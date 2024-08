Một phạm nhân đâm bạn tù tử vong

Ngày 11/8, một nguồn tin của Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) đang xác minh tin báo về việc 2 phạm nhân đang chấp hành án phạt có mâu thuẫn dẫn đến việc một phạm nhân đâm bạn tù tử vong.

Một phạm nhân đâm bạn tù tử vong do mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Theo đó, vào khoảng 7h sáng 6/8, nhiều phạm nhân thực hiện lao động cạo mủ cao su tại lô cao su của Phân trại số 1, Trại giam Đắk Trung (xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar).

Tại đây, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt, phạm nhân Nguyễn Văn H. (19 tuổi, đang thi hành án phạt tù 5 năm 3 tháng về tội Cướp tài sản) đã dùng dao cạo mủ cao su được cấp phát đâm vào vùng đùi phải của phạm nhân Nguyễn Lữ Anh T. (18 tuổi, đang thi hành án phạt tù 5 năm 3 tháng về tội Cướp tài sản).

Sự việc nhanh chóng được cán bộ quản giáo, các phạm nhân khác phát hiện can ngăn. Phạm nhân A. nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Sau khi đưa vào bệnh viện, tình trạng bệnh của phạm nhân T. chuyển biến nặng, do thương tích đứt động mạch chủ, phạm nhân A. đã tử vong vào ngày 8/8.

Tạm giữ người đàn ông dùng khúc xương đập phá kính xe ô tô, đe dọa tài xế

Chiều 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã quyết định tạm giữ ông Trần Tấn Phong (SN 1978, ngụ phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Phong cầm khúc xương dọa đánh S (ảnh cắt từ video chia sẻ MXH). Nguồn: VOV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h45 cùng ngày, ông Trần Tấn Phong điều khiển xe ô tô biển số 61A-901.78 đi trên đường Nguyễn Chí Thanh và rẽ trái vào đường Lê Chí Dân, thuộc phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một.

Cho rằng, P.T.S (SN 1997, ngụ TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đang điều khiển xe ô tô biển số 61A-723... cản trở Phong qua đường nên người này đã tăng ga đuổi theo và nhiều lần tạt đầu xe của S.

Sau đó, Phong yêu cầu S. dừng xe, rồi nhặt một khúc xương bò dài khoảng 30cm trên vỉa hè, xông tới đập vỡ cửa kính xe ô tô của anh S.

Khi anh S. bước ra khỏi xe thì Phong liên tục chửi mắng và hăm dọa đánh. Nhiều người dân xung quanh đến can ngăn thì Phong mới dừng lại và bỏ đi.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Trần Tấn Phong làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, có dấu hiệu phạm vào tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đối với hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Làm nhục người khác", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một đang tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

S. quỳ lạy và xin Phong bỏ qua (ảnh cắt từ video chia sẻ MXH). Nguồn: VOV

Trước đó, VOV đưa tin , chiều 11/8, mạng xã hội chia sẻ video cùng hình ảnh ghi lại cảnh Phong chửi mắng, dọa đánh và đập phá xe của S. Mặc dù S. đã quỳ và chắp tay xin lỗi, Phong vẫn hung hăng.

Sự việc khiến dư luận xôn xao và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của Phong, nhằm răn đe những trường hợp tương tự.

Sau khi video được chia sẻ, nhiều người nhận ra đó là Phong, chuyên kinh doanh bất động sản ở TP.Thủ Dầu Một.

Nhận được tin báo, Công an phường và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Dầu Một đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Tạm giữ tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 mẹ con đi Grab tử vong thương tâm

Ngày 11/8, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm giữ hình sự tài xế xe tải Nguyễn Văn Rôn (28 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Khoảnh khắc trước khi tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm ở Bình Dương. Nguồn: MXH





Cảnh xe tải của Rôn lấn làn va chạm với xe máy. Nguồn: VOV

Qua điều tra, cơ quan công an xác định tài xế Rôn đã điều khiển xe tải lấn làn, va chạm vào xe máy. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh bên đường và camera hành trình ghi lại.

Theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra tai nạn, chị V.T.S (37 tuổi) và con trai 6 tuổi vừa mới xuống từ một xe container và đã gọi xe Grab do ông T.X.B (49 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển để di chuyển.

Tài xế xe tải Rôn sau khi dừng xe bên lề đường để nghỉ trưa và khi khởi động xe di chuyển được vài phút thì gây ra tai nạn.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 10/8, ông T.X.B điều khiển xe máy chở theo hai mẹ con chị V.T.S. lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng đi Quốc lộ 1K (thuộc địa bàn TP.Dĩ An). Khi đến giao lộ với đường Châu Thới, thuộc phường Bình An, TP.Dĩ An), xe máy của ông B đã xảy ra va chạm với xe tải do Nguyễn Văn Rôn điều khiển, đang chạy cùng chiều bên trái.

Cú va chạm mạnh khiến 3 người trên xe máy ngã xuống đường, chị S và con trai bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Tài xế xe máy chỉ bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: VOV

Theo người dân, đường Mỹ Phước - Tân Vạn là con đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do xe tải, xe container lấn hết làn xe máy. Xe máy không di chuyển được phải leo lên lề. Người dân liên tục phản ánh, nhưng tình trạng này không được cải thiện.

Bắt khẩn cấp nam nghi phạm hiếp dâm trẻ em

Như Dân Việt đã đưa tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) vừa thực hiện quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thảo Duy (17 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng tại cơ quan điều tra. Nguồn: Báo Kiên Giang

Khoảng 9 giờ ngày 9/8/2024, nhận tin báo về việc em N.T.V (13 tuổi) có biểu hiện bị xâm hại, Công an xã An Minh Bắc báo cáo Công an huyện U Minh Thượng và tiến hành điều tra. Lực lượng công an xác định nghi phạm là Nguyễn Thảo Duy, anh bạn dì ruột của nạn nhân.



Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận, từ nhỏ sống cùng ông bà ngoại ở xã An Minh Bắc, còn N.T.V từ Bình Dương về quê nghỉ hè. Lợi dụng lúc người lớn đi vắng, Duy đã mua rượu về rủ V cùng uống. Sau đó, Duy say rượu ra ngoài kiếm chuyện đuổi đánh người thân, khi về nhà thấy V nằm ngủ trong buồng, Duy đã giở trò đồi bại.

Công an huyện U Minh Thượng khẩn trương trưng cầu khám nghiệm pháp y và hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Nguyễn Thảo Duy vừa bị Tòa án nhân dân huyện U Minh Thượng tuyên phạt cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản.

Lao xuống hồ cứu 2 trẻ, người phụ nữ mang thai cùng bị đuối nước tử vong thương tâm

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 11/8, thông tin từ UBND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Chính quyền địa phương cùng người dân tích cực tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước. Nguồn: GD&TĐ

Thông tin ban đầu, vào chiều 10/8, 2 cháu H.H.P (SN 2017, thôn Đăk Wơk Yôp, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) và T.H.M.V (SN 2014, thôn Tân Sang) xuống lòng hồ thủy điện Plei Krông chơi.



Không may, 2 cháu bị trượt chân rơi xuống nước.

Nghe tiếng kêu cứu, chị H.T.N (SN 1992 – đang mang thai tháng thứ 6, mẹ của cháu H.H.P) lao xuống hồ để cứu người. Không may, cả ba đều bị đuối nước.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước. Nguồn: GD&TĐ

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng UBND xã Hơ Moong nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân tìm kiếm các nạn nhân.

Đến sáng 11/8, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể chị N. và con trai H.H.P.

Đến trưa 11/8, các đơn vị cứu hộ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã tìm thấy thi thể thứ 3 bị đuối nước ở lòng hồ thủy điện Plei Krông là cháu T.H.M.V.