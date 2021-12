TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ông Nguyễn Đức Chung nói về việc kê biên tài sản gia đình; kéo lê xe công an trên đường

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói về việc kê biên tài sản của gia đình

Như Dân Việt đã thông tin: Hôm nay (12/12), Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đang tiến hành nghị án ở vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", liên quan đến cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và 2 đồng phạm.

Ông Chung và 2 bị cáo Võ Tiến Hùng – cựu Tổng giám đốc Công ty Thoát nước, Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Công ty Arktic bị đưa ra xét xử về cùng tội danh nêu trên.

Đánh giá vai trò, hành vi của từng bị cáo, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 10 đến 12 năm tù.

Sau khi gia đình ông này nộp 10 tỷ đồng bảo lãnh việc thi hành án, Viện Kiểm sát đã đề nghị giảm án cho ông này, xuống từ 8 đến 10 năm. Với 2 bị cáo còn lại, cả 2 người đều bị đề nghị từ 6 đến 7 năm tù.

Theo thông báo từ HĐXX, chiều 13/12, HĐXX sẽ tuyên án sơ thẩm vụ án này.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc tạo cơ hội làm ăn cho công ty gia đình. Ảnh: PH

Trở lại diễn biến tranh tụng trước đó, ông Nguyễn Đức Chung bị Viện Kiểm sát cáo buộc có nhiều hành vi vi phạm liên quan việc mua bán, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C.

Ông Chung bị cáo buộc đã chỉ đạo, quyết định việc mua Redoxy 3C trái pháp luật, qua công ty gia đình để hưởng lợi, gây ra thiệt hại hơn 36,1 tỷ đồng.

Kết thúc phần tranh luận của mình, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã bày tỏ sự tâm tư khi tài sản bị kê biên.



"Tôi phải gánh trực tiếp tù đầy nhưng tôi còn có bố mẹ già, còn có 2 con. Tài sản làm được gì tôi đều khai báo trung thực trong hồ sơ khai báo tài sản, không giấu một cái gì. Hiện nay làm lợi cho Nhà nước vậy nhưng lại thu, kê biên nhà tôi… Tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình… luận tội của Viện Kiểm sát là oan cho tôi, mong muốn HĐXX xem xét" – ông Nguyễn Đức Chung nói tối 11/12 trước tòa.

Ngày 10/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh kê biên tài sản của bị can Nguyễn Đức Chung.

Tài sản thứ nhất là quyền sử dụng 102,7m2 đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CS45366, ngày 7/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội tại 88, phố Trung Liệt, phường Trung Liệt (Đống Đa, TP.Hà Nội).

Tài sản thứ 2 ông Chung bị kê biên là quyền sở hữu 175,7m2 căn hộ chung cư số 12B12A theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CS04811 ngày 10/2/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội tại nhà R3, số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình (Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Tài sản thứ 3 là quyền sở hữu 175,7m2 căn hộ chung cư số 12B15 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CS02846, ngày 25/1/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội, tại nhà R3, số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình.

"Thông chốt" rồi kéo lê xe máy công an tóe lửa trên đường

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/12, thông tin từ Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết, đơn vị này đang lấy lời khai và tạm giữ phương tiện để điều tra vụ việc nam thanh niên điều khiển ô tô, tông và cuốn xe máy của lực lượng công an xã vào gầm rồi kéo lê nhiều km trên đường.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 11/12, một nam thanh niên điều khiển xe ô tô bán tải chạy trên Tỉnh lộ 15 hướng về xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi).

Hình ảnh chiếc xe máy bị kéo lê tóe lửa trên đường được camera ghi lại. Ảnh công an cung cấp

Khi đến địa bàn xã An Phú (huyện Củ Chi) thì lực lượng công an xã phát tín hiệu, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người này tỏ ra thiếu hợp tác, chống đối lực lượng chức năng.

Sau đó, người này đã nhấn ga tháo chạy, tông vào và cuốn theo xe máy BKS 41B1-004.74 (thuộc biên chế của Công an xã An Phú), khi phương tiện này được lực lượng Công an xã An Phú, huyện Củ Chi đặt chốt chặn phía trước.

