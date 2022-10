TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ người bố bạo hành con đẻ; dùng búa đánh chết cháu bé 5 tuổi

Tạm giữ hình sự người bố bạo hành con đẻ ở Đà Lạt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/10, Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, tự Luân chùa, thường trú phường 8, TP. Đà Lạt) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Nguyễn Thành Luân được xác định là người bố đã hành hạ cháu N.A.H (10 tuổi, con trai của Luân).

Công an TP.Đà Lạt đang khẩn trương điều tra, làm rõ xử lý nghiêm vụ bố bạo hành con đẻ ở TP.Đà Lạt. Ảnh: TL

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 19/10, sau khi đi nhậu xong Luân về căn hộ của mình ở chung cư Mẫu Tâm (phường 5, TP.Đà Lạt) thì nghe vợ nói con mình là cháu H. có lấy của bố mẹ 100 ngàn đồng.

Nghe thông tin, Luân đã đánh cháu bé một cách dã man, rồi lôi ra ngoài đường. Ra ngoài đường đối tượng vẫn tiếp tục đánh cháu bé.

Ngay sau tiếp nhận tin báo, Công an TP.Đà Lạt đã trực tiếp đến chung cư tiếp nhận thông tin, điều tra vụ việc. Trong tối cùng ngày, cơ quan chức năng cũng tiến hành test nhanh ma túy đối với Nguyễn Thành Luân nhưng có kết quả âm tính.



Trong ngày 20/10, UBND TP.Đà Lạt đã chỉ đạo Công an TP.Đà Lạt củng cố hồ sơ điều tra đối với hành vi bạo hành trẻ em đối với Nguyễn Thành Luân. Đồng thời căn cứ các quy định để đề xuất Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Lạt khởi tố vụ án và xử lý nghiêm.

Được biết, Nguyễn Thành Luân đang chấp hành án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Dùng búa đánh chết cháu bé 5 tuổi

Sáng 21/10, trao đổi với Dân Việt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Sanh (40 tuổi, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Đây là đối tượng đã dùng búa đánh vào đầu cháu Cao T.M. (5 tuổi, trú cùng địa phương) nhiều cái gây thương tích, sau đó tiếp tục dùng búa đánh vào đầu ông Cao V.X. (khoảng 72 tuổi, là ông nội em M.).

"Đối tượng Sanh có biểu hiện không bình thường về tâm lý, thời gian gần đây thường đập phá tài sản trong nhà, có lúc cười, lúc khóc không ổn định. Đối tượng gây án không do mâu thuẫn…", Thiếu tướng Dũng nói.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam khi gây án đối tượng Trần Văn Sanh có tâm lý không ổn định. Ảnh: CTV

Trong khi đó, trao đổi với ông Trương Văn Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết: Ông Trần Văn Sanh ở địa phương thì thấy hiền, trước đó đã đi làm ở TP.HCM, nhưng không biết có mắc bệnh gì không mà Sanh đã về ở nhà khoảng 2 năm nay.

"Thời gian gần đây, gia đình thường xuyên vào bệnh viện lấy thuốc chữa bệnh cho Sanh, vô bệnh viện tâm thần khám thì Sanh lại không có sổ. Vì thời gian gần đây, Sanh cũng không có biểu hiện gì khùng, điên nên địa phương không thể bắt Sanh đưa đi điều trị như những người tâm thần khác được.

Sanh vẫn thường đi làm chung với bố mình. Còn khi xảy ra sự việc đau lòng trên, tôi có nghe thông tin từ người dân khu vực và anh em thu thập thông tin và báo lại thì Sanh có xích mích với nhà nạn nhân. Vì nghe nói người hàng xóm đó có qua nhà của Sanh khuyên bố Sanh nên đưa Sanh đi bệnh viện điều trị bệnh…", ông Dũng nói.

Lực lượng Công an Quế Sơn có mặt tại nhà đối tượng Sanh bắt đối tượng sau khi gây án với cháu bé 5 tuổi. Ảnh: CTV

Trước đó, lúc 16h30' ngày 20/10, tại khu vực tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, do mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Sanh (40 tuổi, trú tổ dân phố Thuận An) đã dùng búa đánh vào đầu cháu Cao T.M. (5 tuổi, trú cùng địa phương) nhiều cái gây thương tích, sau đó tiếp tục dùng búa đánh vào đầu ông Cao V.X. (khoảng 72 tuổi, là ông nội em M.).

