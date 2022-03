TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cảnh báo "nóng" về "hiện tượng tôn giáo mới"; mộ mới an táng bị đào bới, đập phá

Cơ quan an ninh cảnh báo "nóng" về "hiện tượng tôn giáo mới"

Như Dân Việt đã thông tin: Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát đi cảnh báo về "hiện tượng tôn giáo mới".

Cụ thể, theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian gần đây, một số "hiện tượng tôn giáo mới" trong quá trình tuyên truyền và phát triển đạo đã liên hệ đến mặt trái, tiêu cực trong đời sống xã hội, đặc biệt là vấn đề tham nhũng, tiêu cực, lãnh đạo điều hành của chính quyền để gián tiếp phê bình thể chế chính trị của nước ta.

Hoạt động của các "hiện tượng tôn giáo mới" làm phương hại đến chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Nhận thức của những người theo "hiện tượng tôn giáo mới" đôi khi thái quá và sai lệch về Đảng và Nhà nước. Do đó, họ dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, xúi giục, dẫn đến hành vi chống đối, gây mất an ninh, trật tự…

Thậm chí, một số "hiện tượng tôn giáo mới" bị biến thành công cụ của các thế lực thù địch, nhận sự chỉ đạo, hỗ trợ về vật chất, tinh thần của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, có không ít "hiện tượng tôn giáo mới" tuyên truyền tín đồ theo "đạo" sẽ được sung sướng, không làm mà có ăn, khiến họ lười lao động, sản xuất kinh doanh.

Ví dụ, người theo Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ phải đóng 10% thu nhập cho người đứng đầu. Người theo Long Hoa Di Lặc yêu cầu tín đồ tu tại gia, không cần làm, chỉ cần cầu khấn là có ăn; khi ốm không cần uống thuốc, chỉ uống rượu pha nước lã đặt trên bàn thờ là khỏi, kể cả gia súc và cây cối.

Cơ quan an ninh tỉnh Vĩnh Phúc cảnh báo với người dân về những "hiện tượng tôn giáo mới", đề nghị người dân không tham gia, nhận diện đúng bản chất. Ảnh minh họa

Hoạt động của các "hiện tượng tôn giáo mới" thường mang tính lén lút tại các địa điểm do họ tự thuê, hoặc được tổ chức luân phiên tại nhà riêng của những người tham gia. Khi sinh hoạt tập trung thường khóa cổng, khóa cửa, khi bị phát hiện thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc hành lễ.

Nhìn vào hoạt động của các "hiện tượng tôn giáo mới" thời gian qua cho thấy, các đối tượng cầm đầu đã đưa ra nhiều lý lẽ ma mị về ngày tận thế, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân, xúi giục người dân đập phá bàn thờ tổ tiên của gia đình, cổ vũ cho việc từ bỏ công việc, học tập để đi truyền đạo, trục lợi... trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và gây mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Sự ra đời của các "hiện tượng tôn giáo mới" thường có xu hướng phá vỡ khỏi sự ràng buộc trong một số luật lệ, những điều cấm kỵ của tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống nên ở góc độ nhất định nó sẽ có những tác động tiêu cực đến tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống.

Các "hiện tượng tôn giáo mới" đều ít nhiều bài xích các tôn giáo truyền thống, đả kích vào các vị giáo chủ của tôn giáo chính thống.

Điều này đã gây búc xúc trong chức sắc, nhà tu hành của các tôn giáo chính thống, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tiềm ẩn nguy cơ có sự xung đột về tôn giáo bởi những mâu thuẫn phát sinh trong việc lôi kéo, tranh giành tín đồ; sự cởi mở của các "hiện tượng tôn giáo mới" và sự chặt chẽ trong giáo lý, lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống.

Hoạt động của các "hiện tượng tôn giáo mới" gây khó khăn trong xã hội về phân biệt mê tín dị đoan với tín ngưỡng, tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.

Vì vậy, cơ quan an ninh đề nghị mọi người dân cảnh giác, nhận diện đúng, không tham gia và tích cực đấu tranh, tố giác, lên án các hoạt động trái quy định pháp luật của "hiện tượng tôn giáo mới"; báo cáo cơ quan chức năng khi cần thiết để kịp thời giải quyết, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Ngôi mộ của người đàn ông mới được an táng ở ngoại thành Hà Nội bị đào bới, đập phá

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/3, thông tin từ lãnh đạo Đảng ủy xã Mê Linh (huyện Mê Linh), Công an huyện Mê Linh đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một ngôi mộ vừa được an táng bị đào bới.

Theo vị lãnh đạo này, phần mộ đó của ông N.N.T (85 tuổi, thôn Hạ Lôi).

