Dương đánh vợ bị thương.

Nạn nhân bị chém tử vong tại nhà. (Ảnh người dân chụp)

Tiếp đó, đến khoảng 12 giờ trưa 29/6, Dương đến nhà anh N.P.D. (một trong 2 người mà Dương nghi ngờ có quan hệ bất chính với vợ mình) ở khu dân cư Tống Buồng. Đến nhà anh N.P.D. nhưng không thấy anh D. có nhà, chỉ thấy bố mẹ anh là ông, bà P. ở nhà. Thấy vậy, Dương lao vào chém liên tiếp cả hai ông, bà. Hậu quả, vợ ông P. bị chém trọng thương, do vết thương nặng đã tử vong tại chỗ, còn ông P. bị thương nặng.

Theo người dân phản ánh, trước khi đến chém vợ chồng ông P., Trần Văn Dương còn chém 2 người nữa, trong đó có 1 người cùng ở phường Thái Thịnh và 1 người ở phường Minh Hoà (cùng ở thị xã Kinh Môn), khiến người này cũng bị thương nặng.

Sau khi chém người xong, Dương bỏ trốn thì bị Công an phường Thái Thịnh phát hiện, bắt giữ.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng tại Đà Nẵng

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 29/6, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ 3 người liên quan đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá có số tiền ăn thua khoảng 10 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, qua trinh sát, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê phát hiện Dương Thỏa (45 tuổi, trú đường Nguyễn Phước Nguyên, Đà Nẵng) có nhiều nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Xác minh, các trinh sát nhận thấy Thỏa cấu kết với một số người hình thành đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên lập chuyên án đấu tranh.

Đến ngày 27/6, được sự phối hợp của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng, Công an quạn Thanh Khê bố trí nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, triệu tập 6 người liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Những người bị triệu tập gồm Hoàng Khánh (48 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Bùi Văn Tuấn (52 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), Dương Thỏa, Hà Văn Thảo (46 tuổi, trú quận Thanh Khê), Hoàng Thanh Lực (46 tuổi, trú Thanh Khê) và Nguyễn Văn Pháp (41 tuổi, trú đường Trần Nguyên Đán, Đà Nẵng).

Qua khám xét, các trinh sát thu giữ tang vật gồm khoảng 1.000 trang tài liệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng thể hiện số tiền cá độ từ ngày 24/5 đến ngày 27/6 là khoảng 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng công an còn tạm giữ 5 điện thoại di động, 94 triệu đồng và 3.900 USD của những người này.

Theo khai nhận ban đầu, từ tháng 4/2024, Hoàng Khánh lấy tài khoản cá cược bóng đá qua trang mạng "Bongda88.com" của một người tên Hiền (chưa xác định lai lịch) với hạn mức tài khoản là 15.000 điểm, quy ước 1 điểm là 14.000 đồng.

Sau đó Khánh giao tài khoản này lại cho Thỏa sử dụng tổ chức cá cược cho con bạc và quy ước 1 điểm là 20.000 đồng. Trong số những người cá độ bóng đá với Thỏa có Hà Văn Thảo, Hoàng Thanh Lực, Nguyễn Văn Pháp.

Sau đó, Khánh tiếp tục lấy của Hiền một tài khoản cá cược bóng đá khác với hạn mức 40.000 điểm. Tài khoản này được Khánh chia làm 4 tài khoản cấp dưới, giao cho Thỏa và một người tên Đức (chưa xác định lai lịch) sử dụng tổ chức cá cược.

Ngoài ra, Khánh cũng liên hệ với Bùi Văn Tuấn để lấy 2 tài khoản cá cược, giao cho Đức và Quý (chưa xác định lai lịch) sử dụng.Hiện Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê ra lệnh bắt và quyết định tạm giữ Dương Thỏa, Hoàng Khánh, Bùi Văn Tuấn, đồng thời tiếp tục truy xét làm rõ những người có liên quan đường dây nhằm này để xử lý theo quy định.

Khởi tố 2 vợ chồng cùng hành hạ cô gái trẻ

Ngày 30/6, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Đức (41 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Vân (35 tuổi, vợ của Đức, cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa) về tội Hành hạ người khác.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: NLĐO

Theo điều tra, sáng 24/6, chị H. (22 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) đến Công an phường Tam Phú trình báo việc bị vợ chồng Đức đánh đập, hành hạ nhiều ngày ở đường Tam Bình, phường Tam Phú.

Trước đó, lợi dụng vợ chồng Đức sơ hở, chị H. đã bỏ trốn về Phú Yên và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, sau đó đến công an trình báo.

Được biết, chị H. được người thân gửi đến ở nhà vợ chồng Đức để đi học nghề. Thời gian sống ở đây, chị H. bị đánh đập, không cho ra khỏi nhà.

Hiện vợ chồng Đức khai nhận hành vi như trên. Bước đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân giữa vợ chồng Đức và chị H.

Đuổi đánh cô gái trẻ trên đường, nam thanh niên bị tấn công bằng dao, gục tại chỗ

Như Dân Việt đã đưa tin: Công an TP.Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ án xảy ra trên đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn gần giáo xứ Bắc Hải, phường Hố Nai) khiến một thanh niên bị đâm trọng thương, gục tại chỗ.

Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 29/6 có hai thanh niên đi trên một xe máy đuổi theo một cô gái trẻ đi xe máy trên đường Nguyễn Ái Quốc, khi đến đoạn gần giáo xứ Bắc Hải thì đuổi kịp, khiến cô gái trẻ sợ hãi phóng xe lên vỉa hè. Nam thanh niên ngồi phía sau xuống xe dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh cô gái trẻ.

Lúc này một người đàn ông được cho là anh trai cô gái đi xe máy tới, dùng dao tấn công làm nam thanh niên gục xuống đường.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an phường Hố Nai cùng Công an TP.Biên Hoà đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc lấy lời khai.



Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Người phụ nữ mất hơn 1,2 tỷ đồng khi cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo

Công an quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) đang điều tra, xác minh 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chị T (SN 1983, Cầu Giấy) có nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy thông báo tài khoản định danh của chị bị lỗi.

Phần mềm dịch vụ công giả mạo. Ảnh: CACC. Nguồn: SKĐS

Đối tượng hướng dẫn chị T cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Khi cài đặt xong, chị T phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất hơn 1,2 tỷ đồng. Biết mình bị lừa, chị T đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại.

Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.