TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tố cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca; tin mới vụ giết cô gái ở HN

Truy tố cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và đồng phạm

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 20/2, nguồn tin của phóng viên cho biết, VKSND tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất bản cáo trạng trong vụ án có liên quan đến ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng bị cáo buộc nhận tiền để hứa hẹn "chạy án".

Đồng thời, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã truy tố bị can Đỗ Hữu Ca và 10 bị can khác về các tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn thuế.

Bị can Đỗ Hữu Ca. (Ảnh: T.T.). Nguồn: Dân Trí

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng bị can Trương Xuân Đước (53 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (45 tuổi), cùng trú ở Hải Phòng, đã điều hành Công ty cổ phần Khánh Dung, chuyên hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.

Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Đước đã sử dụng CCCD của bản thân và CMND, CCCD của các cá nhân là người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Cho đến trước thời điểm bị bắt, cơ quan điều tra xác định, vợ chồng bị can Đước đã thành lập quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, vợ chồng Đước đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng.

Vào khoảng tháng 10/2022, vợ chồng Đước biết tin Trương Văn Nam (là cháu của Đước) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng xác minh về công ty của vợ chồng Đước quản lý, điều hành.

Lo sợ, Đước đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng Đỗ Hữu Ca (đã nghỉ hưu, là người có mối quan hệ thân thiết với Đước) để nhờ chạy tội.

Sau đó, Ngọc Anh đến nhà ông Đỗ Hữu Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng thông báo về việc Trương Văn Nam bị bắt và Công an tỉnh Quảng Ninh đang thu thập hồ sơ liên quan đến Công ty Thái Bình Dương.

Công ty Thái Bình Dương mà Đước và Ngọc Anh quản lý, điều hành cũng có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Ngọc Anh nhờ ông Ca tìm hiểu, tác động "chạy án" cho Đước, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca.

Qua trao đổi, ông Ca được biết doanh số bán ra của Công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỷ đồng.

Mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đước, song ông Đỗ Hữu Ca vẫn bảo vợ chồng Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu bán ra của Công ty Thái Bình Dương (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền "tiêu cực phí" khác để lo chạy tội.

Từ cuối tháng 10/2022 đến khoảng tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà riêng.

Ngoài ra, trong quá trình đưa tiền nhờ Đỗ Hữu Ca chạy tội, Đước bảo con trai là Trương Minh Th. nhiều lần đến gặp ông Ca để hỏi về việc của Đước nhưng đều được ông Ca trả lời đang lo việc cho Đước, cứ bình tĩnh, yên tâm.

Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đước lại cùng vợ đến nhà ông Ca để hỏi kết quả chạy án.

Tại đây, ông Ca nói đã lo xong việc ở Công an TP.Hải Phòng, còn ở Công an tỉnh Quảng Ninh, Ca đã nhờ người đàn ông tên Giang là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc.

Ông Ca còn nói nếu cần sẽ dẫn vợ chồng Đước sang Quảng Ninh gặp người đàn ông tên Giang và dặn vợ chồng người này cứ yên tâm về ăn Tết.

Vì nể nang ông Ca, nên Đước và Ngọc Anh không sang Quảng Ninh gặp ông Giang. Tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong, Đước không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình.

Đến ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng nhưng ông Ca không trả lại tiền, còn mắng và đuổi Ngọc Anh về.

Ngày 7/2/2023, Ngọc Anh bị Cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin mới vụ giết cô gái trẻ ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 22/1 tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân và vụ án Giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 16/2 tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đối tượng Hoàng Minh Hào tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHN

Khoảng 12h30' ngày 19/2, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ đối tượng Hoàng Minh Hào (SN 2004; HKTT thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra, làm rõ hành vi sát hại chị Lê Thị Thùy Linh (SN 2003; HKTT thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ ban đầu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định:

Ngày 22/1, sau khi trộm cắp 1 xe máy Honda Vision, màu đen, ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hào đã đem cầm cố lấy 10.000.000 đồng.

Sau đó, đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở, đến trưa 25/1 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết.

Sáng 16/2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hoàng Minh Hào lên mạng xã hội Facebook tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị Lê Thị Thùy Linh.

Khoảng 17h30' ngày 16/2, Hào hẹn gặp chị Linh tại nhà số 1, hẻm 14, ngách 40 ngõ 79 Cầu Giấy, Hà Nội để xem phòng trọ, do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về.

Đến khoảng 20h30' cùng ngày, đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị Linh tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà.

