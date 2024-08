TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phá đường dây làm giả giấy tờ ở Hà Nội; khởi tố kẻ đâm vợ cũ nhiều nhát dã man

Phá đường dây làm giả giấy tờ ở Hà Nội

Ngày 12/8, Công an TP.Hà Nội đã thông tin về việc Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu và bắt giữ 3 đối tượng liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an phát hiện và thu giữ hơn 103 con dấu giả của các công ty cùng nhiều máy tính, máy in, máy cắt laser, các thiết bị khác sử dụng để làm giả con dấu, tài liệu.

Các đối tượng cùng tang vật của vụ án. Nguồn: CAND

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Cầu Giấy phát hiện 1 nhóm đối tượng mua bán giấy tờ giả gồm hợp đồng lao động, giấy xác nhận lương, xác nhận thu nhập… của các công ty trên địa bàn quận Cầu Giấy và TP.Hà Nội. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thị Tuyết (SN 1994); Nguyễn Thị Dịu (SN 1989) và Nguyễn Đức Hải (SN 1999, cùng trú tại Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Tuyết là đối tượng cầm đầu đường dây. Từ khoảng tháng 3/2024 đến nay, Tuyết đã mua các thiết bị như máy tính, máy in, máy cắt laser, phôi dấu… để làm giả các con dấu, tài liệu; sau đó, lập nhiều hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để đăng tải dịch vụ làm hợp đồng lao động, xác nhận lương…

Theo sự phân công, Tuyết sẽ nhận thông tin từ khách hàng có nhu cầu, soạn các hợp đồng lao động, xác nhận lương, tự ký tên người đại diện theo pháp luật và tự đóng dấu giả các công ty để bán cho khách; Hải có nhiệm vụ làm giả các con dấu bằng máy cắt laser và mang các tài liệu giả đi giao cho khách, thu tiền về đưa cho Tuyết.

Hồi 10h10’ ngày 13/6, tại trước số nhà 116 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Cầu Giấy phối hợp Công an phường Yên Hoà kiểm tra, phát hiện Hải đang cầm 4 bộ tài liệu giả để mang đi bán cho khách. Hải khai nhận 4 bộ tài liệu giả này do Dịu tự làm giả và đưa cho Hải để mang đi giao cho khách đã liên hệ đặt mua của Dịu và Tuyết. Mỗi bộ tài liệu các đối tượng bán từ 500 đến 800 nghìn đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải và Tuyết tại ngõ 8 Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, cơ quan công an phát hiện và thu giữ hơn 103 con dấu giả của các công ty cùng nhiều máy tính, máy in, máy cắt laser, các thiết bị khác sử dụng để làm giả con dấu, tài liệu.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Dịu và Nguyễn Đức Hải về hành vi "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Khởi tố kẻ đâm vợ cũ nhiều nhát dã man ở Vĩnh Phúc

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Phương (SN 1989, trú tại phường Trưng Nhị, TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc) về hành vi "Giết người".

Đối tượng Nguyễn Văn Phương tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Thông tin ban đầu về vụ việc xảy ra ngày 27/7, tại trước nhà số 8, phố Sóc Sơn, tổ 7, phường Trưng Trắc (TP.Phúc Yên), đối tượng Phương đã cầm dao đâm người phụ nữ ở vỉa hè… Hình ảnh này được camera ghi lại, sau đó clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, bức xúc về hành vi dã man, tìm cách sát hại vợ cũ của đối tượng.

Sau khi đến cơ quan công an đầu thú, Phương đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, năm 2021, anh ta và chị Vũ Thị Luyến kết hôn với nhau và có 2 cậu con trai 11 tuổi và 7 tuổi. Do mâu thuẫn nên đến tháng 4/2024, Phương và chị Luyến đã ly hôn.

