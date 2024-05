Bình Phước cách chức một cán bộ công an tỉnh do vi phạm "nồng độ cồn". Cách chức một cán bộ Công an tỉnh Bình Phước vì vi phạm 'nồng độ cồn'

Ngày 10/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã công bố mức kỷ luật đối với một cán bộ công tác tại Công an tỉnh Bình Phước. Cán bộ này đã vi phạm điều khiển xe ô tô tham gia giao thông có nồng độ cồn.