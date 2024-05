TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nổ đạn cối, 1 người chết; phát hiện 4 người thương vong cùng một gia đình

Nổ đạn cối, 1 người tử vong

Chiều 13/5, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân và cơ quan liên quan ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp điều tra nguyên nhân xảy ra vụ nổ khiến một thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ nổ đạn cối khiến 1 người tử vong ở Quảng Trị. Ảnh: N.V

Trước đó vào sáng cùng ngày, anh Trần Đình H (SN 1990, trú thôn Liêm Công Phường, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đi mò cua bắt ốc ở cánh đồng của thôn thì nhặt được một quả đạn cối.

Khoảng 12h, đến giờ ra về, anh H mang quả đạn cối đập vào mặt đường nhựa (ở ngã ba Hiền Lương về xã Hiền Thành). Bị tác động vật lý, quả đạn phát nổ khiến anh H bị thương nặng ở chân.

Ngay sau đó, anh H được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại hiện trường vụ tai nạn bom mìn, trên mặt đường nhựa vẫn còn nhiều vết máu; cá, ốc vương vãi khắp nơi.

Phát hiện 4 người thương vong cùng một gia đình

Như Dân Việt đã thông tin: Hơn 11h sáng 13/5, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa tòa nhà Sarina 1 ở Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông để điều tra nguyên nhân một vụ nghi án mạng làm 2 người chết, 2 người nguy kịch.

Lực lượng chức năng TP.Thủ Đức cho phong tỏa hiện trường ở tòa nhà Sarina 1 ở Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông điều tra nguyên nhân vụ nghi án mạng. Ảnh: Chinh Hoàng

Phía bên ngoài hiện trường. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, người dân sống ở tòa nhà Sarina 1, đường số 5 (Khu đô thị Sala) nghe tiếng động mạnh ở sảnh. Đến kiểm tra, họ thấy thấy một người đàn ông nằm tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Một nhân chứng tại hiện trường cho hay, lực lượng chức năng nghi đây là vụ án mạng.

Bởi, phát hiện thêm một trẻ em tử vong và hai người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo các cư dân này, những người này đều cùng gia đình sinh sống tại đây.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Thủ Đức xác minh, làm rõ.

Clip: Cảnh sát phòng toả hiện trường, chỉ có những người có nghĩa vụ liên quan mới được vào bên trong. (Clip: Chinh Hoàng)

Tai nạn hầm lò khiến 3 công nhân tử vong, 1 công nhân bị thương ở Quảng Ninh

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13/5, tại lò chợ mức -190/-170 vỉa 14.11, Phân xưởng khai thác 7, Công ty Than Quang Hanh – TKV (TP Cẩm Phả) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Tai nạn hầm lò khiến 4 công nhân thương vong ở Quảng Ninh. Ảnh: Cổng thông tin Cẩm Phả

Ngay khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo, phân công lãnh đạo tỉnh và nhiều cơ quan chức năng khác đã đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn. Vụ tai nạn làm 3 công nhân tử vong và 1 công nhân bị thương.

Các công nhân tử vong gồm: Anh B.V.T (SN 1991, quê ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), anh Đ.V.T (SN 1980, quê ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) và anh L.A.V (SN 1995, quê ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La). Còn anh Lý A Chìa (SN 1991, trú tại tỉnh Điện Biên) bị thương, đang được chăm sóc y tế tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, UBND TP Cẩm Phả hỗ trợ các gia đình công nhân tử vong ở mức tối đa.

Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 18 triệu đồng/người tử vong và hỗ trợ 5 triệu đồng/người bị thương. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong. Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong. UBND TP Cẩm Phả hỗ trợ 5 triệu đồng/ người tử vong và 3 triệu đồng/người bị thương.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã chỉ đạo tập trung chăm sóc y tế cho người bị thương; điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định.

Tai nạn giao thông liên hoàn ở Bình Phước, đầu kéo container bốc cháy dữ dội, nhiều người bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 13/5, xe container mang biển kiểm soát 60R-058.94 lưu thông trên đường ĐT.741 (hướng từ TP. Đồng Xoài về TP.HCM). Khi xe container chạy tới ngã ba giao nhau với đường ĐT 741, thuộc ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, thì đột ngột va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 61C-554.07 và một xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 64A-016.77 đang lưu thông cùng chiều.

