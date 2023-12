Vợ nghi đâm chồng tử vong tại chỗ

Chiều 17/12, một lãnh đạo UBND thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn thị trấn vừa xảy và vụ án mạng, người chồng tử vong tại chỗ.

Hiện các cơ quan tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân nghi án vợ đâm chồng dẫn đến tử vong.

Cũng theo vị lãnh đạo này, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 17/12.

Trong lúc mâu thuẫn, người vợ đã dùng hung khí (chưa xác định được loại hung khí cụ thể) đâm người chồng.

Hậu quả, người chồng tử vong bên vũng máu tại nhà riêng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ việc và nghi phạm.

Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hàng trăm tỷ đồng

Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án đánh bạc liên tỉnh với quy mô lớn, do 2 đối tượng cầm đầu, bắt 14 đối tượng, xác định số tiền đánh bạc là hơn 200 tỷ đồng.

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ. Nguồn: CAND

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành khác. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, thường xuyên sử dụng số điện thoại không chính chủ, điện thoại kết nối mạng Internet đăng nhập ứng dụng Zalo, Telegram… để nhận và chuyển tin nhắn lô, đề. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã trực tiếp báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Tang vật trong vụ án. Nguồn: CAND

Quá trình đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án xác định, cầm đầu đường dây đánh bạc là 2 đối tượng Đinh Thị Thao (SN 1974) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1973), cùng trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giúp việc trực tiếp cho Thao và Thảo còn có 3 đối tượng gồm: Vũ Công Đồng (SN 1977), Lê Thị Hiền (SN 1986), cùng trú tại TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và Lê Thu Hương (SN 1995), trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, đường dây trên còn có nhiều “đại lý cấp dưới” ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tại Nghệ An, đứng đầu đường dây là Nguyễn Thị Thu (SN 1962), trú tại huyện Nghi Lộc. Ngoài Thu, cơ quan công an cũng xác định thêm 7 đối tượng khác trong đường dây cùng trú tại tỉnh Nghệ An gồm: Uông Thị Nga (SN 1963); Nguyễn Song Đông (SN 1964), cùng trú tại thành phố Vinh; Bùi Thị Hòa (SN 1957), Nguyễn Văn Hòa (SN 1967); Đặng Thị Bính (SN 1979); Lê Hải Hà (SN 1978), cùng trú tại huyện Nghi Lộc và Trần Văn Mai (SN 1971), trú tại huyện Hưng Nguyên.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, từ ngày 12/12/2023 đến ngày 15/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương của tỉnh Nghệ An; Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triển khai đồng loạt 14 tổ công tác bắt, khám xét nơi ở của 14 đối tượng trú tại thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An và Ninh Bình.

Tang vật thu giữ gồm 22 điện thoại di động các loại, 1 iPad, 1 quyển sổ và nhiều tang vật có liên quan khác.

Bước đầu xác định, tính từ thời điểm đấu tranh chuyên án đến lúc bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề là hơn 200 tỷ đồng. Chỉ riêng ngày 9/12/2023, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần 1,5 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã tạm giữ hình sự những đối tượng nói trên để điều tra làm rõ và tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng chuyên án.

2 người nước ngoài mua bánh mì, nhanh tay đánh tráo tiền như "ảo thuật"

Chiều 17/12, anh Lê Hữu Lợi (19 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cho biết, hai đối tượng là người nước ngoài giả vờ mua bánh mì rồi tìm cách chiếm đoạt gần hết số tiền mặt mệnh giá lớn, sau đó chạy xe máy ra quốc lộ 1 về hướng TP.HCM. Do không rành tiếng nước ngoài nên anh không biết họ là người nước nào.

Đối tượng người nước ngoài ghé mua hai ổ bánh mì đã tìm cách lừa lấy gần hết số tiền của anh Lê Hữu Lợi (19 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Clip: Thiên Long

Theo tường trình, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/12, có hai vị khách nước ngoài đi chung xe máy biển số TP.HCM, ghé xe bánh mì của anh Lợi ở ngã ba Long Kim, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Một thanh niên tầm 36 tuổi đi đến quầy ra dấu mua 2 ổ bánh mì thịt. Sau khi làm xong, anh Lợi báo giá 30.000 đồng.

