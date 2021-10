Tin sáng (15/10): Định ngày Đoàn Văn Hậu sang Hàn Quốc

Định ngày Đoàn Văn Hậu sang Hàn Quốc

Vào đầu tháng 11, Đoàn Văn Hậu sẽ được đưa sang Hàn Quốc phẫu thuật đầu gối. Trước đó, hồi đầu tháng 9, cầu thủ chạy cánh này được chẩn đoán sẽ phải nghỉ thi đấu 5 tháng do tổn thương sụn chêm đầu gối.

Đoàn Văn Hậu có vấn về ở đầu gối sau khi trở về từ Hà Lan với giai đoạn khoác áo SC Heerenveen. Do cơ thể to lên quá nhanh, đầu gối của Văn Hậu không kịp thích nghi dẫn đến tổn thương nặng. Bên cạnh đó, Văn Hậu trở lại thi đấu quá sớm so với quá trình điều trị nên các bác sĩ phải đưa ra phác đồ điều trị mới.

Nếu tiến hành phẫu thuật, Văn Hậu chắc chắn phải nghỉ thi đấu dài hạn. Nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo sẽ không thể gọi cầu thủ này vào ĐT Việt Nam trong 6 trận đấu còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đoàn Văn Hậu cần phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương. Ảnh: Báo Tin Tức

Liverpool mất Fabinho và Alisson

Theo tiết lộ của Fabinho, tiền vệ này và thủ thành Fabinho không kịp tham dự trận đấu với Watford vào cuối tuần này sau khi kết thúc trận đấu với Uruguay ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Vì vậy, bộ đôi này sẽ tới thẳng Madrid để chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng bảng Champions League giữa tuần sau.

HLV Pochettino từng sốc khi PSG chiêu mộ Messi

Chia sẻ trên tờ A Bola, HLV Pochettino thừa nhận rất sốc khi nhận được cuộc điện thoại của Giám đốc thể thao Leonardo nói về thương vụ Messi. Khi đó, ông nghĩ rằng đây là câu chuyện đùa.

HLV Pochettino từng nghĩ việc Messi đến PSG là chuyện đùa. Ảnh: SPORT

Giroud đánh giá Lampard thấp hơn Tuchel

Nói về thành công của Chelsea dưới thời HLV Tuchel, Olivier Giroud cho rằng yếu tố quan trọng nhất là sự tự tin của các cầu thủ. Tiền đạo người Pháp khẳng định Tuchel đã mang lại điều này cho đội hình của Chelsea, khác với giai đoạn trước đó dưới thời Lampard.

Phil Foden gắn bó lâu dài với Man City

Theo Goal, tuyển thủ Anh đã đạt được mọi thỏa thuận gia hạn giao kèo mới đến tháng 6/2027 với Man City. Trong hợp đồng này, Phil Foden sẽ được tăng đáng kể mức lương 30 nghìn bảng/tuần đang nhận ở Etihad.