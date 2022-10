Bắt giữ đối tượng cầm dao nhọn uy hiếp, cướp tiệm vàng

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 20/10, trên địa bàn TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) xảy ra vụ cướp tài sản, đối tượng đã nhanh chóng bị khống chế và bắt giữ.

Đối tượng cướp cầm dao nhọn uy hiếp, cướp tiệm vàng ở Lạng Sơn. Ảnh: A Tam

Cụ thể, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 20/10, một đối tượng cầm dao nhọn vào tiệm vàng bạc, cầm đồ Liễu Hiền (địa chỉ số 147 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn) uy hiếp chủ cơ sở để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Chủ cơ sở và người nhà đã giằng co làm đối tượng bị thương, đồng thời hô hoán người dân ứng cứu, sau đó khống chế đối tượng và báo cho lực lượng chức năng đến bắt giữ.

Trao đổi với phóng viên, Chỉ huy Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận sự việc trên.

Cũng theo Chỉ huy Đội Cảnh sát 113, nhận định ban đầu khả năng có 2 đối tượng tham gia vụ việc này. Hiện lực lượng chức năng đã bắt được 1 đối tượng, chưa xác minh được danh tính (do bị thương nên đối tượng này đã được đưa đi bệnh viện điều trị).

Nhờ khống chế kịp thời nên đối tượng chưa thực hiện được mục đích của mình. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Công an thông tin vụ nghi phạm tự sát trong nhà tạm giữ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/10, đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên - xác nhận đã có thông cáo vụ việc một nghi phạm tự sát trong nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

Theo đó, ngày 18/10, Nguyễn Quốc C. (người đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa) phát hiện Đào Bá P. (SN 1984, trú TP.Tuy Hòa, Phú Yên) treo cổ trong buồng giam nên hô lớn.

Tại thời điểm này, cán bộ nhà tạm giữ đã tiến hành sơ cứu và chuyển P. đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Đông Hòa, nhưng người này đã tử vong.

Người thân của P. đến khu vực Trung tâm y tế thị xã Đông Hòa. (Ảnh: Chụp từ clip). Nguồn: Dân Trí

Sau khi Đào Bá P. tự sát, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Đồng thời, thông báo về thời gian, địa điểm khám nghiệm tử thi và đề nghị đại diện gia đình Đào Bá P. chứng kiến. Tuy nhiên người thân của P. đưa ra các điều kiện không phù hợp với quy định của pháp luật nên Hội đồng khám nghiệm đã tiến hành khám nghiệm tử thi Đào Bá P. theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự.

Kết quả khám nghiệm xác định nguyên nhân chết của Đào Bá P. do ngạt cơ học, không có thương tích khác.

Sau khi khám nghiệm xong, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an thị xã Đông Hòa trực tiếp đến gặp cha mẹ Đào Bá P. thông báo và đề nghị gia đình nhận thi hài P. để mai táng nhưng gia đình không hợp tác, từ chối nhận thi hài.

Do đó Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an thị xã Đông Hòa đã tổ chức mai táng theo quy định.

Trước đó, ngày 16/10 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác tội phạm liên quan vụ mất trộm xe môtô.

Qua điều tra, xác định Đào Bá P. cùng một người khác đã thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô.

Làm việc với Cơ quan điều tra, P. khai nhận từ tháng 9/2022 đến ngày 14/10/2022 đã cùng đồng phạm thực hiện 7 vụ trộm cắp xe mô tô khác trên địa bàn thị xã Đông Hòa, TP.Tuy Hòa và huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ngoài ra, qua xác minh, xác định Đào Bá P. là đối tượng từng sử dụng trái phép chất ma túy, bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh năm 2013, thời hạn 2 năm.

Tháng 6/2021, Đào Bá P. tiếp tục bị Công an phường Phú Thạnh (TP.Tuy Hòa) xử phạt vi phạm hành chính số tiền 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với P. về hành vi trộm cắp tài sản. Lệnh này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Kết quả khám sức khỏe của Nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa vào chiều 16/10 ghi nhận Đào Bá P. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau đầu nhẹ, đã sử dụng ma túy.

Công an tỉnh Phú Yên cũng cho biết hiện nay các cơ quan chức năng đang tích cực vận động, phối hợp với gia đình để thực hiện các thủ tục liên quan cũng như tiếp tục tích cực tiến hành các hoạt động điều tra, kiểm tra, xác minh để làm rõ toàn bộ nội dung, diễn biến vụ việc và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ nam sinh bị đánh tử vong ở Long An: Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng (từ 14-18 tuổi) liên quan đến vụ đánh chết một học sinh lớp 11 để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, theo khoản 4, Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngôi trường nơi một học sinh lớp 11 bị đánh, tử vong. Ảnh: Thiên Long

Theo Công an TP.Tân An, 7 đối tượng gồm: Nguyễn Trần Trung Kiên (SN 2007), Nguyễn Hải Đăng (SN 2007), Nguyễn Võ Hoàng Long (SN 2004), Tạ Hoàng Phúc (SN 2006), Lê Trần Duy Khang (SN 2007), Trần Lê Khoa (SN 2004), cùng ngụ TP.Tân An và Nguyễn Hoàng Tiến (SN 2005), ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Các đối tượng bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An đang lấy lời khai và tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ sự việc.

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, khoảng 16h30 ngày 17/10, em N.B.K. (16 tuổi, ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành; học sinh lớp 11A1 Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành) tan học, đi ra cổng, về nhà. Thời điểm này, cách cổng trường 10m xuất hiện nhóm 6-7 thanh niên đậu xe máy đứng chờ sẵn.

