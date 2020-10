Tin sáng (12/10): Ngoại binh của TP.HCM "dằn mặt" trung vệ ghi bàn Thành Chung

Ngoại binh của TP.HCM "dằn mặt" trung vệ ghi bàn Thành Chung

Ở vòng đấu đầu tiên tại giai đoạn 2 V.League 2020, TP.HCM đã thua Hà Nội FC 0-2. Trong trận đấu này, pha va chạm giữa "trung vệ ghi bàn" Thành Chung và hậu vệ Diakite bên phía TP.HCM là điểm nhấn đáng chú ý. Sau màn tranh cãi giữa hai bên, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo cả 2 cầu thủ.

Dường như vẫn còn ấm ức về tình huống này, Diakite đã chia sẻ suy nghĩ trên trang cá nhân. Hậu vệ này nhấn mạnh: “Enough is enough. If I really touched you the ambulance would evacuate you” (Tạm dịch: Quá đủ rồi! Tôi thật sự đã chạm vào cậu thì xe cứu thương đã chở cậu đi rồi).

Pha va chạm giữa Diakite và Thành Chung

Ibrahimovic trở lại tập luyện

Theo La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic đã chính thức trở lại sân tập vào sáng nay sau 2 tuần vắng bóng vì mắc Covid-19. Tiền đạo này dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn và có thể dự trận derby với Inter vào ngày 17/10 tới.

Ibra sắp tái xuất

Dembele không có nhiều cơ hội tại Barca

Theo Marca, Barcelona rất muốn đẩy Ousmane Dembele ra đi ở kỳ chuyển nhượng vừa qua nhưng tiền đạo này kiên quyết ở lại. Tuy nhiên, cũng vì thế, Dembele sẽ không có nhiều cơ hội gây ấn tượng với HLV Ronald Koeman và anh cần tỏa sáng ngay lập tức nếu muốn được thi đấu thường xuyên ở mùa này.

Dembele cần nỗ lực nhiều hơn

Real Madrid không hài lòng với Villarreal về Kubo

Theo Cadena SER, Real Madrid tỏ ra rất tức giận khi Villarreal không tạo điều kiện cho Takefusa Kubo ra sân như đã hứa. Từ đầu mùa giải này, tài năng trẻ người Nhật Bản chỉ có vỏn vẹn 55 phút thi đấu sau 5 trận.

Kubo thường xuyên ngồi dự bị ở Villarreal

Giggs có thể dẫn dắt M.U

Huyền thoại xứ Wales, Mark Hughes tin rằng Ryan Giggs đang tiến bộ nhanh trong trong vai trò HLV đội tuyển nước này. Chính vì thế, ông cho rằng Giggs sẽ có cơ hội lớn hơn để dẫn dắt M.U trong tương lai.