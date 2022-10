Sập mỏ titan 1 người chết, 3 người mất tích

Trưa 16/10, nguồn tin Dân Việt cho biết, thượng tá Trần Văn Tươi - Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã có báo cáo sơ bộ về vụ sập mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam khiến 1 người chết và 3 người còn mất tích mà Dân Việt đã đưa tin.

Theo thượng tá Tươi, ngay trong đêm 15/10, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã cử gần 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Công an còn huy động 18 xe máy đào, 3 xe máy xúc, 5 xe máy cày (vận chuyển người qua đồi cát vào hiện trường) tham gia tìm kiếm. Do hiện trường có địa hình phức tạp, trời tối, khó di chuyển nên công tác tìm kiếm hết sức khó khăn…

Ngay trong tối 15/10, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy (giữa) và ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng có mặt tại hiện trường tìm kiếm. Ảnh: CTV

Ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp cùng PC09 Công an tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Giám định pháp y, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã tìm thấy và tiến hành lấy lời khai đối với Giám đốc và quản lý, những người liên quan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường.

Cơ quan CSĐT yêu cầu Giám đốc công ty này báo cáo rõ toàn bộ nội dung, diễn biến sự việc và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc hoạt động khai thác của công ty này để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh ban đầu, thể hiện kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải thuộc khai trường 1 đến vị trí khác cách nhau khoảng 400 mét bằng phương pháp bơm nước theo hệ thống ống dẫn từ hồ chứa đến vị trí đặt 3 hồ chứa, cách chân bãi khoảng 15 mét.

Từ đây, máy bơm nước vào bãi thải để cho máy hút cát qua hệ thống ống dẫn đến vị trí mới. Lúc này khi 5 công nhân đang thao tác làm việc thì dẫn đến sạt lở từ độ cao 20 mét đổ xuống vùi lấp 4 công nhân. Rất may là anh Phan Văn Hưng (SN 1988, trú Phong Thịnh - Thanh Chương - Nghệ An, là tổ trưởng tổ khai thác) chạy thoát ra ngoài khu vực sạt lở…

Ngay sau đó, công ty này đã huy động lực lượng, máy móc đào bới để tìm kiếm. Đến 18h cùng ngày, đã tìm thấy thi thể anh Bùi Quang Trình cách nơi đặt máy khoảng 30 mét và bị cát vùi ở độ sâu khoảng 1 mét.

Hiện tại, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã phân công lực lượng túc trực 24/24h tại hiện trường để tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại…

Lực lượng tham gia tìm kiếm 3 người còn mất tích tại hiện trường.

Trước đó, sáng 16/10, ông Phan Văn Đăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản hỏa tốc đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục sự cố tại mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

Theo văn bản này, vào lúc 16 giờ ngày 15/10, tại khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra sự cố sạt lở cát ở khu vực bãi thải làm tràn bùn, cát từ khu vực bãi thải đến khu vực văn phòng của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường khoảng 500m. Bước đầu xác định có 4 công nhân làm việc tại hiện trường mất tích… (trong đó có 1 người tử vong - PV).

Clip: Lực lượng chức năng huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận đang tìm kiếm 3 người còn mất tích.

Người tử vong là anh Bùi Quang Trình (SN 1986, trú Đồng Lương - Cẩm Khê - Phú Thọ). Hiện thi thể nạn nhân đã đưa về Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam để các cơ quan chức năng làm thủ tục pháp lý và bàn giao cho gia đình nạn nhân lo hậu sự...

Ba người còn mất tích là Huỳnh Tấn Phước (SN 1974, phường Xuân An - TP.Phan Thiết - Bình Thuận); anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1992, trú Cát Thành - Phù Cát - Bình Định); anh Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú Hiệp Tiến - Tân Tiến - Lagi, Bình Thuận).

Tất cả 4 người trên đều là công nhân của Công ty Tân Quang Cường.

Một nguồn tin cho biết, Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường thuộc Tập đoàn Rạng Đông.

