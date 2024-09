Điều tra vụ tai nạn xe tải do người vợ cầm lái cán chồng tử vong

Ngày 27/9, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp Công an thị xã Chơn Thành điều tra vụ xe tải do người vợ cầm lái cán chồng tử vong ở Bình Phước.

Công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra về cái chết thương tâm của nạn nhân. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh Nguyễn Văn Lập (44 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Lê Thị Hạnh (40 tuổi) tại nhà ở khu phố 1, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Do bực tức nên chị Hạnh đến khu vực đậu xe rồi lái xe tải của gia đình bỏ đi.



Thấy vậy, anh Lập đuổi theo rồi bám vào cửa xe. Xe tải chạy được 1 đoạn thì anh Lập bị tuột tay ngã xuống đường và bị xe tải cán tử vong.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Chơn Thành phối hợp Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng. Công an sau đó mời Lê Thị Hạnh lên trụ sở lấy lời khai để phục vụ điều tra.

Phát hiện thi thể phụ nữ không còn nguyên vẹn chôn trong vườn điều: Truy tìm người con trai

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 27/9, thông tin từ Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai), đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai xác minh, điều tra vụ phát hiện thi thể phụ nữ không còn nguyên vẹn chôn trong vườn điều (tại thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh).

Cơ quan công an đang truy tìm Nguyễn Văn Tiến. Nguồn: NLĐO

Trưa 27/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo truy tìm Nguyễn Văn Tiến (SN 2006, trú thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai).

Vào tối 26/9, người dân phát hiện một thi thể tại rẫy điều của bà L.T.V (60 tuổi) tại xã Ia Le, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai.

Cơ quan công an xác định thi thể nạn nhân là bà V. Khi được phát hiện, thi thể bị chôn vùi dưới đất, một phần thi thể lộ trên mặt đất, không còn nguyên vẹn.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tiến, con trai bà V là người bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, hiện không rõ Nguyễn Văn Tiến đang làm gì, ở đâu. Do đó, cơ quan công an ra quyết định truy tìm để phục vụ điều tra.

Cơ quan công an thông báo truy tìm đối với Nguyễn Văn Tiến. Nguồn: NLĐO

Hiện trường vụ phát hiện thi thể phụ nữ không còn nguyên vẹn chôn trong vườn điều. Nguồn: NLĐO

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các cơ quan phối hợp, thực hiện công tác truy tìm. Khi thấy đối tượng Nguyễn Văn Tiến thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai theo địa chỉ số 276A đường Trần Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai; hoặc thiếu tá Trần Văn Vinh, điều tra viên thụ lý vụ án theo số điện thoại 0867.171.679.

Theo ông Đặng Ngọc Hải, Trưởng thôn 6, xã Ia Le, Chư Pưh, bà V sống chung với người con trai là Nguyễn Văn Tiến. Khoảng hơn một tuần trước, bà V đột nhiên mất tích. Cùng thời gian này, người con trai cũng rời khỏi địa phương.

Thông tin mới về CEO Nguyễn Phương Hằng

Một đoạn clip xuất hiện CEO Nguyễn Phương Hằng khoảng 30 giây trong đoạn video được đăng trên kênh TikTok chính thức của bà, có tên Nguyễn Phương Hằng Official hơn 120.500 lượt follow, tối 26/9.

CEO Nguyễn Phương Hằng xuất hiện khoảng 30 giây trên TikTok nói "sẽ hát cho mọi người nghe một, hai ngày tới". Ảnh: CMH

"Một, hai ngày tới mà mọi chuyện vui vẻ tốt đẹp hết thì tôi tiếp tục nhiều chuyện với quý vị nữa. Tôi lên, tôi livestream, tôi hát "dở ẹc" cho quý vị nghe. Nghe tôi hát "dở ẹc" cũng vui lắm á quý vị…", bà Hằng nói.



Theo tìm hiểu, kênh TikTok của bà Nguyễn Phương Hằng mới chỉ có 6 video và video đăng đầu tiên vào ngày 20/9 (tức sau 1 ngày bà Hằng được trả tự do) ghi lại cảnh bà Hằng trong trang phục váy trắng bước lên, ngồi vào ghế lái của chiếc xe hiệu Rolls-Royce màu hồng.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó ngày 24/9, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc điều hành Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương).

Cũng trong ngày này, bà Hằng đã thông báo vào các ngày 29/9, 6/10, 13/10 và 20/10, Khu du lịch Đại Nam sẽ hoàn toàn miễn phí vé vào cổng, vé các dịch vụ vui chơi như khu biển, vườn thú, trò chơi, trường đua, xe điện phục vụ di chuyển cho tất cả người dân đến tham quan, vui chơi, thưởng lãm...

Đặc biệt vào lúc 18 - 22 giờ các ngày trên sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, hoạt động thể thao đặc sắc và giao lưu trực tiếp với CEO Nguyễn Phương Hằng tại sân khấu khu vực trường đua Đại Nam.

Theo bà Hằng, đây là một dịp đặc biệt không chỉ để người dân tham quan, thưởng lãm, thưởng thức những tiết mục nghệ thuật, các hoạt động vui chơi, thể thao hấp dẫn tại Khu du lịch Đại Nam, mà còn để là lời kêu gọi "Chung tay chung sức - Chung một tấm lòng" để thể hiện "Tình dân tộc - Nghĩa đồng bào", cùng đóng góp vào các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào lũ lụt tại miền Bắc chịu nhiều thiệt hại sau cơn bão số 3 (bão Yagi).

Hôm 19/9, CEO Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù sớm. Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, dự kiến, bà Phương Hằng sẽ chấp hành bản án đến ngày 24/12. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn.

