Hàng trăm cảnh sát truy bắt nghi phạm giết nữ nhân viên quán càphê, cướp tài sản ở TP.HCM

Hàng trăm cảnh sát cơ động TP.HCM, Long An cùng các lực lượng khác đang nỗ lực truy bắt đối tượng giết người, cướp tài sản xảy ra chiều 6/1 tại địa bàn huyện Hóc Môn (TP.HCM). Hiện cảnh sát đặt nghi vấn có thể đối tượng giết người đang lẩn trốn trong rừng thuộc địa phận xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (tỉnh Long An).

Công an TP.HCM cùng với Công an Long An đang nỗ lực truy bắt đối tượng tại khu vực ấp 7, 8 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ảnh: T.L

"Từ đường tỉnh 830 chạy sâu vào bên trong cánh đồng thuộc ấp 7, 8 xã Lương Hòa là khu đất rộng hàng trăm ha, vùng đất này đang trồng chanh, cây ăn trái khác và cây cối rậm rạp. Do khu này nằm xa khu dân cư, nông dân muốn ra làm vườn hầu hết đều phải đi bộ vì không có lộ giao thông nông thôn. Đặc điểm vùng đất này là kênh rạch chằng chịt, có thể băng qua địa phận xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM)", anh Nguyễn Thế Minh (người dân, 35 tuổi, ngụ xã Lương Hòa) chia sẻ với phóng viên Dân Việt.

Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng giết người tranh thủ nghỉ ngơi ở nhà dân tại khu vực ấp 7, 8 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ảnh: T.L

Trưa 7/1, ngoài anh Minh, nhiều người dân địa phương nhận được thông báo của Công an huyện Bến Lức, hiện có nghi phạm giết người, cướp tài sản, bỏ xe máy ven bờ kênh, nhiều khả năng chạy sâu vào cánh đồng hòng trốn thoát. Chính vì vậy, người dân cần phải cảnh giác đối với thanh niên lạ mặt, đồng thời điện báo ngay nếu phát hiện đối tượng nghi vấn.



Chân dung nghi phạm giết người, cướp tài sản ở địa bàn huyện Hóc Môn (TP.HCM), hiện được cho là đang lẩn trốn ở địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ảnh: T.L

Theo một nguồn tin riêng của phóng viên Dân Việt, chiều 6/1, thanh niên đội nón kết màu đỏ, áo pull, mặc quần short dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát ven tuyến giao thông được cho là huyện Đức Hòa (Long An) để mua nước uống và thức ăn.

Đứng trước cửa quán nhận xong món hàng mua, đối tượng lên xe máy rời đi. Đến lúc nghe tin công an đang truy bắt nghi phạm gây án, gia đình mở camera xem lại thì gương mặt khá giống hình dạng "kẻ thủ ác" nên báo cho công an.

Một trường hợp khác là anh N.T.H (38 tuổi, ngụ ấp 7, xã Lương Hòa) khẳng định, biết được thông tin đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng chạy sang huyện Đức Hòa, anh cũng mở camera ở nhà kiểm tra thì phát hiện thanh niên ăn mặc chạy xe giống như nghi phạm vào khu vực ấp 7. Dù không chắc chắn 100%, nhưng anh tin người trong hình đúng là thanh niên mà công an muốn tìm.

Hàng trăm cảnh sát cơ động cùng cảnh sát hình sự, lực lượng khác được huy động tập trung vào địa điểm được cho là có nghi phạm đang lẩn trốn để truy bất. Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát phải chạy bộ, cảnh sát cơ động dắt theo chó nghiệp vụ băng qua cánh đồng chanh, dừa, cây cỏ để lần theo dấu vết đối tượng tình nghi.



Mặc gai chanh, cỏ dại đâm xước vào quân phục cùng nắng gắt, các chiến sĩ cảnh sát không hề chùn bước.



Cảnh sát xuất hiện nhiều nơi ởi địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, truy bắt đối tượng giết người, cướp của ở địa bàn huyện Hóc Môn (TP.HCM) chiều 6/1. Ảnh: T.L

Một số lực lượng tham gia xuyên suốt từ chiều 6/1 tranh thủ vào nhà dân ăn cơm và nằm nghỉ ngơi dưới nền gạch hoặc giăng võng dưới tán dừa tranh thủ chợp mắt. Không để trống thời gian, Công an tỉnh Long An cho biết, đã có quyết định tiếp tục "chi viện" thêm cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM cũng bố trí thêm lực lượng cùng phối hợp khép kín địa bàn giáp ranh.

"Khu đất này rộng vài trăm ha, ban ngày truy bắt chưa được, về đêm càng gặp nhiều khó khăn, quyết tâm phải lần ra dấu vết hung thủ càng sớm, càng tốt", một cảnh sát tham gia truy bắt nói với phóng viên Dân Việt.

Hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Long An, phòng nghiệp vụ, công an huyện Bến Lức trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo phối hợp cùng Công an TP.HCM bằng mọi giá truy bắt được đối tượng.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6/1, một thanh niên độ 35 tuổi, nước da ngăm đen, đi bộ một mình trên tuyến giao thông, sau đó ghé vào quán cà phê tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM uống nước. Lợi dụng lúc vắng khách, đối tượng sử dụng hung khí sát hại chị Ngô Thị H.Ph. (32 tuổi, nhân viên quán), sau đó lấy một số tài sản cùng xe máy hiệu SH Mode màu sơn đỏ biển số 59 S2-980.98 trốn chạy về hướng xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.



Theo Công an Long An, nghi phạm điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn, TP.HCM về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, sau đó đi theo đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức.

Công an đã tiến hành truy đuổi đối tượng. Khi đến gần cầu Cả Nổ, trên đường tỉnh 830 đoạn qua xã Lương Hòa, nghi phạm quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm.

Trong đêm 6/1 và đến rạng sáng 7/1, lực lượng Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện và lực lượng dân phòng tại địa phương bao vây khu vực nghi phạm đang lẩn trốn.

Nữ sinh lớp 9 ở Quảng Nam mất tích bí ẩn

Ngày 7/1, nguồn tin cho biết, Công an huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã có thông báo về việc một nữ sinh lớp 9 của Trường Trung học cơ sở Phan Châu Trinh mất tích bí ẩn.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6/1, cháu Lê Huỳnh Minh Hương (SN 2009, trú tại thôn Bình Yên, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) rời nhà đến Trường Trung học cơ sở Phan Châu Trinh thuộc thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn để đi học theo lịch.



Khi đi, cháu điều khiển xe biển kiểm soát 92H5-2561, hiệu Taurus (màu đen), mặc đồng phục học sinh và 1 áo khoác màu xám. Đến nay, gia đình không liên lạc được với cháu.

Công an huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã có thông báo về việc cháu Lê Huỳnh Minh Hương (SN 2009, trú tại thôn Bình Yên, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn) mất tích.

Trao đổi với PV, anh Phương (bố cháu Hương) cho biết, những ngày qua cháu Hương không có biểu hiện gì khác lạ, cháu vẫn đi học, đi thi đủ các môn.

"Sáng 6/1, tôi chở cháu Hương đến trường để thi môn tiếng Anh. Vì chiều còn thi môn tiếng Anh nói, nên lúc 14 giờ 30 cùng ngày tôi có đến trường xem con thi như thế nào và được các bạn Hương báo là chiều nay Hương không đi thi. Linh tính của người cha có chuyện chẳng lành nên tôi thông báo người thân tổ chức đi tìm và liên lạc vào số điện thoại của con vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy, đến 15 giờ 40 phút điện thoại không liên lạc được nữa…", anh Phương chia sẻ.

Hiện Công an huyện Nông Sơn đã thông báo, tất cả những ai nhìn thấy hoặc có thông tin của cháu như trên xin liên hệ lại ngay cho Công an huyện Nông Sơn qua số điện thoại: 02353656949, hoặc gia đình qua số điện thoại: 0986224741 (anh Phương - cha ruột); 0377055611 (chị Như - mẹ ruột).

Công an điều tra vụ người phụ nữ bị ô tô húc văng trong hầm chung cư ở Bình Dương

Ngày 7/1, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ việc chiếc ô tô con húc văng một phụ nữ trong hầm xe của một chung cư.



Camera ghi lại diễn biến người phụ nữ bị ô tô húc văng trong hầm chung cư ở Bình Dương.

Theo camera ghi lại, hơn 16h ngày 6/1, tại một chung cư trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) có một chiếc ô tô màu trắng chạy rất nhanh rồi húc văng một người phụ nữ.

Sau đó, tài xế tiếp tục điều khiển xe chạy điên cuồng trong hầm để xe của chung cư này.

Thấy vậy, bảo vệ và một số người dân dùng một số dụng cụ để chặn chiếc xe lại, nhưng tài xế lái xe phóng thẳng ra ngoài.

Sau khi bị tông, người phụ nữ bị thương phải nhập viện để kiểm tra. Hiện nay sức khỏe đã ổn định trở lại.

Được biết, người lái xe ô tô là một người đàn ông, người này có thuê một căn hộ để ở tại chung cư này.

Hiện Công an TP.Thủ Dầu Một đang truy tìm tài xế ô tô trên để xác minh, xử lý.

Bắt nguyên Tổng Giám đốc và 2 thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam

Ngày 7/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Chè Việt Nam – Công ty Cổ phần và các đơn vị, tổ chức có liên quan.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Thiện Toàn, nguyên Tổng Giám đốc, Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam.

Quá trình mở rộng điều tra, ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Đặng Ngọc Cầm và Nguyễn Quốc Khánh đều là Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam có hành vi ký các nghị quyết của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Chè thống nhất góp vốn và thoái vốn là quyền sử dụng khu đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM không thông qua đấu giá công khai theo quy định, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.



Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam bị khởi tố, tạm giam. Ảnh minh họa.

Bị can Đặng Ngọc Cầm (bên trái); Bị can Nguyễn Quốc Khánh (bên phải).

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Bộ Công an đã thi hành lệnh khám xét đối với 2 bị can trên.

Trung tướng Xô cho biết thêm, vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, giám sát.

Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để kê biên, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Vụ thi thể trong xe ô tô bị cháy ở Thái Bình: Bất ngờ với danh tính nạn nhân

Vào rạng sáng 6/1, người dân sinh sống tại xã Hồng Lĩnh (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) phát hiện xe ô tô con bị cháy và bên trong có 1 người tử vong. Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng được cấp báo đến cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Hà, Công an xã Hồng Lĩnh đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ sự việc. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân tử vong trong xe ô tô là trung úy Đ.V.T. (trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), hiện đang công tác tại Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình).

Hình ảnh xe ô tô bị ngọn lửa thiêu rụi và bên trong có thi thể người. Nguồn: SKĐS

Quá trình trích xuất hình ảnh từ camera an ninh gần hiện trường xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến chiếc xe ô tô bị cháy và trung úy T. tử vong là do tai nạn giao thông tự gây. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an huyện Hưng Hà đã bàn giao thi thể nạn nhân và cùng phối hợp với gia đình tổ chức hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 4h rạng sáng 6/1, chính quyền xã Hồng Lĩnh nhận được tin báo của người dân về việc một chiếc ô tô bị cháy rụi, bên trong có một thi thể. Thời điểm phát hiện sự việc, người dân nhìn thấy xe ô tô con bị lật nghiêng ven đường, gần khu đất trống bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn và bên trong có một thi thể bị cháy đen.