Đầu kéo container đang bốc cháy sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Ảnh: H.H

Sau cú va chạm, tài xế lái xe container mất lái, khiến xe tông mạnh vào dải phân cách rồi tông gãy trụ đèn đường và bốc cháy dữ dội. Trong khi đó, chiếc xe tải 61C-554.07 sau cú va chạm đã bị đẩy sang đường đối diện, tông thẳng vào chiếc xe khách giường nằm, thuộc hãng xe Phương Trang (mang biển kiểm soát 51B-401.78). Lúc này, trên xe Phương Trang đang chở hơn 20 hành khách, lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả là xe tải bị biến dạng hoàn toàn phần đầu, xe khách cũng bị bị hư hỏng nặng phần đầu.

Hình ảnh xe khách Phương Trang sau tai nạn. Ảnh: V.T

Quang cảnh khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: H.H

Đường ĐT 741 là tuyến đường huyết mạch từ các tỉnh Nam Tây nguyên, qua tỉnh Bình Phước để về Bình Dương và TP.HCM.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bình Phước) đã điều động 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu hộ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu và khẩn trương dập tắt đám cháy xe container.

Vụ tai nạn khiến hơn 10 người bị thương, trong đó có 2 người trên xe tải, tài xế xe khách và một số người trên xe khách.

Lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương đang tích cực xử lý hiện trường, thống kê thiệt hại, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Giải cứu Phó Giám đốc doanh nghiệp bị bắt cóc đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/5, cơ quan Công an ở tỉnh Hậu Giang nhận tin báo anh M.V.C. - Phó Giám đốc một công ty có trụ sở tại TP.Cần Thơ khi đi đến địa bàn huyện Châu Thành A (Hậu Giang) gặp khách hàng thì bị nhóm người bắt cóc, đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng.

Các đối tượng gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, gia đình anh C. đã chuyển khoản cho nhóm người bắt cóc số tiền ban đầu là 44,5 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, điều tra với quyết tâm giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin.

Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động, phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp... huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ truy vết.

Đến 16 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã xác định được 2 đối tượng chủ mưu gây án là 2 anh em ruột, gồm: Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1977) và Nguyễn Thanh Nguyên (SN 1987, cùng ngụ tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Cả hai đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Long.

Đến 0 giờ 10 ngày 12/5, lực lượng công an đã bắt giữ được Nghĩa khi đối tượng đang di chuyển trên đường tại ấp Long Thạnh (xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Qua khai thác nhanh, Nghĩa khai nhận nơi giam giữ nạn nhân là một căn nhà thuộc ấp Tân Hưng (xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Đến 0 giờ 40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận, bao vây, triển khai phương án giải cứu con tin.

Phát hiện bị bao vây, Nguyên đã manh động dùng dao kề cổ nạn nhân đòi cung cấp một ô tô, thả đối tượng Nghĩa để các đối tượng dẫn theo nạn nhân bỏ trốn.

Mặc dù cơ quan công an đã kêu gọi, vận động đối tượng bỏ hung khí để hưởng chính sách khoan hồng nhưng đối tượng vẫn ngoan cố chống đối, đe dọa sát hại nạn nhân.

Đến 3 giờ 20 sáng 12/5, lợi dụng đối tượng mất cảnh giác, lực lượng công an đã ập vào quật ngã, tước hung khí, khống chế thành công đối tượng Nguyên, rồi giải cứu con tin an toàn.

Hung khí các đối tượng dùng để gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp tục truy vết, đến 6 giờ ngày 13/5, công an đã bắt được Nguyễn Quốc Thanh (SN 1987, đăng ký thường trú ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) và Lý Minh Chánh (SN 1978, sống lang thang) khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Các đối tượng đã khai nhận, do nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài, thấy anh C. là Phó Giám đốc một công ty, gia đình có điều kiện kinh tế nên bàn bạc thực hiện hành vi bắt cóc đòi tiền chuộc.

Đê thực hiện kế hoạch bắt cóc để đòi tiền chuộc, trước tiên, các đối tượng dùng giấy tờ giả để thuê một căn nhà tại huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long). Đến ngày 9/5, các đối tượng tiếp tục dùng giấy tờ giả thuê một căn nhà khác tại khu dân cư Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và liên hệ anh C. đến để làm hợp đồng trang trí nội thất.

Đến khoảng 15 giờ ngày 10/5, khi anh C. đến địa điểm nhà thuê tại tỉnh Hậu Giang, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay khống chế, lấy hết tài sản và đưa anh C. lên xe ô tô chở về căn nhà thuê tại tỉnh Vĩnh Long.

Sáng 11/5, các đối tượng sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội của anh C. liên lạc nhiều lần với người nhà yêu cầu chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản chỉ định sẵn.

Hiện Công an tỉnh Hậu Giang đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.