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc kẻ xấu đào bới, đập phá tại một phần mộ vừa được an táng ở huyện Mê Linh. Ảnh: Hoàng Đạt

Ông T qua đời vào ngày 23/2, ngày 24/2 gia đình đưa người quá cố này đi hỏa táng và tro cốt của ông được an táng sau đó.

Khoảng 3 - 4 hôm sau khi hoàn tất các thủ tục tâm linh cho người quá cố, gia đình ông T phát hiện ngôi mộ bị đào bới, đập phá.

Sự việc ngay lập tức được trình báo tới nhà chức trách. Công an huyện Mê Linh đang khẩn trương làm rõ vụ việc này.

Dùng ảnh "nóng" tống tiền bạn gái

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/3, thông tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) được biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trương Văn Sáu (SN 1980, trú tại xã Phúc Trạch) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Đối tượng Trương Văn Sáu (ảnh: CAQB). Nguồn: GiadinhNet



Lãnh đạo VKSND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng dùng ảnh nóng để tống tiền bạn gái này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo, Trương Văn Sáu đã chủ động làm quen với chị T (trú tại huyện Bố Trạch). Giữa hai người phát sinh quan hệ tình cảm và đã có quan hệ tình dục, đồng thời trao đổi một số hình ảnh nhạy cảm với nhau.

Ngày 5/3, Trương Văn Sáu sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin, gọi điện cho chị T và đe dọa phải đưa cho Sáu số tiền 9 triệu đồng nếu không sẽ gửi những hình ảnh nhạy cảm của chị T cho người thân của chị. Sáu hẹn chị T đến nhà một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hạ Trạch để đưa tiền. Khi Sáu đang nhận tiền từ chị T thì bị tổ công tác Công an huyện bắt giữ.

Rút súng bắn chỉ thiên để hù dọa khi bị nhắc nhở không được đá gà

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/3, thông tin từ Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) cho biết, đang lập hồ sơ xác minh làm rõ, sau đó có hình thức xử lý đối với Mai Chí Tiến (33 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tân Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) về hành vi sử dụng súng công cụ hỗ trợ trái phép. Nguyên nhân do Tiến đã đem súng ra bắn chỉ thiên rồi đem vào nhà cất giấu.

Khẩu súng được đối tượng Mai Chí Tiến đem ra bắn hù dọa người cùng xóm bị công an lập biên bản thu giữ. Ảnh: CACC

Theo đó, theo lời khai của Tiến, đầu tháng 3/2022, ông N.V.V (48 tuổi, ngụ gần nhà Tiến) gặp mặt nhắc nhở Tiến không được chơi đá gà trên phần đất của ông. Mặc dù Tiến đã nhiều lần giải thích không hề tham gia với nhóm đó, tuy nhiên ông hàng xóm vẫn liên tục kêu Tiến đừng sang đất ông ta chơi đá gà nữa.

Hai bên đôi co qua lại dẫn tới mâu thuẫn, thách thức đánh nhau. Bực tức, Tiến vào nhà lấy khẩu súng bắn đạn cao su bắn 1 phát sát phía sau nhà ông này rồi đem đi cất giấu.

Khi công an mời làm việc, Tiến khai mua súng công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội từ 2 năm trước với giá 17 triệu đồng.

Khởi tố “game thủ” đâm chết người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, trú xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước lúc gây án, đối tượng Nguyễn Văn Phong có mâu thuẫn, gây thương tích cho một người bạn của anh Trương Trọng Tuấn (SN 2002, trú tại thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), Phong đã đồng ý bồi thường cho nạn nhân 1 triệu đồng để chi phí thuốc men. Tuy nhiên, Phong vẫn chưa thực hiện lời hứa trên.

Phong dùng dao đuổi theo Tuấn. (Ảnh cắt từ clip)

Khoảng 9h30 ngày 4/3, biết Phong đang chơi game tại quán Internet ở xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), Tuấn cùng 1 người khác đã tìm đến yêu cầu Phong trả số tiền 1 triệu đồng cho bạn mình.

Tại quán Internet, 2 bên đã lớn tiếng sau đó lao vào đánh nhau. Bị Tuấn đấm, đập mũ bảo hiểm vào đầu, Phong ngồi trên ghế đứng dậy cầm dao thủ sẵn đáp trả.

Bị 2 người đánh, Phong bỏ chạy ra ngoài sân. Trong lúc vật lộn, Phong dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào người Tuấn rồi bỏ chạy.

Tuấn đã tử vong trên đường khi người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Cổ Đạm, Nghi Xuân.

Sau khi thực hiện hành vi, Phong đã ra cơ quan công an đầu thú và giao nộp hung khí gây án.