Ngay sau đó, người dân phát hiện đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên, em M. đã tử vong, riêng người ông đang bị thương rất nặng, vẫn còn đang được điều trị tại bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quế Sơn nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tích cực vận động Sanh ra đầu thú. Tuy nhiên đối tượng đã ngoan cố, không hợp tác, cố thủ trong nhà. Qua sử dụng biện pháp nghiệp vụ, đến 20h40' cùng ngày, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng gây án.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phát hiện thi thể không mặc quần áo phân hủy giữa đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/10, một thi thể nam giới trong tình trạng không mặc quần áo đang trong quá trình phân hủy được người dân phát hiện tại khu vực ruộng lúa thuộc ấp Phước Hữu, xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thi thể nam nạn nhân được phát hiện ở ruộng. Ảnh: Trí Nhân

Ngay sau đó, người dân trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an TP.Bà Rịa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân là một người đàn ông gần 50 tuổi, cao khoảng 1,62m, đã tử vong khoảng 3 ngày trước.

Đồng thời cơ quan điều tra cũng thông báo, nếu ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân trên liên hệ Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP.Bà Rịa, gặp điều tra viên Nguyễn Ngọc Minh, SĐT 090.166.19.19 để làm việc.

Làm giả quyết định của UBND tỉnh xin chủ trương dự án khu công nghiệp hàng ngàn ha đất

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 21/10, thông tin từ Công an Long An cho biết, Cơ quan CSĐT của tỉnh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đủ (59 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) để điều tra làm rõ 2 tội danh "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, sử dụng tài liệu giả của cơ quan" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nghi phạm Phạm Văn Đủ (59 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Cùng bị khởi tố là đối tượng Nguyễn Công Sơn (41 tuổi, ngụ ở phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM), về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan".

Theo đó, khoảng giữa năm 2021, ông Phạm Văn Đủ quen biết với một giám đốc công ty trụ sở tọa lạc địa bàn phường 4, TP.Tân An (Long An).

Nhiều lần gặp nhau, để thể hiện mình có vai vế trong xã hội, ông Đủ tự xưng là họ hàng thân thuộc với nguyên lãnh đạo Long An, có cháu đang công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh.

Tạo được lòng tin, ngày 26/7, ông Đủ và công ty này thống nhất ký hợp đồng dịch vụ với nội dung ông Đủ xin chủ trương dự án khu công nghiệp tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa có diện tích 1.370ha với chi phí trọn gói 3.144 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, công ty phải thanh toán phí dịch vụ 20 tỷ đồng khi có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

Để thực hiện thành công phi vụ kiếm bạc tỷ, ông Đủ tìm Nguyễn Công Sơn (41 tuổi, ngụ phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM) chi số tiền 2 triệu đồng nhờ làm giả Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Long An về chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư cho 1 công ty ở phường 4, TP.Tân An.

Có quyết định giả của UBND tỉnh Long An, nghi phạm lập tức đưa cho công ty đối tác làm ăn, sau đó được đơn vị này chi ứng trước 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi phát hiện có quyết định giả mạo chủ trương đầu tư KCN xã Tân Thành, Chủ tịch UBND Long An đã chỉ đạo Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc để điều tra làm rõ kẻ làm giả quyết định đầu tư hàng ngàn ha đất.

Diễn biến mới vụ "đất vàng" Bình Dương

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 30/8, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (Công ty SX-XNK).

Đến thời điểm hiện tại, đã có 4 bị cáo làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm.

Họ gồm: Trần Thanh Liêm (SN 1962, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương), Trần Nguyên Vũ (SN 1977, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương), Lý Thanh Châu (SN 1982, cựu Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương – trách nhiệm hữu hạn một thành viên), Đỗ Thị Thanh Thúy (SN 1985, cựu Kế toán trưởng Tổng Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương – trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm kháng cáo. Ảnh: BCA

Ở phiên sơ thẩm, ông Trần Thanh Liêm bị tuyên phạt 7 năm tù, Lý Thanh Châu bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù, Đỗ Thị Thanh Thúy bị tuyên phạt 30 tháng tù cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; Trần Nguyên Vũ bị tuyên phạt 12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 11 năm tù về tội "Tham tài sản", tổng hợp 23 năm tù.

