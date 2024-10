TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác; tin mới vụ thảm án ở quán karaoke

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác

Công an TP.Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đang khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh trên địa bàn.



Theo một số nguồn tin, chiều 26/10, một người dân ở phường Thới Hòa, TP.Bến Cát khi đi bỏ rác thì phát hiện trong thùng rác có một bé trai sơ sinh.

Thi thể bé trai sơ sinh được phát hiện trong thùng rác. Nguồn: NLĐO

Qua kiểm tra, bé trai sơ sinh đã tử vong. Người dân nhanh chóng trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Thời điểm được phát hiện, bé trai không mặc áo quần, dây rốn còn mới, trên miệng bị bầm...

Nhận được tin báo, công an địa phương lập tức đến hiện trường xử lý vụ việc. Cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh để truy tìm người liên quan.



Thông tin mới vụ thảm án 3 người thương vong ở quán karaoke tại Quảng Trị

Ngày 26/10, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke Idol ở khối 2, thị trấn Khe Sanh, huyện rẻo cao Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị.

Điều tra bước đầu xác định, vào khoảng 12h30 ngày 21/10, bà Hồ Thị Hoài Th. (SN 1979, trú xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) cùng ông Ngô Quang S. (SN 1970, ở khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) và một số người bạn tham gia ăn uống tại một nhà hàng tại thị trấn Khe Sanh.

Khu vực xảy ra án mạng ở quán karaoke Idol thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CA. Nguồn: TPO

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, sau khi ăn uống xong, ông Ngô Quang S. và bà Hồ Thị Hoài T. đến hát tại quán karaoke Idol ở khối 2, thị trấn Khe Sanh; còn những người khác ra về.

Cùng thời điểm này, ông Hoàng Văn P. (SN 1975, trú khối 3A, thị trấn Khe Sanh), sau khi ăn uống tại nhà một người dân ở khối 3A thì đi tìm bà Hồ Thị Hoài T. Sau khi tìm nhiều nơi, đến khoảng 15h cùng ngày, ông P. tìm đến quán karaoke Idol thì phát hiện bà T. và ông S. đang hát tại quán nên ông P. bỏ ra ngoài, tìm đến một quán nhậu gần đó mượn một con dao và quay lại quán karaoke này để gây án.

Vụ việc xảy ra khiến bà T. và ông S. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông P. tự tử ngay tại hiện trường, song được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Nguyên do xảy ra vụ án bước đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân.

Vợ tố cáo bị chồng là Chủ tịch xã và người thân hành hung thâm tím mặt

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Long An đang vào cuộc làm rõ nội dung đơn tố cáo của bà Đặng Trần Kim Thoa tố cáo chồng mình ông Nguyễn Quốc Th. (là Chủ tịch UBND một xã ở huyện Châu Thành) có hành vi cùng người thân đánh hội đồng khiến bà sưng tím mặt mày, sống nhiều tháng trong sợ hãi.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt ngày 26/10, bà Đặng Trần Kim Thoa (ngụ ấp 6, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) cho biết, bà đã gửi đơn tố cáo đến Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An (LHPN), Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An về việc ông Nguyễn Quốc Th. đã có hành vi cùng người thân gia đình đánh hội đồng khiến bà sưng tím mặt mày.

Bà Đặng Trần Kim Thoa (ngụ ấp 6, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) tố cáo bị chồng và người thân của gia đình chồng đánh sưng tím mặt mày. Ảnh: K.T

Ảnh: K.T

Theo đơn tố cáo của bà Thoa, lúc 20h ngày 25/03/2024, bà Thoa đến nhà cha chồng để đón con trai đi tái khám bệnh theo đúng thời gian ấn định của bác sĩ. Theo bà Thoa, lúc đến đó, bà bị nhiều người đánh hội đồng sưng tím mặt mày. Cụ thể, ông Th. đánh nhiều nhất.

"Tôi mới sinh em bé, là phụ nữ, không có sức phản kháng, em bé chưa tròn 10 tháng tuổi, con tôi còn trong giai đoạn bú sữa mẹ. Lý do cả nhà ông Th. đánh tôi vì ngăn cản không cho tôi đón con trai lớn tôi đi khám bệnh", bà Thoa nói và thông tin thêm ông Th. đã có hành vi bạo lực bà Thoa nhiều lần trong nhiều năm qua.