Lời khai của nghi phạm sát hại 2 người trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Bình Dương

Thông tin mới nhất vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Bình Dương: Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố nghi phạm vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 3 người thương vong xảy ra vào đêm 14/10 tại phường Tân Phước Khánh.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, Lê Văn Thương (27 tuổi, quê Đồng Tháp) là nghi phạm cầm dao đâm chết Phan Gia Huy (20 tuổi) và Nguyễn Hùng Lý (18 tuổi, cùng quê Bình Dương).

Ngoài ra, Thương còn dùng dao đâm nhầm bạn mình là Nguyễn Văn Nhanh (33 tuổi, quê ở Trà Vinh) bị thương nặng do đêm tối.

Hiện nay, công an đang tạm giữ các đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng gồm: Lê Văn Thương (27 tuổi), Lê Văn Mến (29 tuổi), Lê Văn Nhớ (25 tuổi, là 3 anh em ruột, quê Đồng Tháp); Nguyễn Văn Nhanh (SN 1989, quê tỉnh Trà Vinh); Trần Mộng Cầm (SN 1987), Huỳnh Hoàng Liệt (SN 2001) cùng quê tỉnh Cà Mau); Lâm Thị Kiều (SN 1989, quê tỉnh Kiên Giang). Hiện còn đối tượng liên quan trong nhóm của Lê Văn Thương tên Thuận (chưa rõ lai lịch) đang bỏ trốn.

Lê Văn Thương (ngồi) được xác định là nghi phạm dùng dao đâm 2 người tử vong. Nguồn: Tiền Phong

Tại cơ quan công an, Thương khai nhận, trong lúc nhậu giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn do nói chuyện to tiếng dẫn đến cự cãi rồi đánh nhau. Theo lời khai của Thương, do nóng tính nên không chỉ lúc ăn nhậu, khi đối tượng đi làm, nếu ai đó làm khó chịu thì sẽ đánh. Con dao tự chế là hung khí gây án, Thương luôn đem theo trong người.

Cũng theo lời khai của bị can, tối 14/10, ba anh em Thương cùng một số người bạn nhậu tại một quán nhậu trên đường Võ Thị Sáu (thuộc phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Hiện trường vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Bình Dương, 2 người tử vong. Nguồn: Tiền Phong

Lúc này, nhóm người của Lý, Lộc cùng một số người bạn cũng đang nhậu ở bàn bên cạnh. Khi đang nhậu, Lộc nói chuyện lớn tiếng nên hai nhóm xảy ra cãi vã và được mọi người can ngăn. Sau đó, Lộc gọi điện cho bạn, trong đó có Phan Gia Huy đến đánh nhóm của Thương.

Khoảng 21h30, hai nhóm thanh niên cầm thanh sắt, gạch đá, bàn ghế lao vào hỗn chiến. Thương dùng dao đâm nhiều nhát vào người Huy, Lý khiến hai người này chết tại chỗ. Do đêm tối và đang say, Thương đâm luôn Nguyễn Văn Nhanh (là bạn cùng nhóm) 3 nhát khiến Nhanh trọng thương.

Hiện nay, Nguyễn Văn Nhanh đang bị thương nên được điều trị tại bệnh viện với sự giám sát của công an.

Camera an ninh ghi lại vụ hỗn chiến.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương có mặt chỉ đạo điều tra. Ảnh: BT

Như Dân Việt đã thông tin: Theo điều tra, chiều 14/10, nhóm đối tượng Mến, Thương, Nhớ, Liệt, Nhanh, Hoàng, Cầm, Kiều rủ nhau đến một quán nhậu trên đường Võ Thị Sáu, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

Cùng lúc này, nhóm của Lý, Huy cũng đang ngồi uống bia tại đây.

Trong lúc ngồi uống bia, giữa hai nhóm xảy ra cự cãi, đánh nhau. Hậu quả làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Nhận tin báo, ngay trong đêm đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tử thi và tổ chức xác minh, truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Cách chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa

Như Dân Việt đã thông tin: Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định kỷ luật cách chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Trí Tuân.

