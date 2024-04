Giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Ngày 27/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh này đã bắt khẩn cấp Trần Hữu Minh (54 tuổi, trú tại xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) để điều tra, làm rõ về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.

Trần Hữu Minh tại trụ sở công an. (Ảnh: Việt Dũng)

Điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2020 đến nay Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và trong quá trình gặp gỡ tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã tự bịa đặt thông tin không đúng sự thật.

Hữu Minh giới thiệu bản thân đang công tác tại các cơ quan của Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, lực lượng vũ trang với các chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác khác nhau,… với mục đích "đánh bóng", tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức mà y tiếp xúc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và hành vi khác có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra Trần Hữu Minh còn bịa đặt các thông tin sai sự thật về chính quyền tỉnh Lạng Sơn, lực lượng công an nhân dân và một số lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn… gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; uy tín và sự điều hành, đoàn kết nội bộ của chính quyền các cấp thuộc tỉnh Lạng Sơn...

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của Trần Hữu Minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị cá nhân, tổ chức nếu có thông tin, tài liệu phản ánh sai phạm của Trần Hữu Minh liên hệ thiếu tá Ngô Minh Đức, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, SĐT 0977.868.070 hoặc trung tá Nguyễn Hoàng Minh, điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra, SĐT 0983.348.368.