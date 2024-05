TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thi thể nữ sinh đeo balô chứa gạch dưới hồ; án mạng sau chầu nhậu

Phát hiện thi thể nữ sinh đeo balô chứa gạch dưới hồ

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 7/5, người dân đi qua khu vực cổng sau Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ven hồ Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) phát hiện thi thể nổi dưới mặt hồ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành đưa thi thể lên bờ.

Thi thể nữ sinh được phát hiện nổi trên mặt hồ Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Đ.X.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định nạn nhân là nữ (sinh năm 2003, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội), là sinh viên một trường đại học. Nạn nhân đeo balô, trong balô chứa giấy tờ tùy thân, máy tính và có nhiều gạch.

Nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó nhiều giờ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Án mạng sau chầu nhậu của 3 người sống lang thang

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Bình (Hai Bình, không rõ họ tên, nhân thân, lai lịch và địa chỉ) về hành vi giết người và Phạm Lê Minh Trí (26 tuổi, trú phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, An Giang) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Bình (áo đen) được đưa đến hiện trường dựng lại vụ án. Nguồn: Dân Trí

Trước đó, khuya ngày 1/5, tại công viên 8/3 (phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là anh Phạm Văn N. (42 tuổi, sống lang thang).

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP.Long Xuyên và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/5, lực lượng Công an đã xác định Bình và Trí là 2 đối tượng liên quan đến vụ án nên đã đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Phạm Lê Minh Trí khai nhận tại cơ quan công an. Nguồn: Dân Trí

Qua lời khai ban đầu, các đối tượng cho biết Bình, Trí và Nhựt đều là những người sống lang thang. Khuya ngày 1/5, trong lúc nhậu, Nhựt bàn với Trí cướp tiền của Bình thì Trí đồng ý.

Sau khi nhậu xong, Bình và Nhựt đi bộ về công viên 8/3 để ngủ. Trên đường đi, Nhựt bất ngờ ôm chặt Bình để Trí cướp hết số tiền trong túi Bình rồi bỏ trốn.

Bình và Nhựt tiếp tục đi bộ về công viên 8/3. Tại đây, Bình dùng dao đâm 1 nhát vào vùng bụng Nhựt rồi bỏ đi. Nhựt đã tử vong sau đó.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Khởi tố đối tượng hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 7/5, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Doãn Bảo, SN 1986, trú tại thôn Đại Tiến, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về tội "Hiếp dâm".

Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 2/5, lợi dụng bà P.T.L. (SN 1949, trú tại thôn Trung Nam, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) ở nhà một mình, Nguyễn Duy Bảo đã lẻn vào nhà, dùng vũ lực, ép bà L để thực hiện hành vi hiếp dâm, mặc cho bà L la hét, van xin.

Hành vi hiếp dâm của Nguyễn Doãn Bảo bị camera nghi lại. Ảnh: PV

Khi đối tượng đang thực hiện hành vi đồi bại của mình thì hàng xóm phát hiện chạy sang nhà bà L, kêu cứu, lúc này Bảo mới chịu dừng lại và bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã nhanh chóng có mặt tại triển khai lực lượng truy bắt. Đến khoảng 20h cùng ngày, Bảo đã bị khống chế, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đã giữ Nguyễn Duy Bảo trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ để làm rõ hành vi hiếp dâm.

Vụ xe đầu kéo lao vào nhà dân ở Sơn La: Thêm 1 người tử vong

Ngày 7/5, thông tin với phóng viên Dân Việt, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã có thêm 1 người tử vong trong vụ xe đầu kéo lao vào nhà dân khiến 8 người thương vong ở Sơn La.

"Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thông báo có thêm 1 người tử vong. Nạn nhân này sinh năm 2007, người ở Hòa Bình. Chính thức đến thời điểm này có 2 người tử vong (1 người chết tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện)", Công an tỉnh Sơn La cho hay.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xe đầu kéo lao vào nhà dân khiến 8 người thương vong ở Sơn La. Ảnh: Cao Thiên

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng hơn 22 giờ ngày 5/5, tại Km 219+063 trên tuyến Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Đông Khùa, xã Tú Nang, huyện Yên Châu xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa ô tô tải đầu kéo mang biển số 26C - 037.37 kéo theo sơ-mi rơ-moóc mang biển số 26R - 003.73 do Nguyễn Mạnh Hà (SN 1979, ở phường Trung Minh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) điều khiển tham gia giao thông theo hướng Sơn La - Hà Nội với 8 người đang ngồi tại quán tạp hóa nhà anh Phạm Mạnh Cường tại bản Đông Khùa, xã Tú Nang, huyện Yên Châu.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 1 người chết, 7 người bị thương (trong đó có 5 người bị thương nặng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, có 4 ca phải mổ ngay trong đêm, 1 ca chuyển Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội). Về tài sản, xe ô tô tải đầu kéo mang biển số 26C - 037.37 bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) đã tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định, đồng thời tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với tài xế Nguyễn Mạnh Hà và cho kết quả 0,53mg/l khí thở, âm tính với các chất ma túy.

Căn cứ tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế Nguyễn Mạnh Hà để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con trai điều khiển khi chưa có bằng lái dẫn tới tai nạn chết người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa bổ sung quyết định khởi tố đối với bà Hoàng Thị K.L (SN 1978, trú tại phường Thủy Xuân, TP.Huế) - người có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông dẫn đến gây tai nạn làm 1 người chết.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế thực hiện lệnh khởi tố đối với bà Hoàng Thị K.L. Ảnh: C.Q.

Trước đó, bà L giao xe mô tô cho con trai bà này là Nguyễn Văn Quang Huy (SN 2005) điều khiển tham gia giao thông trong khi Huy chưa có giấy phép lái xe. Khi Huy điều khiển xe đến đến đường Minh Mạng (phường Thủy Xuân, TP.Huế) thì gây ra tai nạn giao thông. Vụ tai nạn làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Bản thân Huy cũng bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, vỡ phức tạp vùng sọ trán… phải nhập viện cấp cứu. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã khởi tố đối với Huy.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết và 1 người bị thương do con trai bà Hoàng Thị K.L gây ra. Ảnh: C.Q.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố bà Hoàng Thị K.L về hình vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ dẫn đến tai nạn.

Điều 264 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, quy định: Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ dẫn đến tai nạn làm 1 người chết thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.