Trước khi được điều động về nhận nhiệm vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trí Tuân là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Cam Lâm, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Trí Tuân vừa bị cách chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Tháng 8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm và các đảng viên vi phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận định, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND huyện tự đặt ra thủ tục “hiến đất” làm đường không đúng thẩm quyền, cho phép nhiều trường hợp tặng cho đất, tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước để làm đường, tách thửa không đúng quy định với diện tích lớn…

Khu vực ven đầm Thủy Triều huyện Cam Lâm nơi xảy ra tình trạng phân lô sai quy định.

Ông Nguyễn Trí Tuân bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiện nay, UBND huyện Cam Lâm đang khắc phục sai phạm, ban hành các quyết định hủy bỏ việc cho phép “hiến đất” làm đường, chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở. Đồng thời, hoàn trả các khoản thuế, phí mà người sử dụng đất đã đóng cho cơ quan Nhà nước.

Hai cháu bé đuối nước thương tâm ở Quảng Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/10, ông Phan Hồng Phát - Chủ tịch UBND xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu L.V.H. (4 tuổi, ở thôn 1), học sinh Trường Mẫu giáo Tiên An.

Tại huyện Tiên Phước, một cháu bé đi theo anh trai câu cá bị nước cuốn trôi. Ảnh: N.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 15/10, cháu L.V.H. thấy anh trai đi câu cá ở con suối trước nhà nên lặng lẽ theo sau trong khi người anh không hề hay biết. Sau đó cháu H. bị trượt chân té và trôi theo dòng suối. Lúc này có hàng xóm phát hiện, tri hô và sơ cấp cứu tại chỗ, tuy nhiên cháu đã không qua khỏi.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, khoảng 10h ngày 15/10, cháu H.X.T. (2 tuổi, trú thôn Liên Thuận) ra phía sau vườn nhà chơi. Tại đây, bé trai không may rơi xuống hố nước sâu khoảng 1 m ở vườn nhà. Khi người thân phát hiện và đưa lên bờ, nạn nhân đã tử vong.



Quảng Nam mưa lớn làm nhiều nơi ngập. Ảnh: T.H

Chiều 15/10, chính quyền huyện Nam Trà My, Quảng Nam, cho biết, thi thể nạn nhân Hồ Thị Dâu (28 tuổi, ở xã Trà Cang) sau 6 ngày mất tích đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thi thể chị Dâu được tìm thấy trên sông Tranh đoạn chảy qua xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, cách nơi xảy ra vụ việc 50km.

Trước đó, khoảng 16h ngày 9/10, ông Hồ Văn Tiến (37 tuổi) và chị Hồ Thị Dâu (28 tuổi, người địa phương) cùng 3 người khác cố vượt qua dòng sông Na, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Trà Cang và Trà Nam, để về nhà. Lúc này, nước lớn cuốn trôi chị Dâu cùng ông Tiến, nhưng ông Tiến bơi được vào bờ và về nhà an toàn.

Phát hiện thi thể người đàn ông giữa nước lũ ở Thừa Thiên Huế

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 16/10, ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch UBND phường Thủy Vân, TP.Huế cho biết, người dân trên địa bàn phường vừa phát hiện thi thể một người đàn ông giữa nước lũ.

Theo đó, vào sáng 16/10, người dân tổ dân phố Vân Dương, phường Thủy Vân phát hiện thi thể này giữa đoạn đường kiệt bị ngập lũ.

Thi thể người đàn ông được người dân phát hiện giữa nước lũ ở tổ dân phố Vân Dương, phường Thủy Vân, TP.Huế. Ảnh: CTV

Danh tính nạn nhân được xác định là N.V.A (45 tuổi, trú tổ dân phố Vân Dương). Đoạn đường phát hiện thi thể nạn nhân bị nước lũ ngập khoảng 70cm.

Ngay sau khi nhận thông tin, UBND phường Thủy Vân và Công an phường đã cử lực lượng đến hiện trường tiến hành các thủ tục theo quy định.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, qua nhận định ban đầu, nạn nhân có thể bị lũ cuốn tử vong khoảng 1 ngày trước khi được phát hiện.