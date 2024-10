TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt thiếu niên cướp, hiếp dâm phụ nữ 60 tuổi; tìm thấy thi thể 2 người đàn ông mất tích

Bắt nghi phạm thiếu niên cướp, hiếp dâm người phụ nữ 60 tuổi

Ngày 27/10, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ N.H.M (SN 2010, ngụ xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng) là đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản, hiếp dâm xảy ra ngày 26/10 tại vườn cao su thuộc tổ 1, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng.

Đối tượng N.H.M tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài và trả nợ nên N.H.M nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Khoảng 18h ngày 26/10, N.H.M điều khiển xe máy đến đoạn đường đất thuộc địa phận tổ 1, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng thì phát hiện bà H. (SN 1964; ngụ xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng) đang điều khiển xe máy đi một mình nên M. chọn làm “con mồi".

M. tăng tốc đuổi theo bà H. rồi chặn đầu xe, khống chế cướp của và H. 1 điện thoại di động và 100 ngàn đồng. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà H. đi vào lô cao su và M. đã thực hiện hành vi hiếp dâm bà H. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Bàu Bàng đã triển khai truy xét và bắt giữ N.H.M ngay sau đó. Làm việc với cơ quan công an, N.H.M thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tìm thấy thi thể 2 người đàn ông ở Huế mất tích trong bão Trà Mi

Chiều 27/10, theo tin từ UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), vào trưa cùng ngày, lực lượng tìm kiếm của địa phương đã tìm thấy thi thể người đàn ông đi đánh cá bị mất tích. Nạn nhân là ông L.P.T (SN 1980, trú thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh).

Khu vực lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người đàn ông ở xã Lộc Vĩnh bị mất tích do đi đánh cá giữa thời điểm mưa bão. Ảnh: X.L.V.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 27/10, ông T mang lưới ra khu đầm ở gần nhà để đánh cá. Thời điểm này trên địa bàn xã ven biển Lộc Vĩnh có mưa to và gió lớn do bão số 6 (bão Trà Mi).

Sau một thời gian ông T đi đánh cá, người nhà đi gọi ông T về ăn cơm thì không tìm thấy ông này.

Nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm của xã Lộc Vĩnh tiến hành tìm kiếm ông T. Khoảng 1 giờ sau, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ông T ở tại khu đầm nơi ông này thả lưới đánh cá.

Cùng ngày, tại địa bàn xã Hương Phong (TP.Huế) cũng xảy ra vụ một người bị nước cuốn mất tích. Nạn nhân là người đàn ông 52 tuổi (trú phường Đông Ba, TP.Huế).

Trước đó, người đàn ông này chạy xe máy lưu thông trên quốc lộ 49 đoạn qua địa phận xã Hương Phong thì bị nước cuốn mất tích. Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng chính quyền xã Hương Phong đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nhờ giữ hộ bé trai vài tháng tuổi để đi vệ sinh, người mẹ bỏ trốn khỏi bến xe

Chiều 27/10, Chủ tịch UBND phường 2 (TP.Tân An, tỉnh Long An) Vũ Hồng Lịch cho biết đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xác minh thân nhân một bé trai sơ sinh do một người phụ nữ đưa đến phường trình báo bị bỏ rơi.

Khoảng 9h ngày 25/10, chị Lý Thị Kim Tuyền (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An) ngồi tại quán nước trước cổng 1, Bến xe Long An ở phường 2 chờ gia đình đến rước. Lúc này, có 1 người phụ nữ khoảng 25 tuổi trên tay bế một bé trai vài tháng tuổi đi đến và nhờ chị bế giùm để đi vệ sinh.

Ngoài việc gửi bé trai, chị này còn để lại 1 bịch nylon chứa tã, sữa, quần áo, bình giữ nhiệt, đồ dùng của trẻ dưới chân ghế ngồi.

