Công an bắt giữ 2 đối tượng, thu 16 bánh heroin ở Lai Châu

Như Dân Việt đã thông tin: Lực lượng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) vừa phá thành công chuyên án 1223A, bắt giữ 2 đối tượng, thu 16 bánh heroin.

Theo đó, vào hồi 11h30 ngày 16/12, tại km1+800 tỉnh lộ 143, thuộc địa phận bản Phiêng Phát (Trung Đồng, Tân Uyên, Lai Châu), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) đã chủ trì trực tiếp phá thành công chuyên án 1223A, bắt quả tang đối tượng Cứ A Anh (SN 1995, trú tại xã Noong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 16 bánh chất bột màu trắng (5,46kg), theo lời khai của đối tượng là heroin.



Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xét hỏi đối tượng Cứ A Anh. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Khẩn trương mở rộng điều tra, ngay sau đó, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Giàng A Chua (SN 1991, trú tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). A Chua là đồng bọn của Anh, đang làm nhiệm vụ đi cảnh giới, dò đường. Hiện các đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Buổi chiều cùng ngày, đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã tới biểu dương, thưởng nóng cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia đấu tranh, phá thành công chuyên án.

Đối tượng Giàng A Chua bị bắt giữ, tại Công an tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Tại lễ biểu dương, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Chiến công của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là nét son, khẳng định lực lượng Công an Lai Châu nghiêm túc, mưu trí, trách nhiệm, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, đó là: Quyết tâm "tuyên chiến" với các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đối tượng Cứ A Anh bị bắt giữ cùng tang vật 16 bánh heroin. (Ảnh: Công an Lai Châu)



Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu mong muốn, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy cũng như toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an Lai Châu, tiếp tục hăng hái triển khai kế hoạch cao điểm, thi đua sôi nổi lập nhiều chiến công vang dội hơn nữa trong trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bắt giam kẻ hành hung mẹ nuôi 86 tuổi vì không được cho tiền

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/12, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Văn Trực (SN 1973, trú thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Điền khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Văn Trực về hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: V.K.S.

Trước đó, sau khi đi ăn nhậu về nhà, Phan Văn Trực gây gổ, to tiếng với mẹ nuôi của Trực là bà Lê Thị H (SN 1937). Nguyên nhân Trực gây gổ mẹ nuôi là do bà H không cho Trực tiền.

Sau khi gây gổ, Trực dùng tay xô ngã bà H, đồng thời dùng ca nước chè tạt vào mặt bà H rồi bỏ đi khỏi nhà.

Hành vi của Trực khiến bà H bị trọng thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Theo kết quả giám định, bà H bị chấn thương ở đùi phải với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 32%.

Tạm giữ tài xế lái ô tô tông thẳng 2 cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại Hà Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/12, Công an thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) tiến hành tạm giữ hình sự đối với lái xe Phạm Đình Huân (SN 2003, trú ở thôn Bái Đô, xã Tri Thuỷ, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội) về hành vi điều khiển xe ô tô đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 20h05 ngày 15/12, Tổ công tác thuộc Đội cảnh sát giao thông - trật tự - Công an thị xã Duy Tiên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển phương tiện giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.

Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trên đường Dương Văn Nội - Khu đô thị Đồng Văn, thuộc địa phận tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên.

Khi làm nhiệm vụ. lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ô tô 5 chỗ màu đen đang di chuyển về phía chốt kiểm tra.

Cơ quan công an lấy lời khai lái xe ô tô Phạm Đình Huân.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe tại vị trí kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tiếp tục tăng tốc vượt qua vị trí kiểm soát, sau đó đánh lái đâm trực diện vào đồng chí Nguyễn Duy Chinh và đồng chí Nguyễn Văn Hải rồi bỏ chạy.

Sự việc khiến 2 đồng chí bị thương.



Ngay sau đó, lãnh đạo Công an thị xã Duy Tiên đã chỉ đạo các lực lượng đưa đồng chí Nguyễn Duy Chinh và đồng chí Nguyễn Văn Hải đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nội - Đồng Văn điều trị và tổ chức truy tìm người điều khiển và phương tiện vi phạm.

Bằng các biện pháp công tác, sau hơn 5 giờ, cơ quan công an đã điều tra làm rõ Phạm Đình Huân (SN 2003, trú ở thôn Bái Đô, xã Tri Thuỷ, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội) là người điều khiển xe ô tô nhãn hiệu HONDA HR-V RS biển kiểm soát 30K - 460.84 gây ra vụ việc.

Chiếc xe vi phạm tại cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huân đã khai nhận về hành vi vi phạm của bản thân.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt quả tang hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage Đát Kỷ

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 16/12, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, qua kiểm tra vừa phát hiện 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage Đát Kỷ (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an thị xã Điện Bàn). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, tối 15/12, cảnh sát kiểm tra đột xuất cơ sở massage trên, bắt quả tang tại 2 phòng VIP có 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Qua xác minh, 2 gái bán dâm gồm C.T.N. (17 tuổi) và C.T.S. (25 tuổi, cùng trú tỉnh Điện Biên).

Tổ công tác Công an thị xã Điện Bàn bắt quả tang một đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage Đát Kỷ. Nguồn: CAND

Tại thời điểm bắt quả tang, cơ sở massage có 2 nhân viên quản lý là Phan Văn Thịnh (19 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) và Đinh Hoàng Anh (38 tuổi, trú tỉnh Hậu Giang).

Trong đó, Phan Văn Thịnh là nhân viên thu tiền vé (150.000 đồng/lượt) và tiền mua dâm 400.000-500.000 đồng/lượt.

Đinh Hoàng Anh là nhân viên hướng dẫn khách lên phòng và bố trí nhân viên phục vụ cho khách, ghi chép sổ sách việc nhân viên phục vụ khách. Thịnh và Hoàng Anh quản lý cơ sở massage khi chủ không có mặt.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phan Văn Thịnh và Đinh Hoàng Anh về tội chứa mại dâm.

Cơ quan công an tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan.

Chàng trai tử vong thương tâm trước ngày đón dâu, rạp cưới thay bằng rạp tang

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 16/12, lãnh đạo xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn xã này mới xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong. Đau lòng hơn, người gặp nạn đêm 15/12 là một chàng trai trẻ, ngày 16/12 nạn nhân sẽ làm lễ cưới.

Rạp cưới nhà chú rể đã được thu dọn để thay bằng rạp đám tang. Nguồn: Dân Trí

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 15/12, anh M.V.L. (32 tuổi), trú ở xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, điều khiển xe máy lưu thông trên đường xã thì bị mất lái tông vào tường nhà dân ở góc đường. Hậu quả khiến anh L. tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Tân cho biết, trong hai ngày 15 và 16/12, cũng là ngày gia đình tổ chức đám cưới cho anh L., nhà cô dâu và chú rể chỉ cách nhau khoảng 500m. Sự việc xảy ra bất ngờ, gia đình hai bên đang rất đau lòng, bối rối. Rạp cưới đã được thu dọn để thay bằng rạp đám tang.