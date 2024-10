Cựu cán bộ công an gây nhiều vụ lừa đảo, bị công an nhiều tỉnh, thành khởi tố

TAND TP.Hà Nội vừa tuyên phạt Vũ Quý Lãm (SN 1986), cựu cán bộ Công an phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) án tổng hợp 25 năm tù về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Lãm bị cáo buộc gây nhiều vụ lừa đảo, bị Công an quận Long Biên, huyện Gia Lâm và Công an TP.Hà Nội cùng khởi tố vụ án năm 2020 sau đó nhập vụ án, để cấp thành phố giải quyết. Lãm bị khởi tố bị can đầu năm 2021 nhưng sau đó đình chỉ.

Trong những năm tiếp theo, anh ta tiếp tục gây thêm 3 vụ lừa đảo, bị Công an Khánh Hòa khởi tố tháng 7/2021; bị Công an Đà Nẵng khởi tố 2 vụ án trong các năm 2021 và 2022. Lãm bị bắt vào tháng 5/2022, tạm giam tại Khánh Hòa nên Công an TP.Hà Nội phục hồi điều tra các vụ lừa đảo liên quan.

Vũ Quý Lãm từng công tác tại Bộ Công an trước khi điều chuyển về Công an phường Lê Đại Hành. Ảnh: X.A.

Trong vụ án tại Hà Nội, Vũ Quý Lãm và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt của 10 người và Ngân hàng VPBank tổng số hơn 20 tỷ đồng. Anh ta khai phạm tội do cần tiền ăn tiêu và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, thông qua các trang web mua, bán bất động sản: chotot.com, batdongsan.com…, Lãm tìm hiểu thông tin về chủ sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cần bán. Sau đó, Lãm liên lạc với người bán, giới thiệu mình tên Hoàng, là người đi mua đất…, yêu cầu chủ sở hữu chụp ảnh sổ đỏ, gửi cho mình. Nhận ảnh, Lãm cùng đồng bọn đã làm giả sổ đỏ, rồi lợi dụng sơ hở, đánh tráo lấy sổ đỏ thật…

Ngoài ra, Lãm còn sử dụng thủ đoạn tự nhận bản thân có khả năng vay tiền ngân hàng với lãi suất thấp bằng hình thức thế chấp sổ đỏ, yêu cầu người vay tiền đưa sổ đỏ cho mình. Sau đó, Lãm phân công các đối tượng trong nhóm làm giả giấy tờ tùy thân của chủ đất, ký hợp đồng chuyển nhượng, cầm cố hoặc ủy quyền cho người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Cơ quan chức năng xác định Lãm cùng đồng bọn đã chiếm đoạt 10 sổ đỏ của nhiều người, trong đó có bà Nguyễn Thị Luân (SN 1966, ở Hà Nội). Theo cáo trạng, bà Luân là chủ sở hữu thửa đất có diện tích hơn 200m2 tại quận Long Biên, Hà Nội. Tháng 10/2019, vợ chồng bà Luân có nhu cầu bán thửa đất trên nên nhờ cháu họ rao bán trên mạng Internet giúp mình. Đọc được thông tin trên, Lãm giả là người mua đất, liên hệ với bà Luân.

Khi được bà Luân cung cấp ảnh chụp sổ đỏ qua Zalo, Lãm cùng một số đối tượng (hiện chưa xác minh được lai lịch) đã làm giả sổ đỏ mang tên bà Luân. Đồng thời, Lãm hứa hẹn sẽ mua thửa đất của bà Luân với giá 12 tỷ đồng, mục đích đánh tráo, chiếm đoạt sổ đỏ của bà Luân.

Ngày 28/10/2019, Lãm cùng đồng bọn mang theo sổ đỏ giả đến nhà bà Luân đặt cọc mua đất. Lợi dụng lúc bà Luân sơ hở, Lãm đánh tráo, lấy sổ đỏ thật, trả cho chủ nhà sổ đỏ giả.

Tương tự thủ đoạn trên, Lãm cũng chiếm đoạt sổ đỏ mảnh đất đứng tên ông Lê Đức Lương (SN 1959, ở Long Biên, Hà Nội). Theo cáo trạng, tháng 7/2019, ông Lương bảo con trai rao bán thửa đất đứng tên mình tại huyện Gia Lâm, Hà Nội trên mạng Internet. Biết được thông tin về thửa đất, Lãm cùng một số đối tượng đã làm giả sổ đỏ đứng tên ông Lương.

Sau đó, Lãm và một phụ nữ (chưa xác minh được lai lịch) giả là người muốn mua thửa đất của ông Lương, hẹn gặp con trai chủ đất tại một quán trà ở quận Long Biên. Gặp nhau, Lãm đề nghị con ông Lương cho mình xem sổ đỏ. Lợi dụng lúc con ông Lương sơ hở, hai đối tượng đánh tráo sổ đỏ thật, thay thế bằng sổ đỏ giả…

Theo tài liệu điều tra, sau khi chiếm đoạt được sổ đỏ thật của các chủ đất, Lãm cùng đồng bọn đã làm giả giấy tờ: Chứng minh nhân dân (CMND), sổ hộ khẩu (SHK) của chủ đất, thuê người giả danh chủ đất, ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Cụ thể, sau khi chiếm đoạt được sổ đỏ của bà Luân, Lãm phân công Nguyễn Thị Hậu tìm, thuê người đóng giả chồng bà Luân. Nhận lệnh, Hậu đã tìm người, sau đó trực tiếp chụp ảnh chân dung và lấy dấu vân tay của người được thuê, cung cấp cho Lãm làm giả CMND, SHK… của gia đình bà Luân.

Thông qua người quen, Hậu liên hệ, đặt vấn đề và được anh Nguyễn Công Thức (SN 1980, ở Hà Nội) nhận cầm cố thửa đất trên với giá 2 tỷ đồng trong 2 năm theo chỉ đạo của Lãm.

Ngày 29/10/2019, hai người được thuê đóng giả vợ chồng bà Luân "nhập vai", ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở với anh Thức. Đáng nói, sau phi vụ trên, Hậu và người giả danh đều chưa được Lãm cho tiền như hứa hẹn.

Đối với sổ đỏ của ông Lương, sau khi chiếm đoạt được, nhóm của Lãm rao bán thửa đất trên lên mạng xã hội. Đồng thời, Lãm phân công đồng bọn tìm, thuê người giả danh ông Lương để ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho người có nhu cầu.