Dù cuốn xe máy vào gầm nhưng nam thanh niên vẫn tiếp tục lái xe bán tải chạy với tốc độ cao trên Tỉnh lộ 15 về hướng xã An Nhơn Tây, khiến xe máy bị cọ xát với mặt đường, tóe lửa.

Sau khoảng 2km bị kéo lê, chiếc xe máy văng ra đường thuộc địa bàn xã An Nhơn Tây.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành truy xét và xác định được phương tiện và người điều khiển, đồng thời, mời người này lên làm việc.

Theo lực lượng chức năng, thời kiểm tra chiếc xe bán tải được cho là đã thay một biển số khác. Riêng xe máy của Công an xã An Phú bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận bị mài mòn do bị kéo lê.

Thông tin từ UBND xã An Phú cho biết, không có ai bị thương trong vụ việc này. Về đối tượng lái xe được lực lượng chức năng xác định là một nhân viên ngân hàng và có biểu hiện say xỉn.

Hiện người này đang được lấy lời khai để điều tra. Chiếc xe ô tô bán tải cũng đang được tạm giữ.

Bị phạt vi phạm nồng độ cồn, nam thanh niên khóc lóc không ký biên bản vì "nhà nghèo"

Như Dân Việt đã thông tin: Khuya 11/12, rạng sáng 12/12, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh).

Anh Đ.L.B.K. khóc lóc, cự cãi CSGT vì cho rằng uống 2 lon bia mà phạt 7 triệu là "ép người". Ảnh: N.Y

Dù thời điểm này đã khuya nhưng trên tuyến đường này vẫn có rất nhiều người dân qua lại. Theo ghi nhận, chỉ khoảng 2 giờ làm việc, tổ công tác đã mời hàng chục người vào để thực hiện kiểm tra và xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 23h40 ngày 11/12, anh Đ.L.B.K (28 tuổi, quê Phú Yên) chở theo bạn đi đến khu vực trên thì bị CSGT mời vào để kiểm tra. Kết quả kiểm tra là 0,615mg/ lít khí thở (mức kịch khung), tuy nhiên anh K không chấp nhận, cự cãi với tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Tổ công tác lập biên bản, thông báo mức xử phạt hành vi trên là 7 triệu đồng và tước bằng lái 23 tháng, Anh K tiếp tục khóc lóc, cự cãi, không chịu ký biên bản vì cho rằng mình uống có 2 lon bia, xử phạt 7 triệu đồng là "ép người".

Tổ công tác phải liên tục giải thích, yêu cầu ký biên bản nhưng K nhất định không ký. Sau hơn 30 phút cự cãi, anh K đưa ra lý do vì "nhà nghèo", không có tiền đóng phạt nên không chịu ký biên bản.

Đáng nói, trong lúc tổ công tác đang giải thích, xử lý trường hợp của anh K thì người bạn đi cùng với anh này đã lén leo lên xe, nổ máy để tháo chạy. Tuy nhiên, lực lượng CSGT kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Cuối cùng, tổ công tác đã đưa phương tiện của anh K về đồn để giải quyết tiếp.

Ra tay sát hại bạn nhậu rồi bỏ trốn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/12, theo tin từ Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), cơ quan này đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ án mạng tại phường Phú Hậu, TP.Huế.

Đối tượng bị bắt giữ là Dương Trung Hoài (SN 1987, trú 43 Tam Thai, phường Trường An, TP.Huế). Hoài bị lực lượng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Đối tượng Dương Trung Hoài bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào lúc 22h30 ngày 11/12, tại ngã tư Ngô Kha- Nguyễn Gia Thiều (phường Phú Hậu), Hoài ngồi nhậu với các anh Trần Đại Hiền (SN 1985) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1988, cùng trú tại phường Thuận Lộc, TP.Huế).

Trong lúc ăn nhậu, do có mâu thuẫn nên Hoài đã dùng vật nhọn đâm vào sườn của anh Hiền. Cú đâm khiến anh Hiền bị trọng thương dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Hoài lập tức bỏ trốn.

Sau khi vụ án xảy ra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế phối hợp với công an các phường và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiến hành truy bắt đối tượng.

Sau 12 giờ truy bắt quyết liệt, lực lượng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoài và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự điều tra theo thẩm quyền.

Khởi tố nhóm đòi nợ thuê giúp đối tượng cho vay nặng lãi lên đến 180% mỗi năm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/12, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho hay, đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng đi đòi nợ thuê giúp cho đối tượng cho vay nặng lãi.

