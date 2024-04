Kỷ lục nhiệt độ năm 2024 ở Việt Nam được xác lập với 43,2 độ C tại Đông Hà (Quảng Trị) Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024 với 43,2 độ C tại Đông Hà (Quảng Trị)

Trưa nay (28/4), hàng loạt trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C. Đặc biệt, tại Đông Hà (Quảng Trị) ghi nhận mức nhiệt lên tới 43,2 độ C. Đây là nhiệt độ trong lều khí tượng, nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn đến 4 độ C, tức là có thể lên tới trên 47 độ C.