Đối tượng người nước ngoài đang tìm cách lừa lấy số tiền của anh Lê Hữu Lợi. Ảnh: Thiên Long

Vị khách nước ngoài bước sát vào bên trong cạnh gốc cây móc tờ giấy bạc 500.000 đồng rồi đưa cho anh Lợi. Lúc anh trả lại tiền thừa có 4 tờ loại giấy 100.000 đồng cùng số tiền lẻ, nhưng đối tượng đề nghị đưa tiền có mệnh giá 50.000 đồng trở xuống.

Anh Lợi cầm xấp tiền trên tay kiểm đếm, trong khi đối tượng liên tục nói không rõ nội dung gì, còn tay thì chỉ hết tờ giấy bạc này đến tờ khác. Đối tượng đi chung đậu xe máy ven lề tìm cách nói chuyện bằng cách ra dấu với người bán chung anh Lợi.

Hơn 5 phút sau, hai đối tượng người nước ngoài lên xe máy chạy ra quốc lộ 1 hướng về TP.HCM mất hút. Khi một chị phụ nữ mua ổ bánh mì đưa 100.000 đồng, anh Lợi trả lại tiền thừa thì phát hiện số tiền có mệnh giá lớn đã "biến mất".

Kiểm tra tiền bán và tiền đem theo, anh Lợi bị các đối tượng này đánh tráo lấy khoảng 6 triệu đồng. "Lúc đối tượng liên tục nói chuyện tiếng nước ngoài, hai bàn tay chỉ cầm xấp tiền của tôi nhưng không rõ lấy bằng cách nào, giống như ảo thuật", anh Lợi nói.

Kiểm tra camera tại điểm bán, nhiều người nhìn thấy khách nước ngoài lựa tờ giấy bạc 200.000 đồng đến 500.000 đồng, sau đó nhét vào túi áo nhanh như chớp.

Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức cho biết đã nắm được thông tin và hiện đang trích xuất camera để xác minh, làm rõ hai đối tượng trên.

Án mạng trong đêm, 2 người thương vong

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 15/12, anh L.T.V. (42 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) cùng 1 người đàn ông khác đi xe mô tô đến gặp Trần Đăng Khoa (38 tuổi, ngụ xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây) tại địa điểm thuộc khu phố 3, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Nguồn: PLO

Tại đây, anh V. và người đàn ông đi cùng bị nhóm của Khoa đuổi đánh. Hậu quả, anh V. bị chém tử vong, người đàn ông đi cùng bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Gò Công Tây đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi, trên người anh V. có một vết thương ở vùng đầu.

Sau khi xảy ra án mạng, Khoa đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Bắt hotgirl thường “chơi đêm, ngủ ngày” để trốn truy nã

Tối 17/12, Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ thành công, an toàn đối với bị can Tống Khánh Linh (SN 1998, ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), bị truy nã về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cơ quan chức năng dẫn giải đối tượng truy nã Tống Khánh Linh. Nguồn: ANTĐ

Qua công tác xác minh và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 15/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Tây Hồ đã xác định đối tượng Tống Khánh Linh đang lẩn trốn tại địa bàn quận Bình Thạch, TP.HCM. Tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ lên đường tới địa bàn đối tượng truy nã đang lẩn trốn.

Sau khi tiếp cận các điểm nghi vấn đối tượng Tống Khánh Linh di chuyển, tổ công tác đã đón lõng bắt giữ thành công.

Tống Khánh Linh là tội pham ma túy, có mối quan hệ phức tạp và thủ đoạn tinh vi. Để lẩn trốn sự truy tìm của cơ quan công an, đối tượng Tống Khánh Linh khai nhận thuê căn hộ cao cấp và đã dùng thủ đoạn thay đổi hình thức, phong cách ăn mặc và hóa trang bằng mỹ phẩm khác với nhận dạng ban đầu.

Cùng với đó là thói quen “chơi đêm, ngủ ngày” của đối tượng, nên hiếm khi Linh khi xuất hiện ngoài đường ban ngày, đã gây khó khăn cho cơ quan chức năng truy tìm và sự phát hiện, tố giác của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh, kinh nghiệm sắc bén, tổ công tác Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng xác định chính xác và tiến hành bắt giữ Tống Khánh Linh.

Ngay trong sáng 15/12, Tổ công tác Công an quận Tây Hồ đã di lý đối tượng về trụ sở Công an quận để điều tra, xử lý.