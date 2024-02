TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm giết cô gái "mất tích bí ẩn" ở Hà Nội; "ma men" tấn công CSGT

Nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi "mất tích bí ẩn" ở Hà Nội đã bị bắt giữ

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 19/2, liên quan đến vụ cô gái 21 tuổi ở quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, mất tích từ mùng 7 Tết rồi được phát hiện đã tử vong, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết bước đầu xác định đây là vụ án mạng.

Theo một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ nghi phạm. Danh tính và lời khai của đối tượng chưa được công bố.

Tối cùng ngày, các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình chị L.T.T.L. (21 tuổi, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) về việc không thể liên lạc được với cô gái này.

Chị L. rời nhà từ chiều 16/2. Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy vision màu đỏ.

Đến chiều 19/2, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Người đàn ông có nồng độ cồn vượt trần, tấn công cảnh sát giao thông

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Song (trú tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Chống người thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Công an thị xã Kỳ Anh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Văn Song. Ảnh: PV

Trước đó, ngày 17/2, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về tập trung kiểm soát, xử lý chuyên đề về nồng độ cồn, tổ công tác Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường Nguyễn Công Trứ thuộc phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh.

Đến gần 18h cùng ngày, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện xe ô tô mang BKS: 38A-453.97 do Trần Văn Song điều khiển. Tuy nhiên, người này đã không chấp hành hiệu lệnh, nhấn ga đi thẳng, bỏ chạy.

Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện phục vụ điều tra. Ảnh: PV

Trong quá trình bỏ chạy, ô tô của Song điều khiển va chạm với với xe mô tô tuần tra làm xe này ngã ra đường. Khi yêu cầu đo nồng cồn, Trần Văn Song không chấp hành, nói xúc phạm, đe doạ đến tổ công tác và dùng tay bóp vào mặt và đẩy 1 đồng chí trong tổ công tác ra phía sau và bỏ đi khỏi hiện trường.

Công an thị xã Kỳ Anh đã tạm giữ phương tiện và vận động Trần Văn Song đến tại trụ sở Công an phường Kỳ Phương để làm việc, qua kiểm tra đối tượng có nồng độ cồn là 0.675 mg/L khí thở.

Nguyên nhân vụ tài xế ô tô đấm túi bụi người chở hàng ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ người chở hàng ở Hà Nội bị tài xế ô tô lao đến đánh túi bụi trên đường, chiều 19/2, Công an quận Hà Đông đã triệu tập tài xế này đến cơ quan công an để làm việc.

Theo đó, khoảng 12h ngày 17/2, tài xế L.V.Q. (SN 1992, trú xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển ô tô Expander màu đen biển kiểm soát 30G-470.xx chở vợ từ huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, để về nhà tại huyện Thanh Trì.

Khi lái xe, anh Q. đến gần cây xăng Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông và bật tín hiệu xin đường, đánh lái để rẽ vào cây xăng, thì gặp xe mô tô Honda Wave BKS 30Z5-90xx do anh Đặng Vũ H. điều khiển chở hàng phía sau.

Cảnh sát triệu tập với tài xế L.V.Q. Ảnh: CACC

Do đường đông, lái xe Q. không rẽ vào cây xăng mà tiếp tục đi thẳng. Nghĩ là anh H. đã va vào xe mình nên tài xế này hạ kính lái chửi anh H.

Sau đó, hai bên xảy ra to tiếng. Tài xế xe ô tô đã xuống xe lao vào đấm đá anh H., làm chiếc xe mô tô của anh H bị đổ ra đường. Khi được vợ can ngăn, lái xe Q. lên xe bỏ đi.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ, để có hình thức xử lý đối với lái xe Q.

Công an xác minh vụ nhiều đối tượng xông vào nhà hành hung một người đàn ông

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 19/2, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip hơn 4 phút ghi lại cảnh nhiều đối tượng xông vào một nhà người đàn ông đang ăn cơm trong nhà. Những đối tượng này khoảng 5 người xông vào nhà đấm đá túi bụi. Cầm cây lau nhà, dĩa đựng thức ăn đập vào lưng người đàn ông đang ăn cơm.

Hình ảnh ông Đ.T.B. bị những đối tượng lạ mặt xông vào nhà hành hung. Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu của phóng viên, người đàn ông bị hành hung tên Đ.T.B. và người ngồi cùng ăn cơm với ông B. con gái ông B. ngụ tại địa chỉ 451b/58A đường Phạm Thế Hiển, phường 3 quận 8, TP.HCM.

Qua trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Bùi Thị Ngọc Hạnh (vợ ông B.), xác nhận đúng chồng bà và con gái trong clip. Chồng bà bị những đối tượng lạ mặt hành hung trong chiều mùng 1 Tết Nguyên đán.

"Nguyên nhân bị hành hung do chồng tôi nợ nần cờ bạc hơn 100 triệu từ nhiều năm về trước. Tuy nhiên tôi không đồng tình với hành động của những đối tượng lạ mặt kể trên…", bà Hạnh bức xúc kể.

Theo bà Hạnh, ngay sau khi chồng bà là ông B. bị những đối tượng lạ mặt hành hung bà đã trình báo với Công an phường 3, quận 8. Bà Hạnh cũng cho biết thêm, việc nợ nần thì chồng bà sai tự chịu trách nhiệm chi trả. Nhưng bà Hạnh không đồng ý với hành động những đối tượng lạ mặt xông vào nhà người khác, đánh người, gây mất an ninh trật tự, khiến bà và hai con gái hoảng sợ.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Công an phường 3, quận 8 đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận 8 để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Thủ trưởng Công an quận 8 xác nhận với phóng viên Dân Việt có sự việc trên, đã thụ lý vụ việc, sẽ thông tin khi có kết quả đầy đủ.

Phát hiện người đàn ông gãy đùi, suy kiệt dưới suối sau 5 ngày mất tích

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/2, UBND phường Lộc Sơn (TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sau 5 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng và gia đình đã tìm thấy ông Nguyễn Văn Kiệm. Ông Kiệm được tìm thấy tại suối Hoài Thanh (đoạn chảy qua tổ dân phố 5, phường Lộc Sơn, chỉ cách nhà ông Kiệm khoảng 500m).

Cơ quan chức năng phường Lộc Sơn cùng người dân đã phát hiện người đàn ông gãy đùi, suy kiệt dưới suối sau 5 ngày mất tích.

Trước đó, gia đình ông Nguyễn Văn Kiệm trình báo, ông Kiệm đi khỏi nhà vào chiều 15/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024). Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 8 giờ sáng 19/2, ông Kiệm đã được phát hiện khi đang nằm dưới suối Hoài Thanh, trong tình trạng suy kiệt do nằm dưới nước quá lâu.

Ngay sau đó, ông Kiệm được cơ quan chức năng địa phương đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Tại bệnh viện, ông Kiệm được xác định gãy xương đùi và hạ thân nhiệt, hôn mê do nằm dưới nước quá lâu. Hiện sức khỏe của ông Kiệm đang dần phục hồi.

Ông Kiệm được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng, sau khi người dân phát hiện và báo cơ quan chức năng.

Một người dân sống cạnh suối Hoài Thanh cho hay, vào các đêm 17 và 18/2, liên tục nghe tiếng chó sủa tại khu vực phát hiện thấy ông Kiệm. Tuy nhiên, do không biết tin ông Kiệm mất tích nên người dân này đã không kiểm tra khu vực này.