Trước đó, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án của bà Hằng và các đồng phạm. Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bà Trương Mỹ Lan xin được trả lại 2 túi Hermes da cá sấu bạch tạng

Sáng 27/9, phiên toà xét xử các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục với phần xét hỏi để làm rõ đến các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Là người đầu tiên bị xét hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày bà không nhớ rõ bị thu giữ bao nhiêu tiền. Về 3 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Vietcombank mang tên con gái Chu Duyệt Hằng, bị cáo xin HĐXX xem xét, trả lại cho con gái.

"3 thẻ đó không bao nhiêu, cho con gái dùng để chi tiêu hàng ngày", bà Trương Mỹ Lan nói.

Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại tòa. Ảnh: Xuân Huy

Trong số những đồ vật của bị cáo Trương Mỹ Lan bị thu giữ, có 2 túi xách hiệu Hermes, được làm từ da cá sấu bạch tạng. Bị cáo Lan nói có 1 túi xách được chính bị cáo mua tại Ý, 1 túi xách bị cáo được một tỷ phú người Malaysia tặng.

"Hai túi đó là vật kỷ niệm, cũng để lại cho con cháu, xin HĐXX cho xin lại, cái đó không đáng bao nhiêu", bị cáo Lan trình bày.

Với những đồ vật là túi xách, áo quần, giày dép, hiện đang bị niêm phong, bị cáo Lan xin HĐXX xem xét cho gỡ niêm phong vì "để lâu sẽ bị hư".

Về các tài khoản, thẻ tại các ngân hàng, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày sẽ làm đơn đề nghị CQĐT, HĐXX xem xét gỡ phong tỏa cho tài khoản của người nhà.

"Tài khoản của bị cáo và của Chu Lập Cơ thì không nói, nhưng trong số đó có tài khoản của em trai bị cáo, chứa mấy chục tỷ do mẹ bị cáo để lại", bị cáo Lan nói và cho rằng tiền và tài khoản bị cáo rất nhiều, sợ nhầm lẫn.

Theo bà Lan, có những khoản tiền của bị cáo khác và HĐXX tài khoản nào của bị cáo thu giữ, còn của người khác thì trả lại cho họ vì không liên quan đến bị cáo.

Bị cáo Lan trình bày thêm, lúc bị cáo Lan bị bắt, khởi tố, cơ quan điều tra có thu giữ máy tính bàn, trong đó có chứa ảnh của cả gia tộc từ mấy chục năm trước, nếu chứng minh được không liên quan gì đến vụ án, xin HĐXX trả lại.

Đặc biệt, bị cáo Lan khai trong lúc bị bắt, bà có đeo 1 bộ kim cương là của "mẹ cho kỷ niệm, vật may mắn" nên xin lại, gồm: 1 đôi bông tai 6 carat, mặt dây chuyền mười mấy carat và nhẫn có đính kim cương mười mấy carat, tổng hơn 30 carat.

Với những trang sức này, HĐXX cho biết sẽ kiểm tra lại biên bản thu giữ đồ vật được lưu trong hồ sơ vụ án.

Tiếp đó, bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan) nói quá trình điều tra bị thu giữ 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng. Tại tòa, người phụ nữ này nói số tiền trên được vợ chồng bà tích lũy trong nhiều năm và xin tòa trả lại cho chồng chi tiêu và chữa bệnh.

Các bị cáo tại phiên toàn. Ảnh: Xuân Huy

Những bị cáo còn lại trong vụ án đề nghị HĐXX xem xét trả lại cho mình những đồ vật, tài liệu không liên quan tới vụ án.

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã rà soát, truy thu, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Lan, những người được bà Lan nhờ đứng tên và các bị cáo.

Cụ thể, cơ quan điều tra thu giữ 224 tỷ đồng của bà Lan; phong tỏa 79 tài khoản của các bị cáo trị giá hơn 92 tỷ đồng và 1,6 triệu USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị cáo, người liên quan, các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và gần 262.000 USD.

Kê biên, ngăn chặn giao dịch đối với số cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bà Lan, các bị can khác và các cá nhân được bà Lan nhờ đứng tên có tổng giá trị quy đổi khoảng 12.313 tỷ đồng tại nhiều tập đoàn, công ty; kê biên 9 bất động sản của bà Lan và các bị can tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

Ô tô chở thuốc lá lậu bị truy đuổi, tông hàng loạt phương tiện hòng tẩu thoát trên quốc lộ 22

Ngày 27/9, mạng xã hội lan truyền clip cảnh sát khống chế ô tô tông vào loạt phương tiện và dải phân cách. Vụ việc xảy ra vào tối 26/9 tại quốc lộ 22, đoạn qua xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Ô tô chở thuốc lá lậu từ Tây Ninh về TP.HCM chống đối quyết liệt trước khi bị cảnh sát Củ Chi bắt. Clip: M.H

Theo clip, ô tô 4 chỗ màu đỏ, biển số 51K-612.17 lưu thông trên quốc lộ 22, hướng Tây Ninh đi TP.HCM, khi đến đoạn qua xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, phương tiện này chạy với tốc độ cao, lùi xe va chạm với một ô tô 7 chỗ.



Chưa dừng lại, ô tô này tiếp tục lao lên tông vào loạt xe khác rồi va vào dải phân cách cứng giữa đường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhanh chóng chặn phương tiện, khống chế tài xế.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, đây là chuyên án của Công an huyện Củ Chi triệt phá đường dây vận chuyển thuốc lá lậu từ Tây Ninh về TP.HCM. Một số người liên quan vụ việc đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Quá trình trốn chạy lực lượng chức năng, ô tô nói trên đã làm hư hỏng nhiều phương tiện khác, may mắn không có thiệt hại về người.