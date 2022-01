TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể cháy đen trong cabin xe tải; vật thể lạ rơi từ trên trời xuống Phú Thọ

Phát hiện thi thể cháy đen trong cabin xe tải

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng sớm nay (3/1), thấy chiếc xe tải bốc cháy tại một con hẻm trên phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, người dân nhanh chóng khống chế ngọn lửa, sau đó phát hiện thi thể bị cháy đen trong cabin.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân phát hiện 1 chiếc xe tải mang biển kiểm soát TP.HCM bốc cháy dữ dội phần đầu tại một con hẻm trên phường Bình Hoà, thành phố Thuận An. Người dân trong khu vực đã hô hoán rồi cùng nhau nhanh chóng dập lửa.

Sau khoảng 20 phút thì ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Khi kiểm tra trên cabin thì phát hiện 1 thi thể nam giới bị cháy đen. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể cháy đen trong cabin xe tải. Nguồn: Lao Động

Một số nhân chứng thông tin, thời điểm xảy ra cháy là chiếc xe tải đang dừng đỗ để chờ bốc hàng trong một công ty gần đó.

Nạn nhân được xác định là anh N.V.L (sinh năm 1993, ngụ Phú Yên), anh L là tài xế của chiếc xe tải trên.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xác minh vật thể lạ rơi từ trên trời xuống Phú Thọ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một vật thể lạ rơi xuống cánh đồng ở khu 10, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Các bài đăng liên quan đến vật thể này thu hút nhiều bình luận, sự quan tâm, bàn tán của cộng đồng mạng.

Chính quyền địa phương đang xác minh thông tin vật thể lạ bắt nguồn từ Myanmar. Nguồn: Zing

Lãnh đạo UBND xã Đông Thành xác nhận vụ việc xảy ra tối 2/1. Theo vị này, ngay khi nhận tin báo, chính quyền đã cử lãnh đạo UBND xã, công an và ban chỉ huy quân sự xã xuống hiện trường.

"Cơ quan chức năng thu giữ một vật thể nylon, hình thù giống khinh khí cầu. Bên trong, cảnh sát cũng phát hiện 15 dải vải, một vật giống tiền mặt Myanmar và một số vật dụng khác", lãnh đạo xã nói và cho biết toàn bộ số đồ vật trên đã được lập biên bản, tạm giữ để xác minh.

Vị này cũng cho biết đã nắm được thông tin cho rằng các vật thể lạ này bắt nguồn từ một lễ hội của Myanmar. Xã đã gửi báo cáo lên UBND huyện Thanh Ba.

Lãnh đạo xã Đông Thành bước đầu xác nhận các nội dung bên trong vật thể lạ không có dấu hiệu tuyên truyền nội dung độc hại, bôi nhọ.

Nghi án vợ giết chồng bằng búa đinh

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Chai (65 tuổi, ở xã Minh Tiến, thị xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ án mạng. Nguồn: Zing

Theo cơ quan chức năng, sáng 2/1, chính quyền xã Minh Tiến nhận tin báo về việc ông N.V.N. (69 tuổi) tử vong tại sân nhà riêng, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Thấy vợ ông N. là bà Chai ở hiện trường, cảnh sát đã đưa người phụ nữ này về trụ sở để điều tra.

Tại đây, bà Chai khai vì mâu thuẫn vợ chồng nên dùng búa đinh đánh ông N tử vong.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuyên án đối tượng có nhiều "thành tích" bất hảo vẫn lưu hành số lượng lớn tiền giả

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/1, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự sơ thẩm ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Vũ (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) 7 năm tù giam về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Đối tượng Vũ tại toà. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo cáo trạng vào tháng 6/2017, Vũ đã có hành vi tàng trữ 81 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng (tương đương 16,2 triệu đồng) tại nhà.

Kế tiếp đó Vũ liên tục dùng thêm số lượng lớn tiền giả để mua loa nghe nhạc của Công ty TNHH Công nghệ di động Mai Nguyên (TP.Biên Hòa).

Quá trình điều tra, Vũ quanh co chối tội và cho rằng bản thân không có hành vi sai phạm. Tuy nhiên tại phiên xét xử Vũ đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối lỗi về hành vi sai trái của bản thân.

Được biết Vũ là bị cáo có nhiều "thành tích" xấu trong quá khứ như năm 2008 bị TAND TP.Biên Hòa tuyên phạt 10 tháng tù cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản; năm 2010 phải lãnh mức án 14 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; năm 2017 bị Công an tỉnh Long An khởi tố về hành vi Cướp tài sản; năm 2019 bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố về tội Cướp tài sản và hiện đang tiếp tục điều tra xử lý.

Bé gái rơi từ chung cư tầng 28 tử vong

Ngày 3/1, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân bé gái 13 tuổi rơi lầu tử vong tại một chung cư trên địa bàn.

Trưa 3/1, phóng viên Dân Việt đã có mặt tại hiện trường khu chung cư Palm Heights (phường An Phú, TP.Thủ Đức). Tại đây, khi liên hệ với Ban quản lý chung cư, một người trả lời qua điện thoại bảo rằng: "Đang bận họp và hẹn sẽ trả lời phỏng vấn sau".

Dãy căn hộ nơi bé Đ.T.M.V (SN 2009, ngụ tầng 28 của chung cư) rơi xuống đất. Ảnh: Hoàng Minh

"Báo đăng lọt cửa sổ luồn thông gió là sai, có khả năng cao rớt ở cửa sổ hoặc ban công chứ ở cửa sổ luồn thông gió là không thể chỉ có hành động trèo ra mới rớt xuống", một người dân sống cùng khu chung cư của nạn nhân cho hay.

Người này cho biết thêm, bé gái này 13 tuổi ở với mẹ và mới thuê cách đây 1 tháng. Sau thời gian rơi 1 tiếng đồng hồ sau mới tìm ra thân nhân.

Một người đàn ông ở đối diện căn hộ nơi nạn nhân rơi xuống nói: "Cửa sổ thông gió chung cư luôn luôn khép hờ (mở phân nữa) và không mở rộng ra được chính vì thế khả năng rơi xuống từ của sổ thông gió là không thể. Nếu nói rơi từ cửa thông gió xuống thì trước tiên phải tìm cách chui ra mới rơi xuống được còn nói đang ngủ mà rơi xuống là không hợp lý".

Phóng viên đã cố gắng liên hệ với công an khu vực thì nhận được câu trả lời: "Chờ kết luận điều tra".

Khoảng 21 giờ ngày 2/1, người dân đang đi lại dưới khuôn viên sân của chung cư Palm Heights (phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) thì nghe tiếng hét lớn trên cao và sau đó là một bé gái rơi xuống đất, tử vong.

Nhận thông tin, Công an phường An Phú và Công an TP.Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là em Đ.T.M.V (SN 2009), ngụ tầng 28 của chung cư này.

Được biết, em V sống với mẹ ở căn hộ nói trên, thời điểm xảy ra vụ việc người mẹ đang đi tập thể dục.

Bước đầu,, công an nhận định có khả năng em V nằm trên giường sau đó bị lọt qua cửa thông gió ngay bên cạnh giường ngủ rồi rơi xuống đất.

Tới 1 giờ sáng nay (3/1), công tác khám nghiệm mới hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác bệnh viện.