2 vợ chồng bị phạt tiền nặng vì chửi, đánh nhau

UBND TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai vợ chồng trên địa bàn vì xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhau.

Theo đó, ngày 11/12, UBND thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5059 đối với ông N.T.S (SN 1972, trú phường Nam Lý, TP.Đồng Hới) về 2 hành vi.

Cụ thể, ông N.T. S có hành vi đánh đập, gây thương tích và hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với vợ là bà T.T.M.H (SN 1972, trú phường Nam Lý, TP.Đồng Hới).

Mỗi hành vi ông N.T.S bị xử phạt số tiền 7.500.000 đồng, tổng cộng 15.000.000 đồng.

Cùng ngày (11/12), UBND thành phố Đồng Hới ra quyết định số 5060 xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.M.H về hành xi xúc phạm danh dự, nhân phẩm chồng là ông N.T.S với số tiền xử phạt 7.500.000 đồng.

Việc xử phạt được áp dụng theo nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Thông tin mới vụ kiện đòi 2 tỷ đồng trúng số

Ngày 13/12, bà Nguyễn Thị Ng (SN 1971; trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã cùng luật sư của mình đến TAND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) để cung cấp tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho tòa án xem xét, đối chiếu với bản photocopy nhằm củng cố hồ sơ vụ kiện.

Sau khi làm việc, đối chiếu, TAND thị xã Hương Thủy đã trả lại tờ vé số cho bà Ng. cất giữ.

Tờ vé số của bà Ng. trúng giải đặc biệt nhưng bị từ chối trả thưởng do rách ở góc phải phía dưới. Nguồn: NLĐO

Bà Ng. là nguyên đơn trong vụ kiện Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Thừa Thiên - Huế, yêu cầu trả thưởng tiền XSKT. Ngày 11/12, TAND thị xã Hương Thủy đã tiếp nhận đơn kèm tờ vé số photocopy và văn bản trả lời (số 648/XSTTH-TT) Của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua đường bưu điện.

Liên quan vụ kiện này, bà Ng. đã có đơn ủy quyền cho Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự (trụ sở ở TP.Huế) thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Ngày 10/12, công ty này đã có văn bản gửi TAND thị xã Hương Thủy để đăng ký 2 luật sư của mình tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Ng.

Ngày 13/12, luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự, cho biết đã có văn bản gửi Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị cung cấp kết quả giám định tờ vé số 386552 (F) mà bà Ng. mua và trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng nhưng bị từ chối trả thưởng.

"Nếu công an từ chối cung cấp, chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị TAND thị xã Hương Thủy tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ hộ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự" - luật sư Nguyễn Văn Kỷ cho biết.

Trước đó, ngày 14/10, bà Ng. mua 2 tờ vé số do Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hành. Vào kỳ quay thưởng cùng ngày, tờ vé số mang số dự thưởng 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng nhưng bị công ty này từ chối trả thường do rách ở phần dưới; tờ còn lại được chấp thuận trả thưởng.

Bà Ng. là người chịu hoàn toàn chi phí 12 triệu đồng để Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện giám định tờ vé số 386552 (F).

Sát hại bạn nhậu, 2 đối tượng bị tạm giữ hình sự

Ngày 13/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang), Công an huyện Tri Tôn (An Giang) tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi "Giết người".

Hai đối tượng Trác Huỳnh An Thành (bên trái) và Trác Huỳnh An Trung. Ảnh: Công an tỉnh Kiên Giang. Nguồn: SKĐS

Hai đối tượng gồm: Trác Huỳnh An Trung (SN 1980) và Trác Huỳnh An Thành (SN 2007). Cả hai cùng ngụ khóm 3, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 12/12, tại một nhà trọ thuộc tổ 11, khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, anh N.V.Q (SN 1995, ngụ ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tổ chức uống rượu. Bữa rượu gồm có 4 người.

Trong lúc nhậu, ông N.V.P (SN 1975, ngụ ấp Lung Dừa, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Trác Huỳnh An Trung phát sinh mâu thuẫn đánh nhau. Sau khi được mọi người can ngăn, Trung điều khiển xe máy bỏ đi.

Sau 30 phút, Trung điều khiển xe máy chở theo một thanh niên lạ mặt đến phòng trọ của anh Q để tìm ông P. Trung đã dùng dao tấn công ông P, khiến ông P tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hai đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau 4 giờ truy bắt, đến 20h cùng ngày, Công an huyện Kiên Lương, Công an huyện Tri Tôn đã phát hiện bắt giữ Trác Huỳnh An Trung và Trác Huỳnh An Thành để điều tra về hành vi "Giết người".

