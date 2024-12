TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giết em gái vợ rồi treo cổ tự tử; bắt giữ 2 nghi phạm cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Giết em gái vợ rồi treo cổ tự tử

Liên quan đến vụ cô gái tên D.T.N.H (sinh năm 2005, quê Trà Vinh) nghi bị đối tượng tên N.H.A (sinh năm 1991, trú ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) giết hại trong nhà trọ tại địa chỉ 78/3/10, phường 11, đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, TP.HCM, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, chiều 14/12 đối tượng A. đã tự tử bằng cách treo cổ ở một nhà nghỉ tại tỉnh Vĩnh Long.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo sự việc, Cảnh sát quận Gò Vấp phối hợp với nhiều đơn vị liên quan của Công an TP.HCM tập trung truy xét đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng đã tự tử trong một nhà nghỉ ở tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Chinh Hoàng

A. là anh rể của nạn nhân.

Đối tượng N.H.A. (sinh năm 1991, trú ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, hiện đã chết), nghi phạm giết hại cô gái là em vợ mình trong nhà trọ tại địa chỉ 78/3/10, phường 11, đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo nguồn tin, hôm qua, A. đi xe ôm đến con hẻm nơi chị H. ở trọ rồi rời đi bằng chiếc xe Honda Lead màu xám bạc của nạn nhân.

Cảnh sát TP.HCM sau khi tiếp nhận tin báo, các trinh sát chia theo nhiều nhánh rà theo các manh mối phát hiện trước đó A. gửi xe máy của mình ở khu vực Làng Hoa Gò Vấp. Sau đó, A. đi xe ôm đến nhà trọ gặp chị H.

Nguồn tin cũng nói rằng, thay vì điều khiển chiếc xe Honda Lead màu xám bạc, mang biển số 84K1-535... của nạn nhân đi thẳng xuống Vĩnh Long thì A. lại gửi chiếc xe vào một trung tâm thương mại cách hiện trường vài cây số. Nghi phạm sau đó bắt xe đò đi xuống tỉnh Vĩnh Long và thuê một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long rồi treo cổ tự tử tại đây.

"Nạn nhân được phát hiện tử vong ở nhà vệ sinh, trên người có nhiều vết thương. Thi thể chị H. sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ khám nghiệm, điều tra", nguồn tin nói và cho hay, Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với Công an TP.HCM xử lý vụ việc theo quy định.

Bắt giữ 2 nghi phạm cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Ngày 14/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã bắt giữ 2 nghi phạm thực hiện hành vi cướp tài sản tại một tiệm vàng ở phường 10, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), gồm: Nguyễn Quốc Thành Nhân (18 tuổi, ngụ phường 2, TP.Mỹ Tho) và Đặng Phạm Quốc Khánh (18 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho).

Tiệm vàng Kim Quang sau khi xảy ra vụ cướp tài sản. Nguồn: VOV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 13/12, trong lúc nhân viên của tiệm vàng Kim Quang (khu phố 1, phường 10, TP.Mỹ Tho) đang ngồi bên trong tiệm vàng thì bất ngờ có một đối tượng nam mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm màu đen, đeo khẩu trang từ ngoài Quốc lộ 1 đi vào.

Đối tượng này nhanh chóng dùng búa đập vào tủ kính lấy đi khoảng 8 sợi dây chuyền vàng 18k trọng lượng khoảng gần 3 lượng vàng. Sau đó, đối tượng bỏ chạy ra ngoài đường và leo lên xe mô tô do 1 đối tượng khác điều khiển chờ sẵn để tẩu thoát. Trong lúc tẩu thoát, đối tượng làm rớt lại trên vỉa hè 2 sợi dây chuyền vàng 18k trọng lượng hơn 6 chỉ vàng.

Tên cướp đột nhập phá tủ kính lấy nhiều dây chuyền vàng. Nguồn: VOV

Nhận được tin báo, công an tỉnh Tiền Giang đã khẩn trương huy động các lực lượng nghiệp vụ tiến khám nghiệm hiện trường, điều tra, tổ chức truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tiền Giang đã xác định nghi phạm của vụ cướp này là Nguyễn Quốc Thành Nhân và Đặng Phạm Quốc Khánh. Đến tối 13/12, cơ quan công an đã bắt được 2 đối tượng này. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng công an thu giữ 5 sợi dây kim loại, màu vàng.

2 đối tượng đã bán 1 sợi dây chuyền được số tiền hơn 13 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Lực lượng công an còn thu giữ 1 xe mô tô, loại Wave là phương tiện sử dụng đi cướp tài sản; 1 xe mô tô loại Dream là phương tiện sử dụng đi bán vàng cướp được; 2 sợi dây chuyền màu vàng rớt lại tại hiện trường; 1 cây búa tại hiện trường xảy ra vụ việc…

Qua làm việc bước đầu, cả 2 đối tượng đều khai nhận đã thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng Kim Quang, do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tiệm vàng.

