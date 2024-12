TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thiếu niên sát hại cụ bà 70 tuổi; khởi tố kẻ hất chất bẩn vào tổ công tác CSGT

Thiếu niên 13 tuổi nghiện game sát hại cụ bà 70 tuổi

Ngày 21/12, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Sóc Trăng đang làm rõ hành vi giết người của V.B.P. và N.Q.D. (cùng 13 tuổi, ngụ ấp Ngãi Phước, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng).

V.B.P. tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Tuấn

Bước đầu, 2 thiếu niên này đã thừa nhận hành vi sát hại bà S.T.N. (70 tuổi, ngụ cùng ấp Ngãi Phước, thị trấn Đại Ngãi).

Theo thông tin ban đầu, P. và D. là 2 thiếu niên nghiện game. Vào khoảng 16 giờ ngày 12/12, cả hai thống nhất cùng nhau đi trộm tài sản của người dân lấy tiền chơi game.

Khi đi đến nhà bà N., 2 đối tượng này đã lẻn vào nhà bằng cửa sau, nhưng bị bà N. phát hiện, nên bà N. dọa mách mẹ của P., còn D. thì bỏ chạy ra cửa sau.

N.Q.D. tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Tuấn



Bị bà N. la mắng, P. bỏ ra nhà sau. Cùng lúc này thấy bà N. đi theo nên P. đã vật bà N. té ngửa xuống nền gạch, đồng thời lấy dao trong túi quần cắt cổ bà N. và tiếp tục đâm vào cơ thể nạn nhân cho đến chết.

Cả hai sau đó kéo xác bà N. vào phòng ngủ, rồi bỏ đi chơi game. Khoảng 30 phút sau thì cả hai quay lại nhà bà N., tìm trên người của nạn nhân lấy được hơn 400.000 đồng rồi bỏ về.

Cảnh sát sau khi nhận được thông tin về vụ án mạng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, và xác định P. và D. là hung thủ.

Khởi tố, tạm giam đối tượng hất chất bẩn vào tổ công tác CSGT

Xin bỏ qua các lỗi vi phạm khi tham gia giao thông không được, Nguyễn Đình Toàn (SN 1991, ở khu 7, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã hất chất bẩn (phân lợn) vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự, cản trở hoạt động của tổ công tác Đội CSGT. Với hành vi trên, Toàn đã bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng về tội Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Toàn (ảnh nhỏ) và hiện trường tại thời điểm diễn ra vụ việc. Nguồn: CAND

Trước đó, khoảng 20h10’ ngày 17/12, tại trước cửa số nhà 507 Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (Km45+500 đường Quốc lộ 37); tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự thuộc Công an huyện Gia Lộc yêu cầu dừng xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave S BKS 34B3-984.98 do Toàn điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch. Quá trình làm việc, Toàn thừa nhận đã sử dụng rượu và xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được tổ công tác đồng ý nên bỏ đi.

Đến khoảng 20h30’ cùng ngày, Toàn quay lại và xách 1 thùng nhựa màu trắng-xanh, bên trong đựng phân lợn rồi đồ toàn bộ số phân lợn có trong thùng ra mặt đường phía trước bàn làm việc của tổ công tác. Sau đó, Toàn dùng thùng nhựa hất, tạt phân lợn về phía bàn làm việc của tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự, cản trở hoạt động của tổ công tác Đội CSGT - trật tự thuộc Công an huyện Gia Lộc.

Toàn ngay sau đó đã bị khống chế, bắt giữ bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Toàn cho kết quả 0,185 miligram/1 lít khí thở.

Sau khi điều tra, xác minh, thấy đủ căn cứ cấu thành tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Toàn về tội “Chống người thi hành công vụ”, đồng thời tiếp tục điều tra, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, biên bản vi phạm hành chính được lập đối với Toàn vào hồi 20h28’ ngày 17/12 thể hiện, Toàn còn có nhiều lỗi vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô khi điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành yêu cầu về kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ, không có giấy đăng ký xe theo quy định, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, không có giấy phép lái xe.

Toàn từng có 1 tiền án về tội Cướp tài sản năm 2014 và 2 tiền sự về các hành vi đánh nhau (2010), xâm hại sức khỏe người khác (2021).

Nhận hối lộ, đăng kiểm viên lĩnh mức án cao gấp 3,5 lần giám đốc trung tâm

Sau 1 tuần nghị án sơ thẩm, sáng 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 6801S với tổng mức án 14 năm tù.

Cụ thể, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Đặng Phi Long (SN 1982) 7 năm tù; Nguyễn Văn Lộc (SN 1972) 3 năm tù; Nguyễn Quốc Sử (SN 1972) và Đặng Văn Công (SN 1970) mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ và cùng ngụ tỉnh Kiên Giang.

Theo cáo trạng, Sử là Giám đốc, còn Long là đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 6801S. Lộc (Giám đốc Công ty TNHH MTV sửa chữa ô tô Nguyễn Lộc), còn Công (chủ garage xe Phú Điền), Công và Lộc là 2 anh em ruột.

Các bị cáo (đứng) tại phiên tòa, trong đó bị cáo Long (áo xanh) nhận 7 năm tù về tội Nhận hối lộ. Nguồn: CAND

Trong thời gian từ năm 2020-2022, Sử cùng Long đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, bàn bạc với Lộc và Công thực hiện hành vi nhận hối lộ của chủ xe cơ giới để kiểm tra, nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới cải tạo, đối với 56 phương tiện có hồ sơ thiết kế và miễn thiết kế, để nhận hối lộ với tổng số tiền trên 330 triệu đồng.

