TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cướp điện thoại trên tay bé 5 tuổi ngay tại nhà; dùng điếu cày đánh công an

Bắt đối tượng cướp giật điện thoại trên tay bé 5 tuổi ngay tại nhà

Công an thị xã Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết đã bắt giữ đối tượng Dương Ngô Việt (SN 1994, trú ở phường Vân Trung, thị xã Việt Yên) có hành vi xông vào nhà dân cướp giật điện thoại.

Đối tượng Dương Ngô Việt. Nguồn: ANTĐ

Khoảng 18h 20 ngày 29/8, đối tượng Dương Ngô Việt đã xông vào một nhà dân thuộc phường Vân Trung rồi cướp điện thoại di động (trị giá 4 triệu đồng) từ tay cháu bé 5 tuổi đang chơi trong nhà.

Gây án xong đối tượng lên xe mô tô BKS 98B2 - 711.22 tẩu thoát. Ngay sau đó, chị Đào Thị N, mẹ cháu bé phát hiện đã đến Công an phường Nếnh trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an phường Nếnh và Công an thị xã Việt Yên đã khẩn trương điều tra, xác minh.

Qua đó xác định và bắt giữ Dương Ngô Việt khi đang trốn tại nhà riêng ở phường Vân Trung. Công an phường Nếnh đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Việt Yên xử lý theo quy định.

Dùng điếu cày đánh công an bị thương

Ngày 1/9, VKSND thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tiến An (SN 1979, trú tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1966, trú tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đọc các quyết định tố tụng đối với 2 đối tượng. (Ảnh: CA Phú Thọ). Nguồn: BVPL

Trước đó, ngày 25/8, Công an xã Hà Thạch nhận được tin báo của quần chúng về việc hai đối tượng có biểu hiện say rượu, sử dụng kéo gây nguy hiểm cho người khác và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hà Thạch đã cử tổ công tác gồm đại úy Tô Việt Anh, Phó trưởng Công an xã và đại úy Đỗ Quang Phú, cán bộ Công an xã đến giải quyết.

Khi đến nơi, tổ công tác yêu cầu An và Tuấn dừng ngay các hành vi nguy hiểm và mời 2 đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc. Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành, đồng thời có những lời nói thách thức, xúc phạm tổ công tác.

Ngoài ra, An đã sử dụng điếu cày vụt vào vùng lưng, gây thương tích cho đại úy Tô Việt Anh. Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp với người dân khống chế, bắt giữ 2 đối tượng.

Kiểm tra nhanh, An và Tuấn đều có nồng độ cồn trong hơi thở; trong đó, Tuấn đã có 3 tiền án về các tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bị cảnh sát truy đuổi, đối tượng ném 3 khẩu súng vào nhà dân hòng phi tang

Chiều 1/9, Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Dương Chí Hảo (SN 1992, ngụ TP.Cà Mau) để làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật bị công an thu giữ. Nguồn: Tiền Phong

Thông tin ban đầu, tối 31/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình) phát hiện Hảo điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu lệnh để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ liền truy đuổi đến khu vực xã Hồ Thị Kỷ thì đối tượng quăng vào nhà người dân 1 túi xách màu đen, nhưng bị khống chế ngay tại chỗ.

Tiến hành kiểm tra túi xách của Hảo, công an phát hiện bên trong có 1 bình xịt hơi cay, 3 súng quân dụng, 41 viên đạn. Khám xét nơi ở của Hảo, công an phát hiện thêm 2 súng hơi, khoảng 300 viên đạn súng hơi, cùng một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận mua số tang vật trên qua mạng Internet.

Bị "cự tuyệt" tình cảm, nam thanh niên đâm người tình trọng thương

Chiều 1/9, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) đã bắt giữ đối với Trần Minh Dũng (SN 1994, trú thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trần Minh Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thuận Nam

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Nam, Trần Minh Dũng có quan hệ lén lút với với chị P.Y (ngụ cùng địa phương).

Do chị Y. đã có chồng và con nên gia đình hai bên ngăn cấm. Chị Y. cũng muốn dừng mối quan hệ bất chính này nên giữa chị Y với Dũng xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 29/8, sau khi nhậu xong thì Dũng sang nhà chị Y. thời điểm này 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Dũng đã dùng dao thái lan đâm vào vùng ngực và đầu của chị Y, gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

Sau khi gây án, sáng 30/8 Trần Minh Dũng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Nam đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

"Ông trùm" môi giới mại dâm trên mạng bị bắt

Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đang tạm giữ hình sự Trương Văn Tiến (37 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trương Văn Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.X.

Nhà chức trách cho biết, đầu tháng 8, qua công tác trinh sát, nắm tình hình kết hợp với rà soát trên không gian mạng, cảnh sát phát hiện một đường dây môi giới, mua bán dâm thông qua các website "đen".

Ngoài ra, trinh sát cũng phát hiện hoạt động chứa chấp mại dâm tại một số nhà nghỉ, homestay trên địa bàn thành phố Hà Nội nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, đứng sau hàng loạt các bộ ảnh khỏa thân của gái bán dâm trên các website "đen" là Trương Văn Tiến.

Khoảng 15h30 ngày 28/8, phát hiện Tiến đang có mặt tại đường Trần Hữu Tước (phường Nam Đồng, quận Đống Đa), lực lượng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tổ chức bắt giữ, thu giữ các tang vật có liên quan.

Cùng thời điểm trên, 2 tổ công tác khác của phòng phối hợp với Công an phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) kiểm tra hành chính nhà nghỉ MH3 (ở số 55 Thiên Hiền) và Homestay Star (ở số 15, ngõ 105 Hồ Tùng Mậu) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.