Ngày 26/7, Phương đến gặp vợ cũ để hỏi vay tiền nhằm chữa bệnh cho bố nhưng chị Luyến không cho vay. Vì vậy, Phương cảm thấy bực tức, đi về nhà. Khoảng 15h40’ ngày 27/7, Phương điều khiển xe mô tô mang theo 1 con dao bằng kim loại, dạng bấm gập để trong túi quần đi đến gặp chị Luyến, đang bán vé số ở trước cửa Hiệu thuốc số 2, phố Sóc Sơn để nói chuyện.

Khi đến nơi, Phương dựng xe ở lề đường rồi đi bộ đến bàn bán vé xổ số của vợ cũ. Tại đây, hai người nói chuyện được khoảng 10 phút thì xảy ra cãi nhau. Lúc này, đối tượng đề nghị vợ cũ đi về nhà để nói chuyện nhưng chị Luyến không đồng ý.

Sau đó, hai bên tiếp tục giằng co, chị Luyến bỏ chạy thì Phương rút con dao đuổi theo… Khi đến trước nhà số 8 (phố Sóc Sơn), đối tượng đuổi kịp chị Luyến và cầm dao đâm 1 phát vào sau lưng, vòng tay qua cổ kéo nạn nhân ngã ra vỉa hè.

Không dừng ở đó, đối tượng Phương cúi người tiếp tục cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, vai và tay trái của vợ cũ dù chị Luyến đã đưa tay, chân tránh đỡ… Chỉ đến khi thấy nhiều người dân xung quanh hô hoán và chạy đến can ngăn, Phương mới dừng lại rồi điều khiển xe mô tô, mang theo dao gây án về nhà.

Còn chị Luyến được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên rồi chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. Hậu quả, chị Luyến bị 10 vết thương ở vùng ngực, bụng, vai, lưng và tay trái với tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 13%.

Lừa bán người sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao"

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh điều tra làm rõ bắt giữ 2 đối tượng lừa bán 4 người sang Campuchia làm việc nhẹ lượng cao để điều tra về hành vi “Mua bán người”.

Hai đối tượng này là Trần Văn Tùng (32 tuổi) và Nguyễn Văn Vĩnh (37 tuổi), cùng trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Lừa bán người sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao", 2 đối tượng Trần Văn Tùng và Nguyễn Văn Vĩnh ở Đắk Lắk bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận một số người Việt Nam lao động bất hợp pháp tại Campuchia do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả.

Vào cuộc xác minh điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ có 4 người là nạn nhân bị Tùng và Vĩnh lừa bán sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2024, Tùng và Vĩnh sang Campuchia làm việc tại các công ty do người Trung Quốc làm chủ.

Công việc hằng ngày là lên mạng xã hội lừa đảo những người Việt Nam. Quá trình làm việc, Tùng và Vĩnh được chủ công ty đặt vấn tìm người Việt Nam để lừa bán người đưa sang Campuchia làm việc.

Công ty sẽ trả chi phí đi lại và các chi phí khác với số tiền là 300 USD. Nếu người lao động sau khi sang Campuchia ký hợp đồng làm việc 6 tháng và đạt các chỉ tiêu thì công ty sẽ trả thêm tiền giới thiệu là 500 USD.

Ngoài ra, cả hai còn được hưởng 5% trên tổng thu nhập mà những nạn nhân làm được.

Mặc dù biết điều kiện làm việc rất khắc nghiệt, bị quản thúc, đánh đập khi không đáp ứng yêu cầu của công việc lừa đảo do người Trung Quốc đề ra nhưng 2 đối tượng này vẫn liên hệ về Việt Nam và vẽ ra màn kịch "việc nhẹ lương cao" để lừa bán người (4 nạn nhân) sang Campuchia.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nhóm thanh thiếu niên nghi đua xe máy trên đập thủy điện, khiến 2 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/8, một lãnh đạo Công an huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đang xử lý vụ nhóm thanh thiếu niên nghi tổ chức đua xe máy, khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 11/8, tại Km 111 + 600 Quốc lộ 29, thuộc địa phận thôn Đắk Phú, xã Cư Prao, huyện M'Drắk (đoạn qua bờ đập thủy điện Krông Hnăng thuộc xã Cư Prao, huyện M'Đrắk, giáp ranh với huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghi là đua xe khiến 1 cháu tử vong, 1 cháu bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông do nhóm thanh thiếu niên nghi đua xe máy trên đập thủy điện, khiến 2 người thương vong. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp.

Theo đó, một nhóm thanh thiếu niên trú tại 2 xã Ea Bar và Ea Lâm huyện Sông Hinh (Phú Yên) chia ra hai bên bờ đập thủy điện chạy với tốc độ cao (nghi là đua xe). Sau đó, có hai người trong nhóm bất ngờ tông nhau.

Cú tông mạnh, khiến cháu KSor Y Luyên chết trên đường đi cấp cứu.

HVinh Y Trường bị thương đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh. Tại hiện trường 2 xe máy bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông do nhóm thanh thiếu niên nghi đua xe máy trên đập thủy điện, khiến 2 người thương vong. Ảnh cắp từ clip người dân cung cấp.

Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện M'Đrắk đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Viện KSND huyện, pháp y tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật.

Vụ xe chở đất nối đuôi chạy như “ma đuổi” trên Tỉnh lộ 624B: Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi lên tiếng

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 12/8, thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã đến tuyến Tỉnh lộ 624B, đoạn đi qua huyện Nghĩa Hành, để kiểm tra phản ánh tình trạng xe tải chở đất phục vụ thi công dự án, nối đuôi thành từng đoàn, phóng nhanh, giành đường trên đoạn tuyến giao thông này.

Chốt kiểm soát của lực lượng chức năng Quảng Ngãi tại Tỉnh lộ 624B, đoạn đi qua huyện Nghĩa Hành. Ảnh: C.H

Trả lời với PV Dân Việt ngay tại hiện trường, thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hoạt động của số xe chở đất lưu thông trên đoạn tuyến này mà báo chí phản ánh trong thời gian gần đây như vậy là quá nguy hiểm và không thể chấp nhận được.

Video: Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo lực lượng trực thuộc tại hiện trường.

Theo đó, thượng tá Vũ Thanh Giang đã chỉ đạo cho lực lượng CSGT trực thuộc, phối hợp chặt chẽ với Thanh tra giao thông tỉnh, tăng cường và duy trì thường xuyên tuần tra kiểm soát, để chấn chỉnh; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Điều đáng nói là khi có lực lượng chức năng Quảng Ngãi, lập trạm cân và chốt chặn, gần như không thấy phương tiện chở đất hoạt động như trước.



Video trả lời phỏng vấn của ông Huỳnh Hà, Đội phó TTGT, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi.

Sau một thời gian tạm lắng trước sự tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý của các lực lượng chức năng Quảng Ngãi, tình trạng xe chở đất phục vụ dự án trên địa bàn tỉnh đã tái diễn lại cảnh phóng nhanh, vượt ẩu, tung bụi bức tử môi trường, làm đảo lộn cuộc sống của người dân sinh sống dọc Tỉnh lộ 624B, đoạn đi qua huyện Nghĩa Hành.

CSGT và TTGT tỉnh Quảng Ngãi, đang trao đổi với nhau tại chốt kiểm soát trên Tỉnh lộ 624B, đoạn đi qua huyện Nghĩa Hành. Ảnh: C.H

Nhiều thời điểm xe chở đất nối đuôi nhau từng đoàn hàng chục chiếc, tranh lấn đường, phóng như "ma đuổi", bóp còi inh ỏi, tung bụi mù mịt… đã và đang trở thành nỗi khiếp sợ, gây bức xúc của người dân và phương tiện giao thông trên Tỉnh lộ 624B, đoạn đi qua địa phương này.