Trong đó, các bị cáo nhận hối lộ của các chủ phương tiện với số tiền: Long nhận gần 199 triệu đồng, Sử nhận gần 28,5 triệu đồng, Lộc nhận 12 triệu đồng, Công không nhận tiền mà được Long mời đi ăn tiệc. Ngoài ra, Long còn đưa tiền cho bà Lã Thu Chiền (Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật ô tô An Bình, ở TP.Hà Nội do Chiền làm Giám đốc) để thanh toán tiền thuê làm 24 hồ sơ thiết kế với tổng số tiền hơn 87 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Quốc Sử (hàng đầu), Cựu giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 6801S, lãnh 2 năm tù về tội Nhận hối lộ. Nguồn: CAND

Trong vụ án này, đối với bà Chiền hiện đang bị bắt giam ở vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục Đăng kiểm xe cơ giới Việt Nam do Công an TP.HCM thụ lý, điều tra. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã chuyển hồ sơ liên quan đến hành vi nhận hối lộ của bà Chiền đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phá đường dây lừa đảo giao dịch chứng khoán

Từ nguồn tin tố giác tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư sàn giao dịch chứng khoán. Do các đối tượng liên quan đến vụ việc ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, trong đó có cả đối tượng là người nước ngoài nên quá trình điều tra, lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, vào ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của anh L.X.H (SN 1984, ở phường Đông Vệ, TP.Thanh Hoá) tố cáo bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và bị lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Guo Jinguang (X) cùng các đối tượng và tang vật thu giữ trong vụ án. Nguồn: BVPL

Chỉ trong thời gian ngắn tập trung rà soát, truy vết các thông tin, tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì và phối hợp với Công an xã Hoằng Quý, Công an huyện Hoằng Hoá và Công an quận Bình Tân (TP.HCM), Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), Công an huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) điều tra làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán.

Các đối tượng gồm: Guo Jinguang (tên gọi khác là Quách Kim Quang), sinh năm 1983, ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc; Lương Vỹ Hào, sinh năm 1994, ở quận Tân Phú, TP.HCM; Trần Thị Cẩm Ngân, sinh năm 1995; Lê Kỳ Nguyên, sinh năm 1996, đều ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Văn Thuý, sinh năm 1987; Làu Nhật Quý, sinh năm 2000; Nguyễn Thị Thanh Thiện, sinh năm 1986, đều ở quận Tân Bình, TP.HCM và Nguyễn Ngọc Tường Vy, sinh năm 1999, ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Guo Jinguang ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã cấu kết với một đối tượng người Trung Quốc khác đang hoạt động tại Campuchia thành lập các công ty với mục đích mở tài khoản ngân hàng để nhận, che giấu dòng tiền cho hoạt động lừa đảo. Sau đó, Guo Jinguang đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và thông qua 2 phiên dịch là Trần Thị Cẩm Ngân và Làu Nhật Quý để tìm kiếm người Việt Nam mở nhiều tài khoản và bán cho đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia.

Tại cơ quan công an, đối tượng Guo Jinguang khai nhận đã thống nhất với đối tượng người Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia chỉ đạo việc thuê người Việt Nam đứng ra thành lập doanh nghiệp, công ty nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhằm mục đích rửa tiền. Đồng thời, mở nhiều tài khoản ngân hàng (gồm tài khoản cá nhân và doanh nghiệp, công ty vì thông tin doanh nghiệp có thể tra cứu qua internet, tạo niềm tin cho bị hại khi chuyển tiền) để nhận tiền, chuyển tiền lừa đảo từ các bị hại Việt Nam, trong đó có Công ty TNHH Thương mại quốc tế MEI YUE. Quá trình chuyển tiền, Guo Jinguang chịu trách nhiệm từ việc cung cấp tài khoản, theo dõi dòng tiền, đưa các chủ tài khoản sang biên giới để tiến hành sinh trắc - xác thực giao dịch chuyển tiền tại Campuchia.

Hoạt động lừa đảo của các đối tượng được tách biệt thành 2 bộ phận, gồm: Đưa thông tin gian dối để lừa đảo gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện, 2 bộ phận này hoạt động đồng thời, song song và có sự phối hợp nhịp nhàng trong cả quá trình lừa đảo.

Cơ quan công an lưu ý: Hiện nay, tại Việt Nam chỉ có 3 sàn giao dịch chứng khoán, gồm: Sàn HNX, Hose và UpCom; các công ty chứng khoán nhiều phổ biến, gồm: SSI, PVS, FPTS, HCM… Đến nay, chưa có bất cứ đơn vị nào là đại lý chứng khoán quốc tế tại Việt Nam. Việt Nam chưa công nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán nên mọi giao dịch tiền ảo trên Internet đều bất hợp pháp và có nguy cơ bị lừa đảo rất cao. Vì vậy, người dân cần phải cảnh giác và tỉnh táo khi tham gia các sàn giao dịch chứng khoán.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 6,2 tỷ đồng của nhiều người góp vốn đầu tư bất động sản

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Giang Chung (SN 1995, trú tại 856/37 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt khẩn cấp Nguyễn Giang Chung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Đình Hồng

Theo hồ sơ điều tra, để lừa đảo chiếm đoạn tài sản, Nguyễn Giang Chung đưa ra thông tin gian dối là bản thân sở hữu các thửa đất có giá trị cao ở TP.HCM và TP.Đà Nẵng. Chung kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư nhằm thu lợi nhuận, nhưng sau khi các bị hại góp vốn thì bị Chung chiếm đoạt tiền.

Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Chung đã chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn Thừa Thiên Huế số tiền 6,2 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra.