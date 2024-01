Kiên Giang: Công an đột nhập trường gà, bắt quả tang 19 đối tượng

Theo đó, vào khoảng 16h chiều qua 7/1, qua công tác nắm tình hình, phát hiện tại bãi đất trống đường số 29, tổ 4, khu dân cư Dương Minh Châu (thuộc khu phố Nguyễn Thái Bình, phường Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá) đang có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền, mức độ ăn thua với số tiền lớn.

Các đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: CTV

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Rạch Giá bố trí lực lượng bắt quả tang tụ điểm đánh bạc nói trên.

Khi nghe truy hô có Công an, các đối tượng đã tháo chạy tán loạn nhưng Công an đã bố trí lực lượng bắt quả tang các đối tượng. Tại hiện trường, Công an đã bắt giữ 19 người đàn ông, tạm giữ số tiền trên 150 triệu đồng và 2 con gà đang mang cựa sắt.

Lê Vũ Trường (giữa) là người đứng ra tổ chức đá gà ăn tiền. Ảnh: CTV

Tại cơ quan Công an bước đầu các đối tượng đều thừa nhận có tham gia đá gà ăn tiền. Đồng thời cho biết tụ điểm đánh bạc nói trên hoạt động khoảng hơn một tháng nay và thường xuyên thay đổi địa điểm, do Lê Vũ Trường (SN 1983, ngụ phường Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá) đứng ra tổ chức. Mỗi độ đá gà ăn thua với nhau đến 20 triệu đồng.

Tang vật hơn 150 triệu đồng và 2 con gà. Ảnh: CTV

Để tránh sự truy bắt của Công an, Trường thuê người canh đường để báo động mỗi khi thấy người khả nghi đến gần, vị trí tụ điểm đánh bạc nằm ẩn khuất trong vườn cây, một phía là đồng cỏ có nhiều lối thoát.

Hiện đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Rạch Giá, đang điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.