Tại đây, Hào đã được chị Linh dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng.

Thấy chị Linh đi một mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay bóp cổ nạn nhân.

Sau khi phát hiện chị Linh chết, Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Đối tượng đã lấy 1 xe máy Honda Vision, 2 điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường.

Tiếp đó, Hào sử dụng xe máy của chị Linh làm phương tiện đi lại và đã thuê nhà để ở tại địa chỉ số 36C ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàn, tổ 24, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Đến 12h30' ngày 19/2, Cơ quan CSĐT phát hiện, bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Hà Nội giám định pháp y tử thi; trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố giám định ADN của đối tượng Hào; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào, mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của Hào và các hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tìm thấy cô gái 21 tuổi ở Hà Nội từng được thông báo mất tích

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 20/2, đại diện UBND xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội cho biết, người thân của chị Vũ Thị T (21 tuổi, trú tại địa phương) vừa tìm thấy cô gái này sau gần hai ngày không về.

Hình ảnh chị Vũ Thị T từng được gia đình báo mất tích. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, vào buổi sáng 20/2, Công an TP.Hà Nội phát đi thông báo tìm kiếm một cô gái trẻ được gia đình báo mất tích.

Theo đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Vũ Thị T (21 tuổi, ở xã Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội) về việc cô gái này đi khỏi nhà từ chiều 19/2 chưa thấy về. Khi đi, chị T mặc áo màu vàng, quần bò màu xanh đậm, đi xe đạp mini màu đỏ.

Bắt thêm 3 đối tượng trong vụ Giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng ở Quảng Nam chiếm đoạt 14 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm 3 bị can là Nguyễn Văn Dũng (SN 1979; trú tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Thị Hiền (SN 1972; trú tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Thiên Ân (SN 1994; trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) - là nhân viên của một Phòng Giao dịch ngân hàng tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên về tội "Giả mạo trong công tác", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

3 đối tượng trên bị bắt do mở rộng điều tra vụ án Hà Hải Đăng (SN 1989, trú tại 77 Hoàng Đình Ái, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, là Giám đốc Phòng Giao dịch của một ngân hàng tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế không có, mà đem đi đầu tư đầu tư bất động sản kiếm lời, trả nợ cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ hơn 14 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ Giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng ở Quảng Nam chiếm đoạt 14 tỷ đồng. Ảnh: CAQN

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ 2019 đến 2022, ngoài công việc chính là Giám đốc Phòng Giao dịch của một ngân hàng, Hà Hải Đăng còn kinh doanh thêm bất động sản; nên Đăng đã vay mượn tiền của nhiều bị hại để trả nợ nhưng Đăng đưa ra những thông tin gian dối mục đích vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng tại ngân hàng nhưng thực tế không có, mà đem đi đầu tư đầu tư bất động sản kiếm lời, trả nợ cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Đăng chiếm đoạt của các bị hại là 14 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định. Trong quá trình Hà Hải Đăng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có sự giúp sức của ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hiền trong việc cung cấp thông tin gian dối làm cho bị hại tin tưởng giao tiền cho Đăng chiếm đoạt. Ngoài ra, Đăng đã chỉ đạo Nguyễn Thiên Ân (là nhân viên Phòng Giao dịch) làm giả các hồ sơ thủ tục đáo hạn để giúp Đăng lừa dối các bị hại để chiếm đoạt tiền.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Hải Đăng (SN 1989, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) là Giám đốc Phòng Giao dịch một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: CAQN

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Hải Đăng (SN 1989, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) là Giám đốc Phòng Giao dịch một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chồng bóp cổ vợ tử vong rồi dùng dao tự gây thương tích

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Trương Đình Thành (SN 1979) đề điều tra, xử lý về hành vi "Giết người".

Nơi xảy ra vụ án chồng bóp cổ vợ tử vong rồi dùng dao tự gây thương tích. Ảnh: Công an Bắc Giang

Khoảng hơn 1h ngày 19/2, bà H. (trú thôn Voi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng) phát hiện con dâu chết trong phòng ngủ và Trương Đình Thành (con trai bà H.) có nhiều thương tích trên người.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Yên Dũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Cảnh sát sau đó đã vận động đầu thú với Trương Đình Thành. Tại cơ quan công an, Thành khai thời gian gần đây xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nên khoảng 1h ngày 19/2, Thành đã dùng tay bóp cổ vợ dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Thành dùng dao tự gây thương tích cho bản thân.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.