Cũng theo bà Thoa, vào ngày 29/8 vừa qua ông Phạm Văn Năm – Chủ nhiệm Ban Kiểm tra huyện Châu Thành có mời bà đến để làm việc nhưng với mục đích đề nghị bà Thoa rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, bà Thoa không đồng ý với lời đề nghị của ông Năm.

Qua sự việc trên, bà Thoa bày tỏ trong thời gian nhiều tháng qua bà rất sợ hãi, bà mong muốn chính quyền các cấp ở tỉnh Long An vào cuộc xác minh nhanh chóng và kết luận sự việc.

Liên quan đến sự việc này, Hội LHPN tỉnh Long An cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của bà Thoa kèm theo bằng chứng hình ảnh. Theo Hội LHPN tỉnh, sau khi nghiên cứu nội dung đơn kèm theo bằng chứng bà Thoa bị bạo lực, Hội đã chuyển đơn đến Đảng ủy, Ủy ban, Công an xã xem xét giải quyết.

Đồng thời, Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An cũng thông tin rằng, qua nghiên cứu nội dung đơn, tài liệu bằng chứng kèm theo, nội dung tố cáo của bà Thoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Kiểm tra huyện Châu Thành và Thường trực Huyện ủy Châu Thành để có chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung đơn và xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Th. thừa nhận có xảy ra sự việc, ông nói: "Ủy ban Kiểm tra huyện Châu Thành đang làm việc".

Phá đường dây sử dụng thiếu niên đi bán lẻ ma túy

Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) vừa khám phá đường dây ma túy, có sử dụng 3 thiếu niên để đi bán lẻ heroin cho người nghiện.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quyền tại cơ quan công an. Nguồn: TPO

Trước đó, tại khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Tuy Phong phối hợp với Công an thị trấn Phan Rí Cửa phát hiện, triệt xóa thành công điểm phức tạp về mua bán trái phép chất ma túy.

Công an bắt quả tang Nguyễn Thành Trí (15 tuổi, trú Thanh Giang 1, thị trấn Phan Rí Cửa), Nguyễn Hoài Ân (16 tuổi, trú TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), thu giữ 6 tép heroin.

Công an huyện Tuy Phong thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lộc. Nguồn: TPO

Tiếp tục xác minh, đấu tranh mở rộng, Công an huyện Tuy Phong đã làm rõ 2 đối tượng đứng sau tổ chức đường dây bán lẻ ma túy này là Nguyễn Thị Lộc (49 tuổi, trú khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa), Võ Thị Hồng Tuyết (64 tuổi, trú khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa).

Lộc và Tuyết giao ma túy cho Trí, Ân và Nguyễn Ngọc Quyền (16 tuổi, trú khu phố Minh Tân 2, thị trấn Phan Rí Cửa) mang đi bán cho con nghiện.

Đến nay, Công an huyện đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 5 đối tượng nêu trên về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bắt giam nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án ở Đắk Lắk

Ngày 26/10, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Văn Hạ - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông & NNPTNT tỉnh Đắk Lắk về tội "Nhận hối lộ".

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông & NNPTNT tỉnh Đắk Lắk - nơi ông Phạm Văn Hạ từng làm Giám đốc.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã gửi thông tin đến Đảng bộ phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nơi ông Hạ sinh hoạt Đảng để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Phạm Văn Hạ, việc khám xét diễn ra với sự chứng kiến của các cơ quan chức năng liên quan.

Ông Phạm Văn Hạ (SN 1963), quê tỉnh Phú Thọ, thường trú tại phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông & NNPTNT tỉnh Đắk Lắk, ông Hạ là Trưởng phòng Kinh tế (Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk).

Ông Hạ giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông & NNPTNT tỉnh Đắk Lắk từ năm 2017, đến tháng 8/2022 ông Hạ được điều động và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, tháng 11/2023 ông Hạ nghỉ hưu.