Chị Tuyền đồng ý bế hộ và người phụ nữ đi vào phía trong bến xe. Chị Tuyền ngồi chờ hơn 30 phút nhưng không thấy người phụ nữ quay lại. Chị bế theo bé trai đi tìm xung quanh đó cũng không thấy người phụ nữ. Sau đó, chị đã bế bé trai trong tình trạng khỏe mạnh đến Công an phường 2, cách bến xe không xa để trình báo về sự việc.

Theo sự đồng ý của chị Tuyền, ngay trong ngày 25/10, UBND phường 2 tạm thời giao bé trai cho chị Tuyền chăm sóc trong thời gian 7 ngày để xác minh thân nhân. Chị Tuyền cũng đã làm cam kết chăm sóc bé trai chu đáo, việc nhận chăm sóc không có mục đích vụ lợi, không đăng phát trên mạng xã hội nhằm kêu gọi từ thiện trái quy định.

Mặt khác, chị Tuyền cũng cam kết sẽ giao trả lại bé trai cho thân nhân khi tìm được; hoặc giao trả bé trai cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu mà không đòi hỏi quyền lợi nào khác.

Tạm giữ "ma men" lăng mạ, tấn công cảnh sát

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) đã lập hồ sơ xử lý Trần Thành Lợi (SN 1992) ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Lợi bị khống chế, đưa về Công an phường làm việc. Nguồn: CAND

Vào rạng sáng cùng ngày, Tổ tuần tra phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Công an TP.Biên Hoà thực hiện tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Võ Thị Sáu thì phát hiện Trần Thành Lợi điều khiển xe máy biển số 66M1-212.13, chở theo Nguyễn Thanh Tuấn, chạy với tốc độ nhanh.

Phát hiện có dấu hiệu bất thường nên Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Quá trình làm việc, Lợi và Tuấn thừa nhận đã uống rượu bia, Tổ công tác tiến hành đo nồng độ cồn và tạm giữ xe máy theo quy định.

Lúc này 2 đối tượng có hành vi chửi bới, xúc phạm tổ công tác. Lợi dụng khi đồng chí Nguyễn Văn Duy, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đang lập biên bản, Trần Thành Lợi đã dùng tay đánh vào mặt đồng chí Duy. Hậu quả, đồng chí Duy bị thương.

Lợi đã bị Tổ công tác khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường Quyết Thắng để xử lý theo pháp luật.

Cháy khoảng 20ha rừng ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Khoảng 12 giờ ngày 26/10, tại cánh rừng sản xuất thuộc tổ 1, khu Quỳnh Trung xuất hiện cháy, sau đó lan sang rừng khu Đại Đán thuộc phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nhận được tin báo của cấp ủy, chính quyền địa phương về cháy rừng, các lực lượng tham gia chữa cháy, gồm: Hạt Kiểm lâm thành phố, Ban Chỉ huy quân sự TP.Hạ Long, Tiểu đoàn 472 (Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147), Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an phường Đại Yên, cán bộ phường, an ninh cơ sở, dân quân và người dân địa phương đã nhanh sử dụng máy thổi và các dụng cụ cầm tay phát quang tạo đường băng cản lửa, từng bước khoanh vùng, cô lập đám cháy.

Ban Chỉ huy quân sự TP.Hạ Long huy động các cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng trong đêm tối để bảo đảm an toàn cho nhân dân ven rừng. Nguồn: QĐND





Ngọn lửa bùng cháy lớn trong đêm. Nguồn: QĐND

20 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 472 tạo đường băng cản lửa để khống chế đám cháy. Nguồn: QĐND

Lực lượng dân quân phường Đại Yên tham gia chữa cháy rừng. Nguồn: QĐND

Đến 21 giờ cùng ngày, vẫn còn hai điểm cháy tại khu vực trên. Các lực lượng tiếp tục tập trung chữa cháy và huy động xe cứu hỏa tham gia chữa cháy để đảm bảo an toàn cho các hộ dân có nhà ở ven đồi rừng.

Đến khoảng gần 11 giờ ngày 27/10, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 20ha rừng sản xuất bị gãy đổ do bão số 3; không có thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.