Hiện Công an TP.Mỹ Tho đang tạm giữ hình sự Nhân và Khánh để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ đề xuất UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc điều tra, truy bắt 2 đối tượng cướp tiệm vàng này.

Công an truy tìm nữ sinh 14 tuổi mất liên lạc với gia đình

Ngày 14/12, Công an xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) gửi các cơ quan chức năng thông báo truy tìm bé gái 15 tuổi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày.

Thông báo truy tìm nữ sinh. Nguồn: BVPL

Trước đó, ngày 13/12, Công an xã Đồi 61 nhận được trình báo của ông Cường (ngụ trên địa bàn) về việc con gái ông là N.T.A.T (15 tuổi, đang học tại trường THCS trên địa bàn huyện) bỏ nhà đi, mất liên lạc nhiều ngày.

Theo gia đình, cháu T. cao khoảng 1,6m, nặng khoảng 45kg, dáng người ốm, tóc đen. Khi đi, bé có đem theo một ba lô màu xanh đen, mặc áo khoác xanh đen, quần đùi đen. Gia đình và người thân đang rất lo lắng, mong muốn tìm thấy con.

Người dân có thông tin về bé T. vui lòng liên hệ cơ quan chức năng gần nhất hoặc Công an xã Đồi 61 qua số điện thoại 02513.538.187 để cung cấp thông tin.

Hàng loạt cán bộ ở nhiều bệnh viện ở Thanh Hóa bị khởi tố

Ngày 14/12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 người, là nhân viên một công ty bảo hiểm và cán bộ tại các bệnh viện để điều tra tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Ngân cầm đầu đường dây trục lợi bảo hiểm. Ảnh: Công an Thanh Hóa. Nguồn: NLĐO

Theo Công an huyện Như Xuân, trong số 16 bị can, có 13 bị can bị khởi tố trong nhóm tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"; 2 bị can bị khởi tố trong nhóm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" và 1 bị can bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Như Xuân đã phát hiện có dấu hiệu bất thường về việc các khách hàng của Công ty TNHH Manulife Việt Nam (công ty bảo hiểm nhân thọ) cư trú ở xa, tại những địa bàn có kinh tế phát triển hơn nhưng lại đến Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân để khám và điều trị.

Tần xuất các bệnh án gãy chân, gãy tay trong một năm có tính liên tục, thậm chí có các khách hàng ở những huyện miền núi nhưng lại đến các huyện khác để điều trị các bệnh thông thường.

Nhận thấy các đối tượng tư vấn bảo hiểm có dâu hiệu câu kết, móc nối với cán bộ trong các bệnh viện để lập khống bệnh án nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ nên Công an huyện Như Xuân đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để lập án đấu tranh.

Hồ sơ bệnh án các đối tượng câu kết lập khống để trục lợi bảo hiểm. Nguồn: NLĐO

Sau một thời gian vào cuộc, Công an huyện Như Xuân đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, Công an huyện Như Xuân đã phá án, đồng loạt khởi tố 16 người có liên quan, trong đó có 7 người là cán bộ các bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa TP.Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa thị xã Nghi Sơn; Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa, Bệnh viện Đa khoa Như Xuân và Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân.

Công an xác định, người cầm đầu đường dây trục lợi bảo hiểm này là Nguyễn Thị Ngân (SN 1987; ngụ thị trấn Thường Xuân) và Nguyễn Thị Loan (SN 1990; ngụ thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương).

Đây là 2 đại lý chính của Công ty TNHH Manulife Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa.

Chỉ tính từ năm 2021 đến năm 2023, hai người này đã câu kết với nhiều đại lý bên dưới và cán bộ của các bệnh viện trên lập khống hồ sơ bệnh án chữa bệnh của các khách hàng để trục lợi tiền bảo hiểm, gây thiệt hại cho Công ty TNHH Manulife Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa gần 1 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra, mở rộng.

Lý do bất ngờ của 1 phụ nữ báo tin giả bị trộm 2,5 lượng vàng

Ngày 14/12, Công an Phú Điền (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đã lập hồ sơ xử lý trường hợp một phụ nữ báo tin giả.

Công an làm việc với người phụ nữ báo tin giả. Ảnh: CA. Nguồn: PLO

Trước đó, Công an xã Phú Điền tiếp nhận thông tin trình báo của bà NHT (ngụ xã Phú Điền) về việc gia đình bị mất số nữ trang khoảng 2,5 lượng vàng để trong tủ quần áo.

Nhận được tin báo, Công an xã phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện tổ chức các biện pháp xác minh làm rõ.

Ngay trong đêm lực lượng chức năng đã làm việc với nhiều người để ghi nhận thông tin và phát hiện nhiều mâu thuẫn.

Sau khi đấu tranh làm rõ, bà T đã khai 2,5 lượng vàng trên đã gửi về cho gia đình mình, sợ bị chồng ngăn cản, la mắng nên bà T dựng chuyện bị mất trộm.

Công an xã Phú Điền đã củng cố hồ sơ xử lý người có hành vi báo tin giả theo quy định.