Trong đơn kháng cáo, 4 bị cáo trên đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại bối cảnh, mức độ thực hiện và hậu quả hành vi phạm tội của từng bị cáo; đề nghị tòa cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: Lần đầu phạm tội, có nhiều thành tích trong công tác, không có động cơ vụ lợi, khai báo thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra trong việc làm rõ vụ án… Cả 4 người đều đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trở lại diễn biến vụ án, tòa sơ thẩm xác định, Công ty SX – XNK do bị cáo Trần Văn Minh làm Chủ tịch là doanh nghiệp vốn Nhà nước. Năm 2006, doanh nghiệp này được nhận quản lý các khu đất 43ha và 145ha tại Bình Dương.

Năm 2011, Công ty SX-XNK Bình Dương chính thức được giao quyền sử dụng 2 khu đất trên. Tuy nhiên, bị cáo Trần Văn Nam và một số thuộc cấp áp giá thu tiền theo khung giá năm 2006, gây thiệt hại 761 tỷ đồng.

Tại khu 43ha, sau khi được giao đất, Nguyễn Văn Minh mang đi góp vốn vào Công ty Tân Phú – doanh nghiệp sân sau của gia đình. Khi Công ty SX-XNK phải cổ phần hóa, Tỉnh ủy yêu cầu chuyển khu đất 43ha nói trên về Cty Impco (trực thuộc Tỉnh ủy).

Có 4 bị cáo trong vụ "đất vàng" Bình Dương kháng cáo bản án sơ thẩm. Ảnh: XA

Tuy nhiên, các bị can trong vụ làm ngược lại với "động cơ chiếm đoạt, hưởng lợi từ các khu đất". Nguyễn Văn Minh thống nhất với con rể Nguyễn Đại Dương cùng các đồng phạm bán trái phép, gây thiệt hại 984 tỷ đồng, theo viện kiểm sát.

Sai phạm tiếp theo tại khu 145ha, cáo trạng xác định Nguyễn Văn Minh và và đồng phạm cũng tìm cách thâu tóm bằng cách mang đi liên doanh, góp vốn vào Công ty Tân Thành – doanh nghiệp của chính ông Minh.

Tỉnh ủy yêu cầu khu đất phải để lại Công ty SX – XNK sử dụng sau khi cổ phần hóa nhưng bị cáo Minh đưa cả 145ha từ "tài sản đang dùng" vào danh mục "tài sản chờ thanh lý" để không xác định giá trị quyền sử dụng đất.

Như vậy, 145ha không được đưa vào giá trị khi cổ phần hóa Công ty SX – XNK dẫn tới thất thoát 4.030 tỷ đồng của Nhà nước.

Ngoài ra, năm 2018, bị cáo Minh còn chỉ đạo Công ty SX – XNK mua cổ phần của Công ty Tân Thành. Tuy nhiên, giá mua bán thay vì 16.000 đồng/cổ như thực tế được nâng lên thành hơn 105.000 đồng/cổ. Qua đây, nhóm Nguyễn Văn Minh tham ô 815 tỷ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Minh có vai trò chính, cầm đầu, tổ chức. Các bị cáo còn lại phạm tội trong vai trò đồng phạm; có bị cáo phạm tội do bị ảnh hưởng của Minh như con gái, các cấp dưới.

HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu tới dư luận; xâm phạm quyền quản lý kinh tế của Nhà nước… nên phải nhận mức án nghiêm.

Tuy nhiên, tòa ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ như các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, thành khẩn khai báo. Đặc biệt, hậu quả vụ án đã cơ bản được khắc phục.

Về trách nhiệm dân sự, án sơ thẩm xác định do UBND tỉnh Bình Dương vào năm 2011 đã áp giá sai khi giao các khu đất 43ha và 145ha nên hiện tại, Công ty SX- SXK phải nộp bù 761 tỷ đồng; xác nhận doanh nghiệp này đã nộp hơn 200 tỷ đồng, còn thiếu hơn 500 tỷ đồng.

Với việc chuyển nhượng 43ha, HĐXX tuyên tạm giao khu đất này cho Công ty Tân Phú. Còn khu 145ha, án sơ thẩm tuyên trả về cho Tỉnh ủy Bình Dương theo quy định; ngân hàng BIDV phải bàn giao giấy tờ khu đất này. Các quan dân sự khác, án sơ thẩm dành quyền cho các bên tự thỏa thuận hoặc nếu có tranh chấp được khởi kiện theo quy định.