Lúc K. đi ra khỏi trường được một đoạn, số đối tượng kể trên vây lại lao vào đấm đá, sau đó cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu khiến K. té ngã xuống đường bất tỉnh.

Sau đó, nhóm trên lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Phát hiện học sinh bị nằm bất động, người dân lập tức chở nạn nhân đi Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Do bị đa chấn thương, tính mạng nguy kịch, em K. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị và tử vong.

Cha dượng cùng mẹ ruột lĩnh án vì bạo hành bé gái 7 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/10, Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tú (23 tuổi) 5 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích, hành hạ con", bị cáo Lầu Y Lầu (25 tuổi) 2 năm tù về tội "Hành hạ con", nhưng cho hưởng án treo do đang mang thai và nuôi con nhỏ.



Theo cáo trạng, năm 2020, Tú kết hôn với Lầu Y Lầu và sống chung với nhau tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.

2 bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: H.G.

Đến tháng 2/2022, Lầu đón con riêng của mình là bé L.Y.D, 7 tuổi, từ Nghệ An vào để sống chung.

Trong quá trình sống chung, thấy bé gái thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú và lười ăn, hay đổ cơm đi, nên từ đầu tháng 7/2022 đến nay, Tú và Lầu nhiều lần đánh bé L.Y.D gây thương tích.

Cơ quan điều tra xác định Tú và Lầu đã nhiều lần dùng chân, tay, đoạn tre khô, ống nhựa cứng, dây sạc điện thoại, kìm, ống nhựa dẻo đánh vào người cháu bé gây thương tích.

Đỉnh điểm, ngày 25/7, D không ăn cơm, làm đổ cơm nên Tú sử dụng ống nhựa đánh nhiều cái vào mông, lưng, tay, chân làm bé gái thương tích 21%.

Đến ngày 27/7, chị Oanh, người hàng xóm phát hiện vụ việc nên trình báo công an, đưa cháu đi điều trị, đồng thời có các biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Qua kết quả giám định thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể của bé L.Y.D là 24% (vùng đầu 2%; vùng đùi trái 2% và các vùng còn lại 21%).

Khởi tố 2 "yêu râu xanh" xâm hại bé gái

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/10, một nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hải Nam (sinh năm 2004) và Huỳnh Văn Thống (sinh năm 2007) để điều tra hành vi xâm hại đối với D.T.K.L (sinh năm 2007, quê Quảng Bình).

Đối tượng Huỳnh Văn Thống có nhiều vết cào cấu trên tay do trong quá trình xâm hại bị nạn nhân chống cự. Ảnh: CC

Theo đơn tố giác tội phạm gửi tới Công an quận Tân Bình cho biết, em D.T.K.L, 15 tuổi, làm phục vụ ở một quán ăn có địa chỉ tại đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Vào khoảng 21 giờ ngày 2/10, nhân viên quán tổ chức ăn uống, sau đó ông Sơn (đầu bếp của quán) chở L đến một quán karaoke tại quận Tân Bình để gặp các nhân viên khác.

Khi đến quán karaoke, L có gặp Nguyễn Hải Nam và Huỳnh Văn Thống. Trong quá trình hát karaoke, Nam nhiều lần tiến lại gần chỗ ngồi của L để sàm sỡ, tuy nhiên bị L chống cự.

Một lúc sau, L xin về, thấy vậy Nam và Thống đề nghị đưa về và được L đồng ý do lúc này đã 12 giờ đêm, chỗ ở của L cũng gần chỗ ở của Nam và Thống. Khi về tới quán, L xuống xe đi bộ về nhưng Thống cầm ba lô của L chạy vào trong quán, nên L đã đuổi theo để lấy lại.

Khi lấy lại được ba lô và chuẩn bị rời khỏi quán thì L bị Nam cưỡng chế đưa lên trên phòng VIP của quán. Tại đây L bị Nam và Thống sàm sỡ, thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bất thành do L chống cự.

Trong quá trình chống cự, L bị Nam và Thống đánh đập, làm ngã khiến L bị nhiều thương tích. Sau khi thực hiện hành vi không thành, Nam và Thống yêu cầu L giữ kín chuyện này. Nếu tiết lộ sẽ tung ảnh nóng của L lên mạng.

Chị H (thân nhân của nạn nhân) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, L sang chấn tâm lý, tâm trạng sợ hãi, không nói chuyện với ai và thường có thái độ lo lắng. Có đêm L bị mất ngủ, lẩm bẩm một mình.

D.T.K.L cùng người nhà đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc bị xâm hại. Ảnh: CC

“Ba mẹ L ly dị nhau từ khi cháu mới vài tháng tuổi, mỗi người lập gia đình mới. L ở với bà ngoại từ nhỏ. Để có tiền nuôi dưỡng L, bà ngoại phải đi làm ô sin giúp việc. Do hoàn cảnh quá khó khăn, bà ngoại tuổi đã cao nên L đã nghỉ học sau khi tốt nghiệp lớp 9, vào TP.HCM tìm việc làm để gửi tiền về chăm lo cho bà ngoại. Vào TP.HCM được khoảng 4 tháng thì xảy ra sự việc. Hiện L vẫn đang có biểu hiện hoảng loạn tinh thần, nhất là khi gặp đối tượng khác giới có nói to tiếng", chị H cho biết thêm.

Sau khi tiếp nhận tố giác của phía gia đình bị hại, Công an phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM đã lấy lời khai ban đầu của nạn nhân, sau đó chuyển hồ sơ lên Công an quận Tân Bình. Công an quận Tân Bình đã thực nghiệm hiện trường, giám định pháp y đối với nạn nhân.

Ngoài Thống và Nam, đối tượng Võ Hoàng Long Hải Vương (sinh năm 2007) cũng đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm với vai trò đồng phạm.