Vụ việc được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố Chánh Tòa hình sự và thẩm phán Tòa kinh tế TAND tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/12, thông tin từ TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ của TAND tỉnh Đắk Lắk.

Trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao thông báo khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Tấn Đức (Chánh Tòa hình sự - TAND tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội Nhận hối lộ; khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Văn Tú (thẩm phán Tòa kinh tế - TAND tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội Đưa hối lộ.

Cũng theo nguồn tin, sau khi nhận được thông báo của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành các thủ tục tạm đình chỉ công tác đối với ông Đức và ông Tú.

Ngoài ra, TAND tỉnh Đắk Lắk gửi văn bản đến Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, đề nghị đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đức và ông Tú.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng thông báo đến Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk về việc bắt tạm giam luật sư Nguyễn Đình Bảo.

Tuy nhiên, theo luật sư Tạ Quang Tòng, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, hiện chưa rõ luật sư Bảo bị bắt tạm giam về hành vi gì.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao yêu cầu Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk đình chỉ sinh hoạt Đảng với người này.

Cùng ngày, ông Trần Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị cũng vừa nhận thông báo của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao về việc chuyển từ tạm giữ hình sự sang tạm giam đối với ông Tô Thành Trung - chấp hành viên thuộc Chi cục THADS TP.Buôn Ma Thuột. Đồng thời, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao yêu cầu tạm đình chỉ chức vụ với ông Trung.

Theo ông Tuấn Anh, trong thông báo, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao chưa nói ông Tô Thành Trung bị điều tra về tội danh gì.

Bắt khẩn cấp tài xế, phụ xe buýt và người giao hàng sau ẩu đả ở TP.HCM

Ngày 13/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 3 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Võ Thanh Bằng (sinh năm 1963, quê Bạc Liêu), Phạm Duy Niên (sinh năm 2004, ngụ xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Lê Minh Hiền (sinh năm 1987, ngụ Trà Vinh) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Cảnh tài xế và phụ xe buýt hỗn chiến với nhân viên giao hàng của Shopee.

Trước đó, ngày 11/12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh đánh nhau giữa tài xế, tiếp viên xe buýt tuyến 14 (Bến xe Miền Đông – Bến xe Miền Tây) và một nhân viên giao hàng của Shopee tại khu vực trước số 60 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Lê Minh Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhận thông tin, Công an phường Võ Thị Sáu đã mời 3 người trên đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Lê Minh Hiền khai khoảng 13h30 ngày 10/12, Hiền điều khiển xe máy mang biển số 84F1-314.27 trên đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu.

Khi di chuyển trên đường, Hiền bị xe buýt tuyến 14 lấn đường, ép xe vào lề. Do bức xúc, Hiền tăng tốc đuổi theo, vượt lên trước xe buýt khoảng 10 mét, rồi dừng lại chắn ngang trước đầu xe.

Hiền xuống xe, tiến đến tài xế xe buýt, lớn tiếng mắng chửi và dùng tay đập vào cửa xe. Lúc này, tài xế Võ Thanh Bằng bước xuống, mang theo một cây sắt dài màu đen.

Hiền lập tức dùng hai tay giữ khuỷu tay của Bằng và đẩy Bằng vào một chiếc ô tô đậu gần đó. Tiếp viên xe buýt Phạm Duy Niên từ phía sau bất ngờ dùng chân đạp vào lưng Hiền khiến Hiền ngã xuống đường.

Mặc dù có sự can ngăn của người dân, cả ba vẫn tiếp tục ẩu đả.

Phạm Duy Niên tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trong lúc xô xát, Bằng dùng cây sắt đánh Hiền, trong khi Niên tiếp tục tấn công. Hiền chạy lên vỉa hè, định nhặt cục gạch để phản kháng nhưng bị Niên lao vào vật ngã. Cuối cùng, Hiền rời khỏi hiện trường khi người dân tiếp tục can ngăn.

Cảnh sát ghi nhận Hiền có vết thương xây xát ở đầu gối trái và phía sau đầu, nhưng cả ba đều từ chối giám định thương tích và không yêu cầu xử lý hình sự.

Võ Thanh Bằng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua quá trình điều tra, công an đã thu giữ cây sắt dài 65cm tại ghế lái xe buýt, được tài xế Bằng thừa nhận đã sử dụng trong vụ xô xát.

Phía UBND phường Võ Thị Sáu nhận định vụ việc xảy ra tại khu vực công cộng, gần các địa điểm như Công ty Du lịch Hòa Bình, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, nơi tập trung nhiều người dân và khách du lịch, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để làm gương, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 người này.