6 đối tượng đòi nợ thuê cho người cho vay nặng lãi. (Ảnh: Công an thị xã Điện Bàn)

Theo thông tin, khoảng 19h20 ngày 4/12, Công an xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn nhận tin báo của người dân về việc có một số thanh niên đến nhà ông Phan Đỗ Thành Nghĩa (sinh năm 1971, trú thôn Phong Lục Đông Nam, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) la hét, đập phá, ném gạch đá vào nhà để đòi nợ.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn phối hợp với Công an xã Điện Thắng Nam đến hiện trường, phát hiện các đối tượng đều trú tại Đại Lộc uy hiếp tinh thần, đập phá tài sản trong nhà và đe dọa ông Nghĩa, ép buộc ông Nghĩa trả tiền, gồm: Nguyễn Thanh Nguyên (SN 2001), Lê Phước Anh (SN 1987), Trần Quốc Đạt (SN 1997), Nguyễn Văn Huy (SN 1999), Nguyễn Phúc (SN 1999), Nguyễn Thế Hải (SN 1999).

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản với 6 đối tượng này.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4/2019 đến tháng 2/2020, bà Phan Đỗ Tân Uyên (SN 1967, trú tại xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) có vay mượn của Nguyễn Thị Minh Hương (SN 1983, trú cùng xã) tổng số tiền 200 triệu đồng để kinh doanh buôn bán với lãi suất 15%/tháng.

Đến ngày 1/2/2020, bà Uyên đã trả cho Hương 160 triệu đồng tiền lãi (tiền gốc vẫn giữ nguyên). Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bà Uyên làm ăn kinh doanh không thuận lợi nên không còn khả năng trả tiền lãi và gốc cho Hương.

Hương liên lạc đòi tiền bà Uyên nhiều lần không được nên đã làm giấy ủy quyền cho Lê Phước Anh đòi nợ thay. Hương tính cả gốc lẫn lãi đến hiện tại là 500 triệu đồng, nếu Anh đòi được sẽ chia 50% số tiền.

Lê Phước Anh có nghe thông tin bà Uyên vay tiền không phải để kinh doanh mà đưa cho Phan Đỗ Thành Nghĩa (em trai ruột Uyên) tiêu xài cá nhân và thời gian qua Nghĩa, Uyên mới bán đất nên có khả năng có tiền.

Chiều ngày 4/12, Lê Phước Anh rủ Nguyễn Văn Huy, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Phúc đến nhà Phan Đỗ Thành Nghĩa để đòi nợ, sau khi lập một nhóm chat trên trang Facebook "Công ty TNHH 4 thành viên" bàn bạc về việc đi đòi nợ.

Khi đến nhà ông Nghĩa, không thấy ai ở nhà, các đối tượng tập trung ăn uống tại quán nhậu trên đường ĐH5 (đường 33, xã Điện Thắng Trung).

Trong lúc nhậu, Anh điện rủ thêm Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Thế Hải đến nhậu cùng, trong quá trình ngồi với nhau Nguyên, Hải biết nhậu xong Anh sẽ đi đòi nợ và đồng ý đi cùng Anh. Sau khi tất cả đối tượng nhậu xong thì đi đến nhà ông Nghĩa để đòi nợ như đã thống nhất.

Khi đến nhà ông Nghĩa thấy cổng khóa, Đạt và Huy leo vào nhà thì gặp ông Phan Ngưỡng (SN 1941, cha ruột ông Nghĩa) liền yêu cầu, đe dọa ông Ngưỡng đưa chìa khóa cho Đạt mở cổng. Anh, Phúc đứng ngoài cổng ném gạch, đá lên mái nhà, còn Hải nhổ cây cau ném vào sân nhà.

Khi mở được cổng thì Anh, Huy, Đạt, Phúc vào trong nhà, lúc này ông Nghĩa từ tầng 2 đi xuống. Thấy ông Nghĩa, Anh có hành vi đe dọa, đập phá tài sản trong nhà, uy hiếp, buộc ông Nghĩa trả 500 triệu đồng tiền nợ.

Lúc này cơ quan công an đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự 6 đối tượng và triệu tập đối tượng Hương đến cơ quan công an làm việc.